Полина Максимова и Роман Курцын отправятся в «Родительский дом»

26 августа
2025 год

26 августа 2025
В Беларуси завершились съемки семейной комедии «Родительский дом» производства кинокомпаний Welcome Media и «Киноцех». Главные роли исполнили Полина Максимова и Роман Курцын, актер также выступил креативным продюсером фильма. Также в картине можно будет увидеть Виталия Карпанова, лидера популярной белорусской группы «Дрозды», и австрийского актера Вольфганга Черни, сообщает пресс-служба проекта.

фото: пресс-служба проекта

«Родительский дом» — это история о детских воспоминаниях, о доме, где стены хранят голос бабушки и первый поцелуй. «Мне близка эта история про то, как мы порой уезжаем из деревни, а потом вдруг понимаем, что сердце осталось именно там. В "Родительском доме" много света, юмора и таких смешных, добрых ситуаций, в которые могла бы попасть любая из нас. Я играю женщину, которая хочет уехать, а находит все, о чем даже не мечтала — и это не только про любовь», — рассказывает Полина Максимова.

В центре сюжета фильма — стюардесса Даша (Полина Максимова), которая приезжает в родную деревню, чтобы продать бабушкин дом и расплатиться с долгами. Вместо простой сделки ее ждут неурядицы, которые подстраивают соседи, упрямый, но обаятельный сыровар Миша (Роман Курцын) и его племянник по прозвищу Петрович (Сергей Федоров). Их противостояние постепенно перерастает в череду смешных и трогательных ситуаций, а попытки продать дом оборачиваются водоворотом курьезных событий.

«Миша — это человек-противоречие: сварливый, упрямый с одной стороны и добрый, романтичный с другой. Мне нравится, что он не герой с обложки, а настоящий и со своими слабостями, простыми желаниями и большим сердцем. Мы с режиссерами постарались сделать его живым и понятным каждому зрителю. Это очень теплая, настоящая история», — делится Роман Курцын.

фото: пресс-служба проекта

Режиссеры картины Макс Максимов и Анна Герт ставили перед собой задачу создать живое, наполненное деревенским колоритом и узнаваемыми персонажами, кино. «Это история не только о любви, но и о том, как важно сохранить связь со своим родом, ценить своих близких. Родные места, где прошло счастливое детство, могут дать опору, отогреть, дать силы и энергию. Место силы и есть твой дом», — считает Анна Герт.

Продюсеры картины Дмитрий Литвинов, Андрей Липов и Максим Максимов уверены, что зритель ждет именно таких — простых и теплых историй. «Эта история зацепила сразу. После съемок это ощущение только усилилось — и у меня, и у команды. Получается легкое на смех и точное на смысл кино про место, где тебя ждут. А дальше — очередь за зрителями: и молодые, и взрослые узнают себя, посмеются от души и заберут с собой теплое послевкусие», — отмечает Дмитрий Литвинов.
№ 5
Матвей Брикун   30.08.2025 - 17:46
Черни не плохо прижился в далеких от Австрии краях. Похоже не собирается к себе. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   29.08.2025 - 20:57
Вот как раз такого "родного" домашнего кино и не хватает. Уж получше всяких жестоких боевиков и пошлых фильмов. читать далее>>
№ 3
Angelika77   28.08.2025 - 21:00
Ну как же снять фильм без "корыстной задумки" и без тяги к родному, своим корням. Название фильму прям проще некуда, но лучше уж так. читать далее>>
№ 2
nord   28.08.2025 - 10:57
Сюжет-ничего особенного. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   27.08.2025 - 17:19
Люблю вот такие тёплые семейные фильмы с хэппи-эндом. В итоге героиня Максимовой откажется от продажи дома и переедет жить в него с Курцыным. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram