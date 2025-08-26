Кино-Театр.Ру
Безумный азарт: первый тизер психологического триллера «Игра лжецов»

26 августа
2025 год

26 августа 2025
Аниме по остросюжетной манге «Игра лжецов», написанной Синобу КайтаниОдин на вылет»), выйдет в 2026 году. Анонс подкрепляется тизером, который позволяет ощутить атмосферу турнира, где ради 100 миллионов иен участники отдаются жестоким интеллектуальным дуэлям.


Наивная студентка Нао Кандзаки живет тихой жизнью, пока однажды не получает внезапно приглашение на «Игру лжецов». Это масштабное соревнование с колоссальными ставками, где главная цель — обмануть соперников и забрать их деньги. Прямолинейность и эмоциональная чуткость делают девушку слишком уязвимой для подобных турниров, и она быстро оказывается на грани краха. Единственный шанс выжить — обратиться за помощью к Синъити Акияме, гениальному аферисту с темным прошлым. Вместе они ввязываются в череду изощренных поединков, где каждое неверное слово или промах могут обернуться катастрофой.

Читать «О движении Земли» — философская драма той же студии
Общее руководство возложено на Юдзо СатоКайдзи», «Игра на триллион»), а режиссеркой проекта назначена Асами КаваноО движении Земли»). За сценарий отвечает Тацухико УрахатаВайолет Эвергарден», «Нана»), за дизайн персонажей — Кэй ЦутияНевероятное приключение ДжоДжо: Каменный океан»). Производством займется студия Madhouse, известная хитами «Провожающая в последний путь Фрирен» и «Тетрадь смерти».

Безумный азарт: первый тизер психологического триллера «Игра лжецов»

Оригинал публиковался в журнале Weekly Young Jump с 2005 по 2015 год и не раз адаптировался для других медиа: в 2007 году вышел популярный телесериал с Эрикой Тодой и Сётой Мацудой, позже — два полнометражных фильма, а в 2023-м историю перенесли на театральную сцену.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или истории и главных хитах студии Madhouse.
