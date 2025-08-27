Анжелика Барчан и Максим Битюков обнаружили «Сердечную аномалию»

По сюжету талантливый кардиохирург Марина в одночасье теряет все: будущего ребенка, обожаемого отца, жениха-предателя, любимую работу, веру в себя и людей. Спасение приходит с неожиданной стороны: в лице многолетней любовницы отца Ольги и ее младшего брата Артема, которых Марина ошибочно считает врагами и виновниками своих бед.
«Марина – сильная и стойкая женщина, но при этом удивительно трепетная и любящая. В начале истории она часто сомневается, боится ошибиться, но никогда не сдается. Именно такой характер, на мой взгляд, и нужен кардиохирургу: доброе сердце, за которым стоит твердый внутренний стержень. Марина не выносит несправедливость, ей важно докопаться до истины. Даже пройдя через боль, предательство и потери, Марина сохраняет свет, женственность и обаяние. За полгода до съемок "Сердечной аномалии" я продюсировала документальный фильм о нейрохирурге. Это были десятки часов, проведенные в ординаторской, в операционных, в наблюдении за врачами и пациентами. Я видела профессионализм, тот самый особенный медицинский юмор, слушала истории боли, надежды и невероятной силы духа. И все это про одно: про желание жить и быть счастливым здесь и сейчас. Это был колоссальный опыт, и мне хотелось передать его через творчество. А еще мой папа работает в Скорой помощи, бабушка – в онкологической больнице, так что я долго накапливала этот опыт внутри себя. Именно поэтому линия кардиохирурга стала для меня особенно важной», — рассказала Анжелика Барчан.
