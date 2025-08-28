Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма

В сети появился трейлер документального фильма «Секс в СССР
», в котором настоящие истории об интимной жизни в СССР соединены с рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сейчас.
«Секс в СССР»
В документальной части фильма зрителей ждут откровенные рассказы очевидцев: бывшего участкового, работавшего с «ночными бабочками», советской проститутки и сотрудницы общепита, за чьей спиной более ста романтических историй. Эти истории переплетаются с аналитикой экспертов, для которых исследование темы секса стало главным научным и публицистическим интересном. В кадре — историк Лев Лурье
, социолог Елена Здравомыслова
и секс-блогер Арина Холина
.
Особенностью проекта стали игровые эпизоды, где Ольга Зайцева
погружается в образы героинь разных эпох, а секс-символ нового российского кино Даниил Воробьёв
в роли ведущего и проводника из настоящего наблюдает за её перевоплощениями. Креативными продюсерами фильма выступили Родион Чепель
и Мария Серпионова
(«Сахаров
», «Пелевин
»), а за постановку отвечал Никита Кононов
.
«Секс — это очень деликатная, важная и эмоциональная тема
, — считает Даниил Воробьёв. — Прикасаться к этой теме всегда любопытно, особенно так, как это сделано в нашем документальном исследовании. Мне было очень интересно попробовать себя в документальном фильме. И действительно разобраться в вопросе, был ли секс в СССР. Фильм будет интересно посмотреть старшему поколению, потому что это интереснейший и подробный экскурс в родное прошлое нашей страны, а также младшему поколению, потому что фильм «Секс в СССР» отлично подсвечивает проблемы современного общества
».
Проект вошёл в конкурсную программу Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Dос. Премьера фильма «Секс в СССР
» состоится в онлайн-кинотеатре KION 4 сентября.
обсуждение >>