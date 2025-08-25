Новый сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 27 августа

Премьера четвертого сезона приключенческого детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли состоится 27 августа в эфире НТВ. В продолжении главный герой Сотников круто меняет свою жизнь: уйдя из полиции, он с головой погружается в гонки, но неожиданная гибель давней знакомой вынуждает его вернуться в старый отдел, но уже в роли рядового опера, уточняет пресс-служба телеканала.
По сюжету Сергей Сотников (Никита Панфилов) начинает жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде остается неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном баре «Бензобак», где тусуются байкеры.
«Для моего героя это самый спокойный сезон. Теперь, когда он больше не служит в полиции, он стал совершенно другим. Ему не на кого кричать, некуда рваться, не с кем драться, он «залёг в берлогу». Я думаю, четвёртый сезон будет интересен не историями Лихача, а историями людей вокруг него. Это довольно необычно. Мой персонаж всем вокруг помогает – дочке, отцу, бывшему коллеге Кубатко. В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача. Не обошлось и без классических экшен-сцен: будут и драки, и погони, и мотоциклы, конечно», — говорит Никита Панфилов.
Но загадочная смерть давней знакомой вынуждает Сотникова вернуться в старый отдел и заняться расследованием этого дела, но уже в должности простого опера. После ухода Сотникова, его друг Иван Кубатко (Денис Пьянов) рассчитывает получить повышение и занять место начальника УГРО, но не тут-то было. В сочинское УГРО присылают нового «варяга», но на сей раз это не заносчивый москвич, а бойкая красавица с Кубани – Дарья Воронцова (Евгения Шахнович). И обиженному Кубатко, и не привыкшему никому подчиняться Лихачу придётся непросто с новым начальством. Впрочем, у последнего она вызывае не только профессиональный интерес.
«Поклонников "Лихача" ждут уже полюбившиеся герои, празднование дня рождения Сотникова и сюрприз для юбиляра. Многие персонажи изменились из-за всех ситуаций, что с ними происходили еще в предыдущих сезонах. Но они, наученные горьким опытом, живут дальше. Мы старались показать героев, которые испытывают те же эмоции, что и зрители в жизни. Моего персонажа Ивана Кубатко ждет конфликт с супругой. Эти сцены не хотелось играть постоянно на повышенных тонах, на крике, поэтому приходилось придумывать разного рода актерские штучки. Было непросто, ведь Иван, как и я, не любит ссоры», — добавляет Денис Пьянов.
Добавит масла в огонь и появление отца Сотникова Виктора Андреевича (Алексей Маклаков), неуемного предпринимателя и авантюриста. И снова Лихачу придется вытаскивать неугомонного батю из очередной передряги. Да и у семейства Кубатко грядут непростые времена, им придется пройти испытание ревностью, столкнуться с финансовыми проблемами и побороться с очередными мошенниками.
Героиня Ольги Павлюковой – следователь Оксана Григорьева – в новом сезоне станет более решительной и отважной при поимке преступников. А еще Оксану, как и ее коллег по УгРо, ждут перемены в личной жизни: и это станет большим сюрпризом для зрителей. «Сериал богат на разнообразные события, и попасть они могут абсолютно в любого. Кто-то будет активнее следить за семейной линией, кто-то – за отношениями друзей, кто-то – за профессиональной составляющей, а кто-то – за раскрытием запутанных преступлений, которых в новом сезоне у нас достаточно. Скажу честно, мне приятно наблюдать за своим персонажем на протяжении всей истории. В 4 сезоне моя героиня Оксана станет более уверенной, решительной и отважной. Будет демонстрировать захваты и боевые приемы. Оксана очень любит свою работу и мне приятно смотреть как она работает над своими профессиональными навыками!», – рассказывает Ольга Павлюкова.
Помимо основного расследования, которое станет лейтмотивом сезона, Лихачу и его коллегам предстоит охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать убийство в театре и многое другое.
«Съемки "Лихача" проходили в Красной поляне и на одном из самых популярных пляжей Адлера. Появление съемочной группы привлекало внимание отдыхающих, и на пляже собиралось много людей, желающих сфотографироваться с главным актером Никитой Панфиловым. Женщины и дети выстраивались в очередь. Мы даже потеряли Никиту в ходе съемок одного эпизода», — рассказывает режиссер Олег Ларин.
