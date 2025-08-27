Кино-Театр.Ру
«Министерство времени» стало эксклюзивом сервиса viju

27 августа
2025 год

27 августа 2025
Стриминг кино viju эксклюзивно покажет культовый испанский фантастический сериал «Министерство времени». Шоу можно будет посмотреть на стриминговом сервисе с 1 сентября, а с 15 сентября стартует показ на телеканале viju+ Serial. В эфир по будням в 20:00 будет выходить по две серии, уточняет пресс-служба стриминга.

«Министерство времени» стало эксклюзивом сервиса viju
фото: пресс-служба стриминга кино viju

События разворачиваются в современном Мадриде. Здесь люди бегут на работу, даже не догадываясь, что рядом расположилась секретная правительственная организация. В «Министерстве времени» ищут тех, кто будет следить за дверью в прошлое. Среди агентов – представители разных эпох: санитар скорой помощи Хулиан, храбрый солдат XVI века Алонсо и студентка из XIX века Амелия. Этой троице предстоит путешествовать через столетия, решать проблемы вселенского масштаба и спасать историю страны.

Перед нами сочетание детектива, научной фантастики и драмы. Первые серии вышли еще в 2015 году. Впоследствии сериал продлили на четыре сезона. «Министерство» играет с хронологией, при этом показывает встречи с реальными историческими личностями – от Веласкеса и Пикассо до королевы Изабеллы II и Наполеона Бонапарта. Создатели шоу – братья Пабло и Хавьер Оливаресы – черпали вдохновение из романа Тима Пауэрса «Врата Анубиса» и фильма «Путешествие в машине времени». Их детище получило ряд наград, включая национальную премию Premio Ondas в номинации «Лучший испанский телесериал». На волне успеха сериала в Португалии был снят одноименный ремейк.

Читать Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх
Главные роли исполнили Родольфо Санчо, Аура Гарридо и Начо Фреснеда, а компанию им составили Хайме Бланш, Макарена Гарсия и Уго Сильва. В одном из интервью Санчо назвал своего персонажа «глазами зрителя», через которые мы знакомимся с секретным министерством. Над эпизодами работали разные режиссеры, каждый из которых привнес свой стиль: Марк Вихиль тщательно продумывал все детали перехода между эпохами, Хорхе Дорадо добавил драматизма, а мастер ужасов Пако Пласа – элементы напряжения.

Сериал понравится любителям путешествий во времени, научной фантастики, исторических реконструкций и драматических сюжетов. Кроме того, много интересного здесь найдут поклонники шоу «Легенды завтрашнего дня», «Чужестранка», «Вне времени» и «Квантовый скачок».

«Министерство времени». Трейлер №2
Поиск по меткам
viju
персоны
Хайме БланшАура ГарридоМакарена ГарсияХорхе ДорадоТим ПауэрсПако ПласаРодольфо СанчоУго Сильва
фильмы
Вне времениКвантовый скачокЛегенды завтрашнего дняМинистерство времениМинистерство времениПутешествие в машине времениЧужестранка

