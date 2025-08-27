Объявлена программа XXIII Международного фестиваля кино и театра «Амурская осень», который пройдет в Благовещенске с 14 по 21 сентября. Смотр, получивший статус международного в 2024-м, проходит уже двадцать три года на Дальнем Востоке и является одним из крупных культурных событий страны. В двух конкурсных программах – 34 российские премьеры, а всего будет показано свыше 70 фильмов из 14 стран, уточняет пресс-служба фестиваля.
фото: пресс-служба фестиваля
Киноконкурсы, по сложившейся традиции, представляют собой синтез арт и мейнстримового кино, где представлены и более сложные фильмы, и жанровые истории. В этом году на селекцию были заявлены 719 фильмов из 27 стран. Деловая часть фестиваля будет включать в себя дискуссии и круглые столы с кинематографистами из разных стран. В рамках конкурсных программ фестиваля пройдут российские премьеры кинокартин – участников и лауреатов международных фестивалей в Локарно, Бусане, Карловых Варах, Гонконге, Шанхае и других. Как и ранее Гран-При фестиваля будет иметь денежный эквивалент. В этом году они увеличены — в два раза в полнометражном конкурсе и в три раза в короткометражном. Гран-При имени Валерия Приемыхова в полнометражном конкурсе – 300 тысяч рублей, Гран-При в короткометражном конкурсе – 150 тысяч рублей.
Полнометражное жюри возглавит продюсер и дистрибьютор Алексей Рязанцев. В оценке работ ему помогут казахский режиссер Фархат Шарипов, актриса Анна Вартаньян, китайский продюсер Эстер Ли и армянский актер и музыкант Норайр Егян. В конкурс вошло десять лент: «Ароматное сердце» Максима Кодарова из Казахстана, «Лестница Лули» Кристиана Саласа из Аргентины, «Незнакомцы, которых мы встречаем» Чжана Го Ли, «По течению» Ху Чжао Сяна, «Пока мы живы» Ань Цзясина из Китая, «Пламя» Радика Эшимова из Кыргызстана, «Темная материя» Карима Лакзаде из Ирана, «Где ты?» Вероники Коржевской, «Охотник» Заура Цогоева и «Шла Саша» Юлии Войтюк. Председателем короткометражного жюри стал киргизский режиссер, сценарист и продюсер Айбек Дайырбеков. В его команде – Алексей Комашко и французский актер и режиссер Пьер Бурель. В конкурсе короткого метра заявлено 24 работ. Среди них «№1158» Натальи Акимочкиной, AI Денга Дии из Китая, Folie a'Deux Дианы Нонинян, «Банка времени» Алекса Лева из Эстонии, «Бегство» Алены Казанцевой, «Буек» Ильи Советова, «Волан» Алексея Полякова и Кирилла Петрова, «Выходной» Олеси Смолковой, «Главный герой» Валерия Козлова, «Дежурный врач» Судабеха Камрани из Ирана, «Дорогая я» Со Ен Чхве из Южной Кореи и другие.
В этом году специальные показы фестиваля посвящены российским фильмам с азиатским следом. Среди них – «Негоген», снятый Полиной Ольденбург на Лаосе, и «Мой друг, кот и Пушкин» Алены Михайловой, часть событий которого происходит в Китае. Спецсобытием станет показ полнометражного южнокорейского фильма, снятого целиком нейросетями, — «Я-Попо» Иль-Дон Кима. В рамках «Амурской осени» пройдет эхо фестиваля евразийского кино «Евразия-Кинофест» – планируются внеконкурсные показы лауреатов и участников смотра игровых и документальной программ. В рамках программы студии «Союзмультфильм» зрители смогут посмотреть классику анимации и современные мультфильмы. В этом году анимация будет посвящена Великой Отечественной войне. Традиционно галерея «Пушкарев» станет площадкой для камерных встреч с известными артистами театра и кино – пройдут поэтический вечер «Механика любви» с участием Максима Колосова и Ольги Красько, музыкально-драматический моноспектакль Данилы Можаева «Александр Ваш Вертинский» и творческий вечер заслуженного деятеля искусств России Александра Адабашьяна, который в этом году отмечает юбилей. В преддверии вечера мастера пройдет ретроспектива фильмов, связанных с ним.
фото: пресс-служба фестиваля
«Амурская осень» проходит на всех площадках города и области. Ежегодно его зрителями становятся больше 20 тысяч человек, а гостями – свыше 400 человек – известные кинематографисты, общественные и театральные деятели. Всего в рамках смотра пройдут свыше 100 событий и будет представлено более 70 фильмов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Амурской областной филармонии. Президентом фестиваля является продюсер Сергей Новожилов, директором фестиваля – директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, а программным директором – режиссер и сценарист Александра Жукова. Организаторами выступают правительство Амурской области и «Год кино» при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Амурской области, компании «Сибур» и Амурского газохимического комплекса.
