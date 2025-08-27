«Министерство времени» стало эксклюзивом сервиса viju

Стриминг кино viju эксклюзивно покажет культовый испанский фантастический сериал «Министерство времени». Шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе с 1 сентября, а с 15 сентября стартует показ на телеканале viju+ Serial. В эфир по будням в 20:00 будет выходить по две серии, уточняет пресс-служба стриминга.
фото: пресс-служба стриминга кино viju
События разворачиваются в современном Мадриде. Здесь люди бегут на работу, даже не догадываясь, что рядом расположилась секретная правительственная организация. В «Министерстве времени» ищут тех, кто будет следить за дверью в прошлое. Среди агентов – представители разных эпох: санитар скорой помощи Хулиан, храбрый солдат XVI века Алонсо и студентка из XIX века Амелия. Этой троице предстоит путешествовать через столетия, решать проблемы вселенского масштаба и спасать историю страны.
Перед нами сочетание детектива, научной фантастики и драмы. Первые серии вышли еще в 2015 году. Впоследствии сериал продлили на четыре сезона. «Министерство» играет с хронологией, при этом показывает встречи с реальными историческими личностями – от Веласкеса и Пикассо до королевы Изабеллы II и Наполеона Бонапарта. Создатели шоу – братья Пабло и Хавьер Оливаресы – черпали вдохновение из романа Тима Пауэрса «Врата Анубиса» и фильма «Путешествие в машине времени». Их детище получило ряд наград, включая национальную премию Premio Ondas в номинации «Лучший испанский телесериал». На волне успеха сериала в Португалии был снят одноименный ремейк.
