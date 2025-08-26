Кино-Театр.Ру
Телепремьера новых серий детектива «Спасская» с Кариной Андоленко состоится 1 сентября

26 августа
2025 год

26 августа 2025
Телевизионная премьера новых серий детектива «Спасская» 1 сентября в 21:30 на «России». В главных ролях Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Мария Порошина, Дмитрий Ульянов, Валентин Смирнитский, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко и другие. Режиссером выступил Александр Черняев, сообщает пресс-служба телеканала.

Телепремьера новых серий детектива «Спасская» с Кариной Андоленко состоится 1 сентября
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В новом сезоне моя героиня становится психологически выносливой, но я, наверное, лучше бы сделала акцент на том, что в ней не меняется: она остается все таким же честным, чистым и добрым человеком. Мы очень любим этот проект и надеемся, что зрителю он понравится», — говорит Карина Андоленко.

По сюжету жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую. Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ. Но у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Дмитрий Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось.

«В новом сезоне мой персонаж – все тот же Петр Голицын. Но добавляются новые молодые герои, которые усиливают детективный сюжет новыми стратегиями раскрытия тех или иных запутанных историй. И, конечно, в этом сезоне у нас замечательные злодеи! Признаться честно, победа сериала в том, что он не касается каких-то больших мировых проблем: это какая-то история чуть-чуть вне времени, легкая и позитивная. Здесь добро – доброе, зло – злое, и все это распределяется по своим местам», — рассказывает Александр Голубев.

За визуальную составляющую проекта отвечали оператор Николай Смирнов и художник-постановщик Игорь Фролов. Производством занималась кинокомпания Студия IV.

«Спасская-4». ТВ-ролик
№ 15
Эмили Стивенс   30.08.2025 - 17:24
... Добрый вечер! Поддержу насчёт Ольги Павловец. Она очень хороша и убедительна в роли следователей. Насчёт Каринки не знаю. Как по мне, она слишком нежная, романтичная и излишне чувствительная... читать далее>>
№ 14
Дама с кошечкой   30.08.2025 - 17:12
А мне вот ,наоборот, нравится игра Карины. Очень естественна в кадре.Нет наигранности. А вот актрис из вашего списка не воспринимаю.Разве только Павловец.Остальные слабоваты и неубедительны.Особенно в... читать далее>>
№ 9
Киноман1985   29.08.2025 - 17:31
Отлично, новая "Спасская"! Карина Андоленко очень органично смотрится в роли следователя. Как раз на выходных есть что посмотреть. Надеюсь, сюжет будет не менее захватывающий, чем в предыдущих... читать далее>>
№ 8
Анастасия Ал. Благинина   29.08.2025 - 06:25
Кол-во сезонов ещё как имеет значение. В трёх-пяти сезонах можно при талантливости всей съёмочной группы, а не отдельно взятых лиц, сделать приличный многосезонный сериал, где даже на ляпы не захочется... читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   28.08.2025 - 22:08
... какая разница сколько сезонов)? это не имеет никакого значения. бревна бывают с первой серии первого сезона, первого кадра. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Всего сообщений: 10
