История начинается на заре нулевых. Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.
«Идея сериала принадлежит Андрею Николаевичу. Он давно хотел сделать музыкальный фильм по мотивам "Москва слезам не верит". Я подключилась на этапе, когда был написан какой-то из драфтов сценария. Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов 50-х, 40-х годов. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась», — отмечает режиссер Ольга Долматовская.
Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова. Новый проект создан по ее мотивам, но авторы рассказывает другую историю, характерную для современности.
«Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что было у Валентина Черных в его сценарии "Дважды солгавшая", который победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, все по-другому», — рассказывает режиссер Жора Крыжовников (Андрей Першин).
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли «первую пару» удивительно похожих друг на друг «Ксюш» — Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих «старших» актрис на роли Маши и Оли.
Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой — поступить в театральный вуз. «Ксюша мне безумно близка, до мурашек, я чувствую ее кожей! И с каждым съемочным днем я любила и понимала ее все больше и больше. Я многому у нее научилась: стала больше ценить себя, осознавать свой жизненный опыт и впервые в жизни обрела опору в себе!», — признается Тина Стойилкович.
Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет — тоже хотела стать актрисой. «Моя героиня Ксения Лаврова — девушка сильная и волевая во всем, кроме любви. Понять ее мне помогла женская мудрость. Я вспоминала свой опыт, полученный во всех своих жизненных обстоятельствах: и при неудавшихся романах, и во время счастливых моментов жизни», — делится артистка.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Для Марии Камовой — популярного блогера Маш Милаш — эта роль стала первой серьезной работой в кино. Ради нее она несколько месяцев посещала курсы сценической речи и актерского мастерства. «Мы с моей героиней очень похожи. Нас даже зовут одинаково. Мы говорим одинаковыми фразами, мы веселые и сильные, ранимые и импульсивные. Одинаково радуемся жизни и моменту. Только негативный опыт, полученный в жизни, у нас разный. Хочу сказать, что я очень выросла как личность во время работы над этим проектом. Я стала более глубокой и чувственной в мироощущении, кроме того, я перестала быть "колючкой" и научилась доверять людям», — рассказывает Камова.
В сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» создатели нашли необычный способ раскрыть характеры героев и рассказать зрителям об их эмоциональных переживаниях. Проводником во внутренний мир стала музыка — эта идея принадлежит одному из режиссеров — Жоре Крыжовникову. В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, которыми все заслушивались тогда, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении.
«Музыкальные номера — это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации», — объясняет режиссер Ольга Долматовская.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Действия в новом сериале Wink «Москва слезам не верит. Все только начинается» разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино» и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера «Москино», а одну из самых ярких и сложных сцен — на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены пришлось использовать огромное количество технического оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер «Я люблю», который сняли в Казани. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стала самая большая в России переездная динамичная фонтанная установка — на тот момент она находилась в государственном цирке столицы Татарстана.
«В нашем проекте мы использовали разную визуальную стилистику в зависимости от времени. В первой части истории, когда девчонки молодые и действие разворачивается летом, в кадре много динамики и цвета теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится холоднее», — уточняет оператор-постановщик Юрий Коробейников.
Стиль персонажей тоже продумывали до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой — именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды героев менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена — джинсы и толстовки. Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые актеры надевали во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды — яркий маркер стиля тех лет. «Нам повезло, что мы смогли достать эти редкие латексные костюмы. Важно понимать, что костюмы в кино — это часть образа, часть настроения и характера персонажа. Они помогают актеру и режиссеру передать поставленную задачу», — отмечает художник по костюмам Дарья Фомина.
Специально к премьере сериала на сервисе Wink Книги в сентябре в аудиоформате появится роман «Москва слезам не верит», написанный Валентином Черных. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.
