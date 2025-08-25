Данила Козловский выходит на связь в тизер-трейлере сериала «Бар "Один звонок"»

По сюжету следователь Андрей Морозов (Александр Ильин) занимается поисками Вити (Кай Гетц), пропавшего сына своей жены, которая лежит в коме. Все улики ведут Морозова к таинственному бару «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах, оставляя за собой тела убитых. Заведением управляет бармен (Данила Козловский), не просто миксующий коктейли и отпускающий циничные реплики, но и помогающий посетителям позвонить умершим. В таинственное заведение заходят разные люди со своими проблемами: красотка Жанна, которая хочет избавиться от состоятельного мужа; юрист Макс, который с возрастом так и не сумел сепарироваться от матери; блогер Сэм, которому еще предстоит понять, какие у него дела с потусторонним миром.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Сериал снят в жанре мистического детектива и пронизан драматическим саспенсом. При этом, как отмечает пресс-служба KION, «Бар "Один звонок"» – сериал с мощным философским посылом о том, как важно находить в себе силы отпускать прошлое, и о цене, которую люди готовы платить за то, чтобы смириться с неизбежным и найти успокоение.
