Безумный азарт: первый тизер психологического триллера «Игра лжецов»

Аниме по остросюжетной манге «Игра лжецов
», написанной Синобу Кайтани
(«Один на вылет
»), выйдет в 2026 году. Анонс подкрепляется тизером, который позволяет ощутить атмосферу турнира, где ради 100 миллионов иен участники отдаются жестоким интеллектуальным дуэлям.
Наивная студентка Нао Кандзаки живет тихой жизнью, пока однажды не получает внезапно приглашение на «Игру лжецов». Это масштабное соревнование с колоссальными ставками, где главная цель — обмануть соперников и забрать их деньги. Прямолинейность и эмоциональная чуткость делают девушку слишком уязвимой для подобных турниров, и она быстро оказывается на грани краха. Единственный шанс выжить — обратиться за помощью к Синъити Акияме, гениальному аферисту с темным прошлым. Вместе они ввязываются в череду изощренных поединков, где каждое неверное слово или промах могут обернуться катастрофой.
«О движении Земли» — философская драма той же студии
Общее руководство возложено на Юдзо Сато
(«Кайдзи
», «Игра на триллион
»), а режиссеркой проекта назначена Асами Кавано
(«О движении Земли
»). За сценарий отвечает Тацухико Урахата
(«Вайолет Эвергарден
», «Нана
»), за дизайн персонажей — Кэй Цутия
(«Невероятное приключение ДжоДжо: Каменный океан
»). Производством займется студия Madhouse
, известная хитами «Провожающая в последний путь Фрирен
» и «Тетрадь смерти
».
Оригинал публиковался в журнале Weekly Young Jump
с 2005 по 2015 год и не раз адаптировался для других медиа: в 2007 году вышел популярный телесериал с Эрикой Тодой
и Сётой Мацудой
, позже — два полнометражных фильма, а в 2023-м историю перенесли на театральную сцену.
