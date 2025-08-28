У каждой тайны есть когти: трейлер авантюрного аниме «Кошачий глаз»

Премьера аниме «Кошачий глаз
» состоится уже этой осенью на платформе Disney+
. Первые шесть серий будут выходить еженедельно с 26 сентября по 31 октября, а заключительные шесть — с 26 декабря по 30 января. О свежей экранизации культовой манги Цукасы Ходзё
стало известно
почти год назад. Создатели обещают сохранить дух оригинала, добавив новые сюжетные линии и персонажей. Производство ведется в стенах студии LidenFilms
(«Токийские мстители
», «Песнь ночных сов
»).
Днем сестры Кисуги — примерные хозяйки кофейни, а ночью — дерзкие охотницы за произведениями искусства. Хитоми, Руи и Ай действуют стремительно и элегантно, оставляя на месте кражи лишь визитку с сердечком. Настоящая их цель куда серьезнее, чем просто нажива: девушки ищут полотна отца, коллекционера Михаэля Хайнца, пропавшего много лет назад. Поиски вероломной группировки «Кошачий глаз» доверили детективу Тосио Уцуми, который встречается с Хитоми и не догадывается, что его любимая входит в преступное трио (хотя кафе сестер называется так же). В новой версии впервые для аниме-адаптаций покажут репортера Масато Камию — персонажа манги, который стал прототипом Рё Саэбы из «Городского охотника
» того же Ходзё.
Читать
«Бессонница после школы» — целебное аниме той же студии
Роли озвучивают:
Хитоми — Микако Комацу
(Вамирио
из «Хелька
»).
Руи — Ами Косимидзу
(Пайрин
из «Монолога фармацевта
»).
Ай — Юмири Ханамори
(Надэсико
из «Уютного похода
»).
Тосио Уцуми — Такуя Сато
(Ро
из «Перерождения: Монстра
»).
Масато Камия — Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй
из «Истребителя демонов
»).
Для нового сериала певица Ado
(«Ван-Пис
», «Семья шпиона
») исполнила не только кавер легендарной темы Cat’s Eye
, но и свежий эндинг MAGIC
. В песне органично сплетаются ретро-поп и современный танцевальный бит, а выразительный вокал придает музыке энергию и остроту. Автор композиции — Цумики
, известный вокалоид-продюсер. Он прославился вирусным хитом Phony
и песней Tokyo Shandy Rendezvous
, записанной с Рирой Икутой
из YOASOBI
(«Фрирен
») и Aimer
(«Человек-бензопила
»), вошедшей в чарты Billboard Japan
.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о символизме насекомых в японской культуре или авантюрной франшизе «Люпен III», над которой работали Миядзаки и Такахата.
обсуждение >>