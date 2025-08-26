Продолжение ситкома «Универ. Молодые» стартует 8 сентября

«Здорово видеть, что вселенная "Универа" уверенно расширяется. Проект "Универ. Молодые" дошел уже до второго сезона и обрел своего зрителя. Для меня как для актера большая удача быть частью истории, которая живет столько лет, не стоит на месте и меняется вместе со зрителями. И я вас уверяю, у нас еще много козырей в рукаве, которыми сможем вас удивить. Так что включайте ТНТ, встречайте старого-доброго Кузю, новых классных героев и готовьтесь получать удовольствие от просмотра», — говорит Виталий Гогунский.
Во втором сезоне студентам МВГУ предстоит не только притереться друг к другу, но и загладить вину за старые ошибки. Федя будет изо всех сил стараться вернуть доверие Полины — повзрослеет и даже устроится на работу. Полина же пойдет на сделку с совестью и окажется на темной стороне микрозаймов. Аня и Паша столкнутся с первыми трудностями и страстями студенческой любви. Слава будет встречаться с четырьмя девушками сразу. Также в 510 блоке появится новый житель.
Зуев лишится поста ректора и окажется под началом своей первой жены Вероники (Анна Невская), ставшей главой МВГУ. Вике Бобр придется судиться с Кириллом, но это принесет свои романтические плоды. А Кузя расскажет студентам о секретах своего бизнеса и откроет свою племенную при МВГУ. Не обойдется и без новых героев — адвоката Юры (Максим Белобородов), турецкого парня команды Юсуфа (Гурам Баблишвили) и старого доброго Иваныча (Константин Шелягин).
фото: пресс-служба ТНТ
«Во втором сезоне мы постарались не только сохранить тон, заданный в первом, но и дать актерам возможность внести свои идеи — многие из них мы все вместе пытались включить в сцены сериала. Наша съемочная команда еще в первом сезоне стала одной большой семьей, а во втором — у нас случилось пополнение в лице новых харизматичных героев! Этот сезон наполнен неожиданными событиями, смелыми фантазиями героев и необычными решениями. А какими именно — смотрите сами и получите истинное удовольствие от просмотра без спойлеров», — добавляет режиссер Богдан Шевченко.
обсуждение >>