Ксения Роменкова и Алексей Вакулов познают «Ведьмину любовь»

По сюжету прекрасная жизнь кандидата наук Юли Воробьевой изменилась в одночасье: сын Миша оказался прикован к инвалидной коляске, муж бросил их и ушел к молодухе, из универа пришлось уволиться. Теперь кандидат наук работает то уборщицей, то гардеробщицей, то выгуливает собак. Но Юля не ноет, а делает все, чтобы поставить Мишу на ноги. Невероятное происшествие раз и навсегда изменило ее жизнь – она начала предвидеть будущие события. Например, несчастный случай с главой фармацевтической компании Романом Медведевым. Он ругал незнакомку, накаркавшую беду. Но Юля, попав вместе с ним в круговорот неожиданных событий, понимает, что любит его всем сердцем – человека, назвавшего ее в сердцах Ведьмой. А у него полным ходом идет подготовка свадьбы с красавицей Алиной.
«Юлия – женщина очень рациональная. Она борется за свои идеи и отстаивает собственную точку зрения до последнего. У нее есть своя правда, и сбить с намеченного курса Юлию сложно. Но с ней начинают происходить иррациональные события, и в результате она становится более мягкой и эмпатичной. Важно быть гибким в понимании и оценке мира, который делится не только на "черное" и "белое". Жизнь богата оттенками и полутонами. Об этом наша история», — рассказывает Ксения Роменкова.
обсуждение >>