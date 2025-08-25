Кино-Театр.Ру
Новый сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 27 августа

25 августа
2025 год

Новости кино >>
25 августа 2025
Премьера четвертого сезона приключенческого детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли состоится 27 августа в эфире НТВ. В продолжении главный герой Сотников круто меняет свою жизнь: уйдя из полиции, он с головой погружается в гонки, но неожиданная гибель давней знакомой вынуждает его вернуться в старый отдел, но уже в роли рядового опера, уточняет пресс-служба телеканала.

Новый сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 27 августа
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Сергей Сотников (Никита Панфилов) начинает жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде остается неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном баре «Бензобак», где тусуются байкеры.

«Для моего героя это самый спокойный сезон. Теперь, когда он больше не служит в полиции, он стал совершенно другим. Ему не на кого кричать, некуда рваться, не с кем драться, он «залёг в берлогу». Я думаю, четвёртый сезон будет интересен не историями Лихача, а историями людей вокруг него. Это довольно необычно. Мой персонаж всем вокруг помогает – дочке, отцу, бывшему коллеге Кубатко. В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача. Не обошлось и без классических экшен-сцен: будут и драки, и погони, и мотоциклы, конечно», — говорит Никита Панфилов.

Но загадочная смерть давней знакомой вынуждает Сотникова вернуться в старый отдел и заняться расследованием этого дела, но уже в должности простого опера. После ухода Сотникова, его друг Иван Кубатко (Денис Пьянов) рассчитывает получить повышение и занять место начальника УГРО, но не тут-то было. В сочинское УГРО присылают нового «варяга», но на сей раз это не заносчивый москвич, а бойкая красавица с Кубани – Дарья Воронцова (Евгения Шахнович). И обиженному Кубатко, и не привыкшему никому подчиняться Лихачу придётся непросто с новым начальством. Впрочем, у последнего она вызывае не только профессиональный интерес.

Новый сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 27 августа
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Поклонников "Лихача" ждут уже полюбившиеся герои, празднование дня рождения Сотникова и сюрприз для юбиляра. Многие персонажи изменились из-за всех ситуаций, что с ними происходили еще в предыдущих сезонах. Но они, наученные горьким опытом, живут дальше. Мы старались показать героев, которые испытывают те же эмоции, что и зрители в жизни. Моего персонажа Ивана Кубатко ждет конфликт с супругой. Эти сцены не хотелось играть постоянно на повышенных тонах, на крике, поэтому приходилось придумывать разного рода актерские штучки. Было непросто, ведь Иван, как и я, не любит ссоры», — добавляет Денис Пьянов.

Добавит масла в огонь и появление отца Сотникова Виктора Андреевича (Алексей Маклаков), неуемного предпринимателя и авантюриста. И снова Лихачу придется вытаскивать неугомонного батю из очередной передряги. Да и у семейства Кубатко грядут непростые времена, им придется пройти испытание ревностью, столкнуться с финансовыми проблемами и побороться с очередными мошенниками.

Героиня Ольги Павлюковой – следователь Оксана Григорьева – в новом сезоне станет более решительной и отважной при поимке преступников. А еще Оксану, как и ее коллег по УгРо, ждут перемены в личной жизни: и это станет большим сюрпризом для зрителей. «Сериал богат на разнообразные события, и попасть они могут абсолютно в любого. Кто-то будет активнее следить за семейной линией, кто-то – за отношениями друзей, кто-то – за профессиональной составляющей, а кто-то – за раскрытием запутанных преступлений, которых в новом сезоне у нас достаточно. Скажу честно, мне приятно наблюдать за своим персонажем на протяжении всей истории. В 4 сезоне моя героиня Оксана станет более уверенной, решительной и отважной. Будет демонстрировать захваты и боевые приемы. Оксана очень любит свою работу и мне приятно смотреть как она работает над своими профессиональными навыками!», – рассказывает Ольга Павлюкова.

Помимо основного расследования, которое станет лейтмотивом сезона, Лихачу и его коллегам предстоит охотиться на вороватую мартышку – питомицу фотографа, ловить убийцу сочинского ресторатора, расследовать убийство в театре и многое другое.

«Съемки "Лихача" проходили в Красной поляне и на одном из самых популярных пляжей Адлера. Появление съемочной группы привлекало внимание отдыхающих, и на пляже собиралось много людей, желающих сфотографироваться с главным актером Никитой Панфиловым. Женщины и дети выстраивались в очередь. Мы даже потеряли Никиту в ходе съемок одного эпизода», — рассказывает режиссер Олег Ларин.
№ 1
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:26
Вот могу поспорить, что образ Лихача больше идёт Панфилову, чем Акушера. Неплохо ещё так смотрелся в роли Макса с сериала "Пёс". читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Олег ЛаринАлексей МаклаковОльга ПавлюковаНикита ПанфиловДенис ПьяновЕвгения Шахнович
фильмы
ЛихачЛихач-3Лихач-4

что почитать?

