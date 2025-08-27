Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анжелика Барчан и Максим Битюков обнаружили «Сердечную аномалию»

27 августа
2025 год

Новости кино >>
27 августа 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Радды Новиковой «Сердечная аномалия». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анжелика Барчан, Александр Коркунов, Максим Битюков, Александра Емельянова и Олег Мазуров.

Сердечная аномалия (2025)
фото: пресс-службе телеканала «Dомашний»

По сюжету талантливый кардиохирург Марина в одночасье теряет все: будущего ребенка, обожаемого отца, жениха-предателя, любимую работу, веру в себя и людей. Спасение приходит с неожиданной стороны: в лице многолетней любовницы отца Ольги и ее младшего брата Артема, которых Марина ошибочно считает врагами и виновниками своих бед.

«Марина – сильная и стойкая женщина, но при этом удивительно трепетная и любящая. В начале истории она часто сомневается, боится ошибиться, но никогда не сдается. Именно такой характер, на мой взгляд, и нужен кардиохирургу: доброе сердце, за которым стоит твердый внутренний стержень. Марина не выносит несправедливость, ей важно докопаться до истины. Даже пройдя через боль, предательство и потери, Марина сохраняет свет, женственность и обаяние. За полгода до съемок "Сердечной аномалии" я продюсировала документальный фильм о нейрохирурге. Это были десятки часов, проведенные в ординаторской, в операционных, в наблюдении за врачами и пациентами. Я видела профессионализм, тот самый особенный медицинский юмор, слушала истории боли, надежды и невероятной силы духа. И все это про одно: про желание жить и быть счастливым здесь и сейчас. Это был колоссальный опыт, и мне хотелось передать его через творчество. А еще мой папа работает в Скорой помощи, бабушка – в онкологической больнице, так что я долго накапливала этот опыт внутри себя. Именно поэтому линия кардиохирурга стала для меня особенно важной», — рассказала Анжелика Барчан.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Sveta_21Ermolova   30.08.2025 - 18:04
Такое название фильму дали, можно подумать, что сюжет будет помешан на мистике, а не слезливой истории кардиохирурга. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   29.08.2025 - 17:28
Страдающая русская женщина, по-началу. Со скрипом выходит из кризиса в светлое будущее. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   29.08.2025 - 06:19
И правда. В каждом пятом минике Домашнего гл. героиня или один из обычно двух гл. героев - врач. Лучше бы тогда сняли медицинский сериал серий на 8-16, без сезонов. Тогда можно было бы посмотреть и оценить.... читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   28.08.2025 - 21:59
О! Очередная свежатинка от Домашнего. Новые лица в новом фильме, только истории все те же, по сороковому кругу. читать далее>>
№ 2
Angelika77   28.08.2025 - 20:56
... И как всегда всё сваливается на голову бедняжки в один момент. Что ж они там все без фантазии то? читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Ксения Роменкова и Алексей Вакулов познают «Ведьмину любовь»
Александра Шитикова встретится со своим прошлым в мелодраме «Девичник»
Александр Константинов, Дарья Калмыкова и Юрий Батурин ощутили «Победу любви»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Анжелика БарчанМаксим БитюковАлександра ЕмельяноваАлександр КоркуновОлег МазуровРадда Новикова
фильмы
Сердечная аномалия

фотографии >>
"Сердечная аномалия" (2025)
"Сердечная аномалия" (2025)
"Сердечная аномалия" (2025)
"Сердечная аномалия" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Родион Константинович Щедрин
29 августа ушёл из жизни композитор Родион Щедрин.
Жанна Колодуб
28 августа ушла из жизни композитор Жанна Колодуб.

День рождения >>

Виктория Алашеева
Сергей Бородинов
Владимир Герасимов
Анна Капалева
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Дэниэл Бернхардт
Ричард Гир
Серена Росси
Крис Такер
Джек Томпсон
Зак Уорд
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен