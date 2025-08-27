Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября

27 августа
2025 год

Новости кино >>
27 августа 2025
На ТВЦ 4 сентября состоится премьера заключительной части детектива «Орлинская» с Олесей Железняк в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Четыре финальные серии объединены общим названием «Нити Мойры». В них следователю Марине Орлинской предстоит сначала раскрыть тайну гибели девушки, которая по аналогии с Русалочкой Андерсена обладала удивительным и чарующим голосом, но вскоре потеряла его. Обиженная дама мстила мужчинам, влюбляя их в себя и бросая. А позже главная героиня берется за раскрытие убийства знаменитого коуча из Лиманска Игоря Субботина. Основой философии Субботина была идея о том, что судьба – это нить, которой ты посылаешь вибрации. И все, что ты делаешь, таинственным образом возвращается к тебе.

Большая часть съемок финальной части «Орлинской» прошла в Краснодарском крае. «Что ждать зрителям в финальном сезоне? Ждать свадьбы! – улыбается Олеся Железняк. – Но чьей я говорить не буду. Не хочу раскрывать интригу – зрители посмотрят и сами всё увидят… Мы снимали заключительную часть нашего детектива в Краснодаре, где было очень тепло и уютно, привлекали многих краснодарских артистов. Скажу больше: мне очень понравился Краснодар. Он показался мне очень родным. Особенно невероятное впечатление произвел Парк Галицкого. Этот город можно понять только, когда ты там поживешь какое-то время, а не просто пребываешь проездом. Благодаря "Орлинской" у меня была такая возможность. В Краснодаре я провела прекрасное время и уже даже по нему скучаю. Более того, теперь очень хочу приехать туда уже с детьми и показать им этот город. Кстати, оттуда мы ездили со съемочной группой в Геленджик: у нас была там одна сцена на море».

Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Из-за финала истории исполнительница главной роли говорит об «Орлинской» с ностальгией. «Всегда грустно, когда что-то заканчивается, — признается Олеся. — Тем более, у нас была такая прекрасная команда на этом проекте. Да, мой персонаж Марина мне очень приятен: она живет на своей земле, в своем городе, трудолюбивая, сочувствующая, внимательная, заботится о сестре — такой человек своего дела, хотя порой в чем-то она и бывает нелепой». Кроме Железняк, зрители также увидят на экране Олега Андреева, Арсения Фогелева, Андрея Мокеева, Александра Кулькова, Дениса Юрова, Олега Метелева и Марию Гусеву.

«Орлинская. Нити Мойры» станет первой премьерой из 56-ти, которые будут показаны на ТВЦ в новом полугодье — с сентября по конец декабря. Впереди зрителей ожидают «Приют счастья» с Ингой Оболдиной, Александром Половцевым, Сергеем Баталовым, Ринатой Тимербаевой, Алексеем Овсянниковым, Эдуардом Магеррамовым и Дмитрием Гудочкиным, а также продолжение детектива «Бродяга» с участием Татьяны Ратниковой, Николая Иванова, Дмитрия Бедерина, Петра Кислова и Владимира Виноградова. Выход обеих премьер намечен на октябрь. А в ноябре ТВЦ покажет сразу два новых сезона сериала «В тени больших чисел», в котором заняты Виктория Романенко, Олег Назаров, Марина Могилевская, Вячеслав Разбегаев, Сергей Друзьяк, Елена Чарквиани и Антон Даниленко.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Инга Оболдина и Александр Половцев найдут «Приют счастья»
ТВЦ покажет новые детективы с Татьяной Ратниковой, Николаем Ивановым и Олесей Фаттаховой
ТВЦ в конце ноября покажет новые «Загадки» с Еленой Валюшкиной и Аленой Коломиной
Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел»
ТВЦ покажет продолжение «Орлинской» и «Детектива на все руки»
«Вишенка на торте» и «Некрасивая подружка»: ТВЦ рассказал о детективных премьерах нового сезона
Олеся Железняк займется расследованиями на черноморском побережье
персоны
Олег АндреевСергей БаталовДмитрий БедеринВладимир ВиноградовДмитрий ГудочкинМария Гусева (II)Антон ДаниленкоСергей ДрузьякОлеся ЖелезнякНиколай Иванов (II)Пётр КисловАлександр КульковЭдуард МагеррамовОлег МетелевМарина МогилевскаяАндрей МокеевОлег НазаровИнга ОболдинаАлексей ОвсянниковАлександр ПоловцевВячеслав РазбегаевТатьяна РатниковаВиктория РоманенкоРината ТимербаеваАрсений ФогелевЕлена ЧарквианиДенис Юров
фильмы
БродягаВ тени больших чисел. По следу дождяОрлинская. Козни АмураОрлинская. Молния ЗевсаОрлинская. Нити МойрыОрлинская. Стрелы НептунаОрлинская. Тайна ВенерыПриют счастья

фотографии >>
Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября фотографии
Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября фотографии
Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября фотографии
Олеся Железняк вернется к роли «Орлинской» 4 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Алексашкин
27 августа ушёл из жизни оперный певец Сергей Алексашкин.
Алексей Аптовцев
24 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Дмитрий Высоцкий
Марк Дробот
Юлия Нижельская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Дже ДаблЮ Бэйли
Алекса Вега
Марианне Зёгебрехт
Дарри Коул
Аарон Пол
Дайана Скарвид
Кайла Юэлл
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram