Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2»

В сети появился трейлер продолжения
комедийной драмы «Крутая перемена
» режиссёра Карена Оганесяна
.
«Крутая перемена-2»
На этот раз его герой Андрей Сергеевич Ларионов отправится в Узбекистан, где ему предстоит знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского и литературы у школьников. Если Андрей справится, то по возвращении в Россию его назначат директором престижной московской школы. Но Восток — дело тонкое! И у Андрея снова всё идет не по плану.
Съёмки проекта прошли в Узбекистане — в Бухаре и окрестностях. В кадре можно будет увидеть главную городскую пятничную мечеть Калон и крепостные ворота Талипач, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мавзолей Ходжи Уббана, мечеть-ханаку Файзабад и другие архитектурные памятники и исторические достопримечательности города.
«Во втором сезоне нам захотелось кардинально поменять ракурс истории, чтобы наш учитель столкнулся с проблемами уже международного масштаба
, — рассказал режиссёр. — Кроме того, в продолжении стало чуть больше комедии и чуть меньше драмы. Узбекский колорит и местные красоты добавили нашему сериалу яркости, а основой сценария стали «трудности перевода» — столкновение разных менталитетов. До этого я снимал в Узбекистане триллер «Игра на выживание» и военную драму «Медное солнце», и мне кажется, что Узбекистан – очень многогранная страна, где можно снимать красочное и увлекательное кино в любых жанрах
».
Роли во втором сезоне сыграли Никита Ефремов
, Иван Добронравов
, Игорь Черневич
, Ольга Медынич
, Ольга Шурыгина
, Елена Ербакова
, Рано Кубаева
, Фёдор Парамонов
, Тимур Шошин
, Джавахир Закиров
, Дмитрий Бузаев
, Борис Гафуров
, Сардор Нозимов
, Фуркат Файзиев
и другие.
«На съёмках «Крутой перемены» я впервые побывал в Узбекистане, и мне там очень понравилось!
— признался Никита Ефремов. — Там много солнца, а я очень люблю солнце – оно меня бодрит и заряжает. Ещё я попробовал семь вариаций плова и понял, что он везде абсолютно разный! Второй сезон «Крутой перемены» стал знаковым для меня ещё и потому, что в нём дебютировала как актриса моя девушка Ольга Шурыгина. Её бабушка когда-то заведовала ткацкой фабрикой в Узбекистане, у Оли там много знакомых, и, когда я узнал, что мы будет снимать в Бухаре, то предложил Карену Оганесяну взять с собой и её. Я, думал, что, может быть, ей предложат эпизод, а для неё написали целую роль! Она попробовалась, пробы всем понравились, а потом и я убедился, как органично она смотрится в кадре несмотря на то, что у неё нет большого опыта за плечами
».
Премьера сериала «Крутая перемена-2
» состоится в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» 1 сентября.
