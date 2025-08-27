Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября

На ТВЦ 4 сентября состоится премьера заключительной части детектива «Орлинская» с Олесей Железняк в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Четыре финальные серии объединены общим названием «Нити Мойры». В них следователю Марине Орлинской предстоит сначала раскрыть тайну гибели девушки, которая по аналогии с Русалочкой Андерсена обладала удивительным и чарующим голосом, но вскоре потеряла его. Обиженная дама мстила мужчинам, влюбляя их в себя и бросая. А позже главная героиня берется за раскрытие убийства знаменитого коуча из Лиманска Игоря Субботина. Основой философии Субботина была идея о том, что судьба – это нить, которой ты посылаешь вибрации. И все, что ты делаешь, таинственным образом возвращается к тебе.
Большая часть съемок финальной части «Орлинской» прошла в Краснодарском крае. «Что ждать зрителям в финальном сезоне? Ждать свадьбы! – улыбается Олеся Железняк. – Но чьей я говорить не буду. Не хочу раскрывать интригу – зрители посмотрят и сами всё увидят… Мы снимали заключительную часть нашего детектива в Краснодаре, где было очень тепло и уютно, привлекали многих краснодарских артистов. Скажу больше: мне очень понравился Краснодар. Он показался мне очень родным. Особенно невероятное впечатление произвел Парк Галицкого. Этот город можно понять только, когда ты там поживешь какое-то время, а не просто пребываешь проездом. Благодаря "Орлинской" у меня была такая возможность. В Краснодаре я провела прекрасное время и уже даже по нему скучаю. Более того, теперь очень хочу приехать туда уже с детьми и показать им этот город. Кстати, оттуда мы ездили со съемочной группой в Геленджик: у нас была там одна сцена на море».
Из-за финала истории исполнительница главной роли говорит об «Орлинской» с ностальгией. «Всегда грустно, когда что-то заканчивается, — признается Олеся. — Тем более, у нас была такая прекрасная команда на этом проекте. Да, мой персонаж Марина мне очень приятен: она живет на своей земле, в своем городе, трудолюбивая, сочувствующая, внимательная, заботится о сестре — такой человек своего дела, хотя порой в чем-то она и бывает нелепой». Кроме Железняк, зрители также увидят на экране Олега Андреева, Арсения Фогелева, Андрея Мокеева, Александра Кулькова, Дениса Юрова, Олега Метелева и Марию Гусеву.
