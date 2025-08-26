Продолжение ситкома «Универ. Молодые» стартует 8 сентября

что почитать?

Парное интервью Евгения и Полины Цыгановых

«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

Премьера состоится в эфире НТВ

Новый сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 27 августа

«Мы вступаем в век идиотов»: Андрей Кончаловский о политиках Загнивающего Запада

Том Хиддлстон в экранизации рассказа Стивена Кинга

«Жизнь Чака»: Есть только миг

Рецензии на фильмы

В ночь с 23 на 24 августа, 03:15, Кинопремьера

Чудовище убила красота: «Субстанция» — эффектный боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли

«Я тогда был мелкий, вёл себя безобразно»: Евгений Цыганов о съёмках «Прогулки»

Новости кино

Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова

Режиссеру и сценаристу было 92 года