У каждой тайны есть когти: трейлер авантюрного аниме «Кошачий глаз»

28 августа
2025 год

28 августа 2025
Премьера аниме «Кошачий глаз» состоится уже этой осенью на платформе Disney+. Первые шесть серий будут выходить еженедельно с 26 сентября по 31 октября, а заключительные шесть — с 26 декабря по 30 января. О свежей экранизации культовой манги Цукасы Ходзё стало известно почти год назад. Создатели обещают сохранить дух оригинала, добавив новые сюжетные линии и персонажей. Производство ведется в стенах студии LidenFilmsТокийские мстители», «Песнь ночных сов»).


Днем сестры Кисуги — примерные хозяйки кофейни, а ночью — дерзкие охотницы за произведениями искусства. Хитоми, Руи и Ай действуют стремительно и элегантно, оставляя на месте кражи лишь визитку с сердечком. Настоящая их цель куда серьезнее, чем просто нажива: девушки ищут полотна отца, коллекционера Михаэля Хайнца, пропавшего много лет назад. Поиски вероломной группировки «Кошачий глаз» доверили детективу Тосио Уцуми, который встречается с Хитоми и не догадывается, что его любимая входит в преступное трио (хотя кафе сестер называется так же). В новой версии впервые для аниме-адаптаций покажут репортера Масато Камию — персонажа манги, который стал прототипом Рё Саэбы из «Городского охотника» того же Ходзё.

Роли озвучивают:

Хитоми — Микако Комацу (Вамирио из «Хелька»).
Руи — Ами Косимидзу (Пайрин из «Монолога фармацевта»).
Ай — Юмири Ханамори (Надэсико из «Уютного похода»).
Тосио Уцуми — Такуя Сато (Ро из «Перерождения: Монстра»).
Масато Камия — Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»).

У каждой тайны есть когти: трейлер авантюрного аниме «Кошачий глаз»

Для нового сериала певица AdoВан-Пис», «Семья шпиона») исполнила не только кавер легендарной темы Cat’s Eye, но и свежий эндинг MAGIC. В песне органично сплетаются ретро-поп и современный танцевальный бит, а выразительный вокал придает музыке энергию и остроту. Автор композиции — Цумики, известный вокалоид-продюсер. Он прославился вирусным хитом Phony и песней Tokyo Shandy Rendezvous, записанной с Рирой Икутой из YOASOBIФрирен») и AimerЧеловек-бензопила»), вошедшей в чарты Billboard Japan.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о символизме насекомых в японской культуре или авантюрной франшизе «Люпен III», над которой работали Миядзаки и Такахата.
что почитать?