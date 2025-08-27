«Рак. На пороге открытия» признан лучшим проектом Третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc

В Москве завершился Третий фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+DOC, который проходил с 23 по 26 августа в рамках Московской международной недели кино в кинотеатре «Москино Музеон». Согласно пресс-службе смотра, гран-при за оригинальный документальный проект достался картине KION «Рак. На пороге открытия».
фото: кадр из фильма «Рак. На пороге открытия»
Это уникальное исследование, которое переворачивает общепринятое представление о смертельном заболевании. Зрителям была показана серия с участием актера Романа Попова, у которого недавно случился рецидив.
Самым ожидаемым документальным проектом названы «Народные художественные промыслы» Бориса Никлависа от Wink. За оригинальное режиссерское видение наградили Андрея Маяцкого, снявшего «Историю русского секса» для Okko, а за операторское видение — Егора Мясникова, работавшего над «Сексом в СССР» от KION. В категории «Оригинальная история» отмечена работа Орхана Абулова «В поисках Андрея Рублева-2» от START. Оригинальным героем стал Александр Радулов, принявший участие в съемках картины Дмитрия Вингурского «Кубок Гагарина. Верить в мечту» от Кинопоиска, а героиней — Лера Дергилева из «Русского Милана», поставленного Ксенией Казазаевой для платформ Premier и RUTUBE.
фото: пресс-служба фестиваля
Дипломами отмечены «История игрушек. Из России с любовью» Станислава Ахунова «За одушевленность» и «Пять чувств Алтая» Натальи Кадыровой «За жажду жизни». В номинации «Оригинальная коллаборация» победил «Пылающий горизонт» Дмитрия Колобова и Алексея Южакова, созданный совместными усилиями Premier и RUTUBE. Специального приза «РГ-Медиа» удостоена «История игрушек». Жюри СМИ вручило гран-при фильму «Рак. На пороге открытия», а диплом — «Екатерине Фурцевой. Невыносимой легкости бытия» от KION «За мастерство журналиста в документальном кино». За лучшую Нано–презентацию наградили продюсера по документальному контенту Okko Владимира Тодорова. Приз «За жизнь с плюсом» вручили телеведущему Леониду Якубовичу, представившему вне конкурса фильм «Восьмидесятники. Поколение Победы».
Работы оценили два профессиональных жюри – эксперты из сферы киноиндустрии, куда вошли начальник службы документальных фильмов творческо-производственного объединения «Россия-1» Мария Финкельштейн в качестве председателя жюри, генеральный директор Киностудии Горького, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, телеведущий и документалист Валдис Пельш, режиссер Константин Смилга, актер и театральный режиссер Александр Яцко, а также представители СМИ: руководитель индустриального медиа и сайта DOC.ru Алексей Федорко (Председатель жюри СМИ), корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации ТАСС Александра Баландина, тележурналист, редактор, сценарист и продюсер документальных фильмов, автор телеграм-канала «Доккино с Ничковой» Виолетта Ничкова. Программным директором смотра является Сусанна Альперина.
