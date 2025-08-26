Кино-Театр.Ру
Ника Жукова, Леон Кемстач и Павел Прилучный попадут в «Лукоморье»

26 августа
2025 год

26 августа 2025
Начались съемки сказочного приключения «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина. Главные роли в картине о путешествии школьников в волшебном мире писателя исполнят Ника Жукова, Леон Кемстач, Павел Прилучный, Елена Валюшкина и Олеся Иванченко. Производством фильма занимается кинокомпания «Наше кино» при участии Okko, сообщает пресс-служба проекта.

Маша Аксенова — тихая отличница, увлеченная литературой. Иван Красилов — ее полная противоположность: харизматичный шутник и мастер попадать в неприятности. Но все меняется, когда во время школьной экскурсии они вдвоем проваливаются в портал и попадают… в самое настоящее Лукоморье. Школьников встречает мир сказок, знакомый каждому с детства. Вот только он больше не такой, каким его описал Пушкин. Златая цепь снята. Кот больше не рассказывает сказки — у него творческий кризис, а Кощей готов превратить в камень каждого, кто встанет на его пути. Чтобы вернуться домой, Маша и Иван должны пройти через волшебные испытания и разгадать тайну исчезнувших строк «Лукоморья». Пройдя «по неведомым дорожкам», они познакомятся с остроумным ученым Котом, бойкой Бабой Ягой, грозным Лешим и кокетливой Русалкой.

Режиссером проекта выступил Александр Бабаев, а генеральными продюсерами значатся Василий Ровенский и Максим Рогальский. Фильм снимается при поддержке Министерства культуры. Картина появится на больших экранах в 2026 году.

«В нашем фильме "Лукоморье" подверглось некоторым изменениям: оказывается невероятным образом Александр Пушкин спрятал в строках поэмы новые неизвестные строки. Это значительно повлияло на сюжет и финал истории, который знает каждый. Да еще и некоторые персонажи стали жить своей жизнью. Например, небезызвестный герой – Кощей Бессмертный. Он стал настолько могущественным, что решил сам вершить судьбу всех волшебных существ. Но не он один такой в нашей истории. Появляются и новые герои, готовые ему противостоять – школьники Маша и Иван. Однако и они не так просты, как может показаться на первый взгляд. В общем, зрителей ждет настоящее захватывающее приключение в лучших традициях горячо любимых сказок, невероятные квесты и финал, который непременно, но приятно удивит», — говорит режиссер.

Съемки фильма пройдут в Москве и Московской области в августе и сентябре этого года. Большая часть волшебных локаций будет снята в масштабных декорациях, специально построенных для этого проекта, в живописных местах. Часть персонажей и сцен будут реализованы с применением компьютерной графики.
