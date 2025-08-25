Кино-Театр.Ру
Ксения Роменкова и Алексей Вакулов познают «Ведьмину любовь»

25 августа
2025 год

25 августа 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Ведьмина любовь». Главные роли исполнили Ксения Роменкова, Алексей Вакулов, Анастасия Денисова, Иван Кощеев, Виталий Сладов и Стефания Аренина, сообщает пресс-служба телеканала.

Ксения Роменкова и Алексей Вакулов познают «Ведьмину любовь»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету прекрасная жизнь кандидата наук Юли Воробьевой изменилась в одночасье: сын Миша оказался прикован к инвалидной коляске, муж бросил их и ушел к молодухе, из универа пришлось уволиться. Теперь кандидат наук работает то уборщицей, то гардеробщицей, то выгуливает собак. Но Юля не ноет, а делает все, чтобы поставить Мишу на ноги. Невероятное происшествие раз и навсегда изменило ее жизнь – она начала предвидеть будущие события. Например, несчастный случай с главой фармацевтической компании Романом Медведевым. Он ругал незнакомку, накаркавшую беду. Но Юля, попав вместе с ним в круговорот неожиданных событий, понимает, что любит его всем сердцем – человека, назвавшего ее в сердцах Ведьмой. А у него полным ходом идет подготовка свадьбы с красавицей Алиной.

«Юлия – женщина очень рациональная. Она борется за свои идеи и отстаивает собственную точку зрения до последнего. У нее есть своя правда, и сбить с намеченного курса Юлию сложно. Но с ней начинают происходить иррациональные события, и в результате она становится более мягкой и эмпатичной. Важно быть гибким в понимании и оценке мира, который делится не только на "черное" и "белое". Жизнь богата оттенками и полутонами. Об этом наша история», — рассказывает Ксения Роменкова.

Режиссером мелодрамы, в которой будет восемь серий, выступила Екатерина Двигубская. За визуальную составляюшую отвечали оператор Денис Григорян и художник-постановщик Андрей Пасечников.
№ 2
Матвей Брикун   25.08.2025 - 19:19
Домашка любит показать дегенератских мужиков. После того как сын стал инвалидом мужик бросил семью. Даже не все звери так поступают. читать далее>>
№ 1
colybri   25.08.2025 - 19:08
Ну как обычно : больной ребенок,муж ушел к молодухе,героиня работает уборщицей и на ее сыпятся все шишки. Стандартный набор ингредиентов. Плюс еще мистики добавили. читать далее>>
Всего сообщений: 2
