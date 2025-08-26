Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2»

26 августа
2025 год

Новости кино >>
26 августа 2025
В сети появился трейлер продолжения комедийной драмы «Крутая перемена» режиссёра Карена Оганесяна.

«Крутая перемена-2»

На этот раз его герой Андрей Сергеевич Ларионов отправится в Узбекистан, где ему предстоит знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского и литературы у школьников. Если Андрей справится, то по возвращении в Россию его назначат директором престижной московской школы. Но Восток — дело тонкое! И у Андрея снова всё идет не по плану.

Съёмки проекта прошли в Узбекистане — в Бухаре и окрестностях. В кадре можно будет увидеть главную городскую пятничную мечеть Калон и крепостные ворота Талипач, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также мавзолей Ходжи Уббана, мечеть-ханаку Файзабад и другие архитектурные памятники и исторические достопримечательности города.

Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2»

«Во втором сезоне нам захотелось кардинально поменять ракурс истории, чтобы наш учитель столкнулся с проблемами уже международного масштаба, — рассказал режиссёр. — Кроме того, в продолжении стало чуть больше комедии и чуть меньше драмы. Узбекский колорит и местные красоты добавили нашему сериалу яркости, а основой сценария стали «трудности перевода» — столкновение разных менталитетов. До этого я снимал в Узбекистане триллер «Игра на выживание» и военную драму «Медное солнце», и мне кажется, что Узбекистан – очень многогранная страна, где можно снимать красочное и увлекательное кино в любых жанрах».

Роли во втором сезоне сыграли Никита Ефремов, Иван Добронравов, Игорь Черневич, Ольга Медынич, Ольга Шурыгина, Елена Ербакова, Рано Кубаева, Фёдор Парамонов, Тимур Шошин, Джавахир Закиров, Дмитрий Бузаев, Борис Гафуров, Сардор Нозимов, Фуркат Файзиев и другие.

Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2»

«На съёмках «Крутой перемены» я впервые побывал в Узбекистане, и мне там очень понравилось! — признался Никита Ефремов. — Там много солнца, а я очень люблю солнце – оно меня бодрит и заряжает. Ещё я попробовал семь вариаций плова и понял, что он везде абсолютно разный! Второй сезон «Крутой перемены» стал знаковым для меня ещё и потому, что в нём дебютировала как актриса моя девушка Ольга Шурыгина. Её бабушка когда-то заведовала ткацкой фабрикой в Узбекистане, у Оли там много знакомых, и, когда я узнал, что мы будет снимать в Бухаре, то предложил Карену Оганесяну взять с собой и её. Я, думал, что, может быть, ей предложат эпизод, а для неё написали целую роль! Она попробовалась, пробы всем понравились, а потом и я убедился, как органично она смотрится в кадре несмотря на то, что у неё нет большого опыта за плечами».

Премьера сериала «Крутая перемена-2» состоится в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» 1 сентября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Нейролис, воскресшие в Висконсине и сибирские панки: главные трейлеры за неделю
«Восток — дело тонкое»: Никита Ефремов отправляется в Узбекистан в тизер-трейлере «Крутой перемены 2»
Микродрамы и «мягкая сила» сериалов: в Иваново прошел третий деловой форум «Пилот. Точки взлета»
Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Дмитрий БузаевБорис ГафуровИван ДобронравовЕлена ЕрбаковаНикита ЕфремовДжавахир ЗакировРано КубаеваОльга МедыничСардор НозимовКарен ОганесянФёдор ПарамоновФуркат ФайзиевИгорь ЧерневичТимур Шошин
фильмы
Крутая перемена-2

фотографии >>
Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2» фотографии
Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2» фотографии
Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2» фотографии
Первый раз — в новый класс: Никита Ефремов в трейлере сериала «Крутая перемена-2» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Аптовцев
25 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартаньян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Бретт Каллен
Тодор Колев
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram