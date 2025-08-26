Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября

26 августа
2025 год

Новости кино >>
26 августа 2025
Премьера новой музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается» состоится 4 сентября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals. Сериал создан кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), сообщает пресс-служба платформы.



История начинается на заре нулевых. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших — Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Андрей Максимов, Милош Бикович, Федор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездном камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.

«Идея сериала принадлежит Андрею Николаевичу. Он давно хотел сделать музыкальный фильм по мотивам "Москва слезам не верит". Я подключилась на этапе, когда был написан какой-то из драфтов сценария. Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов 50-х, 40-х годов. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась», — отмечает режиссер Ольга Долматовская.

Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова. Новый проект создан по ее мотивам, но авторы рассказывает другую историю, характерную для современности.

«Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что было у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая", который победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, все по-другому», — рассказывает режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин).

Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли «первую пару» удивительно похожих друг на друг «Ксюш» — Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих «старших» актрис на роли Маши и Оли.

Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой — поступить в театральный вуз. «Ксюша мне безумно близка, до мурашек, я чувствую ее кожей! И с каждым съемочным днем я любила и понимала ее все больше и больше. Я многому у нее научилась: стала больше ценить себя, осознавать свой жизненный опыт и впервые в жизни обрела опору в себе!», — признается Тина Стойилкович.

Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет — тоже хотела стать актрисой. «Моя героиня Ксения Лаврова — девушка сильная и волевая во всем, кроме любви. Понять ее мне помогла женская мудрость. Я вспоминала свой опыт, полученный во всех своих жизненных обстоятельствах: и при неудавшихся романах, и во время счастливых моментов жизни», — делится артистка.

Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Для Марии Камовой — популярного блогера Маш Милаш — эта роль стала первой серьезной работой в кино. Ради нее она несколько месяцев посещала курсы сценической речи и актерского мастерства. «Мы с моей героиней очень похожи. Нас даже зовут одинаково. Мы говорим одинаковыми фразами, мы веселые и сильные, ранимые и импульсивные. Одинаково радуемся жизни и моменту. Только негативный опыт, полученный в жизни, у нас разный. Хочу сказать, что я очень выросла как личность во время работы над этим проектом. Я стала более глубокой и чувственной в мироощущении, кроме того, я перестала быть "колючкой" и научилась доверять людям», — рассказывает Камова.

В сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» создатели нашли необычный способ раскрыть характеры героев и рассказать зрителям об их эмоциональных переживаниях. Проводником во внутренний мир стала музыка — эта идея принадлежит одному из режиссеров — Жоре Крыжовникову. В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, которыми все заслушивались тогда, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении.

«Музыкальные номера — это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации», — объясняет режиссер Ольга Долматовская.

Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Действия в новом сериале Wink «Москва слезам не верит. Все только начинается» разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино» и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера «Москино», а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены пришлось использовать огромное количество технического оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер «Я люблю», который сняли в Казани. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стала самая большая в России переездная динамичная фонтанная установка — на тот момент она находилась в государственном цирке столицы Татарстана.

«В нашем проекте мы использовали разную визуальную стилистику в зависимости от времени. В первой части истории, когда девчонки молодые и действие разворачивается летом, в кадре много динамики и цвета теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится холоднее», — уточняет оператор-постановщик Юрий Коробейников.

Стиль персонажей тоже продумывали до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды героев менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки. Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые актеры надевали во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды — яркий маркер стиля тех лет. «Нам повезло, что мы смогли достать эти редкие латексные костюмы. Важно понимать, что костюмы в кино — это часть образа, часть настроения и характера персонажа. Они помогают актеру и режиссеру передать поставленную задачу», — отмечает художник по костюмам Дарья Фомина.

Специально к премьере сериала на сервисе Wink Книги в сентябре в аудиоформате появится роман «Москва слезам не верит», написанный Валентином Черных. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Закончились съемки мюзикла «Москва слезам не верит. Все только начинается» с Янковским и Талызиной
«Раньше за основу брали книги, теперь — фильмы»: Марина Кравец о тренде на переосмысление советского кино
«Москва слезам не верит»: Иван Янковский присоединился к сериалу по мотивам знаменитой мелодрамы
Жора Крыжовников приступил к съемкам сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»
персоны
АврораМарина АлександроваВалентин АнциферовВалерия АстаповаДэниел БарнсМилош БиковичФёдор БондарчукАнтон ВасильевАндрей Григорьев-АполлоновГрувПолина ГухманОльга ДолматовскаяСергей ЗверевМарина ЗудинаМария КамоваСлава КопейкинЮрий КоробейниковАнастасия КрасовскаяЖора КрыжовниковАндрей Максимов (III)Александр Метёлкин (II)Рузиль МинекаевАнна НевскаяТина СтойилковичАнастасия ТалызинаЮлия ТопольницкаяМитя ФоминДарья ФоминаВалентин ЧерныхИван Янковский
фильмы
Москва слезам не веритМосква слезам не верит. Все только начинается

фотографии >>
Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября фотографии
Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября фотографии
Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября фотографии
Тина Стойилкович, Анастасия Талызина и Иван Янковский начнут покорять столицу 4 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Аптовцев
25 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартаньян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Бретт Каллен
Тодор Колев
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram