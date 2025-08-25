Кино-Театр.Ру
Данила Козловский выходит на связь в тизер-трейлере сериала «Бар "Один звонок"»

25 августа
2025 год

25 августа 2025
В сети появился тизер-постер и тизер-трейлер детективного триллера «Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским, Александром Ильиным и Оксаной Акиньшиной. История загадочного бара, из которого за необычную плату можно позвонить умершему близкому, выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в этом году, сообщает пресс-служба видеосервиса.



В сериале также сыграли Кай Гетц, Серафима Гощанская и Егор Шип. «Бар "Один звонок"» – совместный проект онлайн-кинотеатра KION и студии DK ENTERTAINMENT. Режиссером проекта стал Сергей Филатов. У «Бара "Один звонок"» большая авторская группа, в которую вошли Александр Фомин, комик Ярослава Тринадцатко, Сергей Левитан, Юрий Голайдо и Алексей Зотов и другие сценаристы.

По сюжету следователь Андрей Морозов (Александр Ильин) занимается поисками Вити (Кай Гетц), пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен (Данила Козловский), не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. В таинственное заведение заходят разные люди со своими проблемами: красотка Жанна, которая хочет избавиться от состоятельного мужа; юрист Макс, который с возрастом так и не сумел сепарироваться от матери; блогер Сэм, которому еще предстоит понять, какие у него дела с потусторонним миром.

Данила Козловский выходит на связь в тизер-трейлере сериала «Бар Один звонок»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Сериал снят в жанре мистического детектива и пронизан драматическим саспенсом. При этом, как отмечает пресс-служба KION, «Бар "Один звонок"» – сериал с мощным философским посылом о том, как важно находить в себе силы отпускать прошлое, и о цене, которую люди готовы платить за то, чтобы смириться с неизбежным и найти успокоение.
№ 1
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 17:56
Очень похоже на какую-то американскую страшилку про психа, который будет убивать клиентов бара. Но даже слёзы у звонивших видно, что наиграны, не естественно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Оксана АкиньшинаКай Алекс ГетцЮрий ГолайдоСерафима ГощанскаяАлексей Зотов (II)Александр Ильин (младший)Данила КозловскийСергей ЛевитанЯрослава ТринадцаткоСергей Филатов (II)Александр Фомин (III)Егор Шип
фильмы
Бар «Один звонок»

