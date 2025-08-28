Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма

28 августа
2025 год

Новости кино >>
28 августа 2025
В сети появился трейлер документального фильма «Секс в СССР», в котором настоящие истории об интимной жизни в СССР соединены с рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сейчас.

«Секс в СССР»

В документальной части фильма зрителей ждут откровенные рассказы очевидцев: бывшего участкового, работавшего с «ночными бабочками», советской проститутки и сотрудницы общепита, за чьей спиной более ста романтических историй. Эти истории переплетаются с аналитикой экспертов, для которых исследование темы секса стало главным научным и публицистическим интересном. В кадре — историк Лев Лурье, социолог Елена Здравомыслова и секс-блогер Арина Холина.

Особенностью проекта стали игровые эпизоды, где Ольга Зайцева погружается в образы героинь разных эпох, а секс-символ нового российского кино Даниил Воробьёв в роли ведущего и проводника из настоящего наблюдает за её перевоплощениями. Креативными продюсерами фильма выступили Родион Чепель и Мария СерпионоваСахаров», «Пелевин»), а за постановку отвечал Никита Кононов.

Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма

«Секс — это очень деликатная, важная и эмоциональная тема, — считает Даниил Воробьёв. — Прикасаться к этой теме всегда любопытно, особенно так, как это сделано в нашем документальном исследовании. Мне было очень интересно попробовать себя в документальном фильме. И действительно разобраться в вопросе, был ли секс в СССР. Фильм будет интересно посмотреть старшему поколению, потому что это интереснейший и подробный экскурс в родное прошлое нашей страны, а также младшему поколению, потому что фильм «Секс в СССР» отлично подсвечивает проблемы современного общества».

Проект вошёл в конкурсную программу Фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Dос. Премьера фильма «Секс в СССР» состоится в онлайн-кинотеатре KION 4 сентября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Рак. На пороге открытия» признан лучшим проектом Третьего фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc
Интимная история: Даниил Воробьев, Ольга Зайцева и Саша Сулим
Объявлена программа Третьего фестиваля ORIGINAL+Doc
Ольга Зайцева и Даниил Воробьев расскажут про «Секс в СССР»
персоны
Даниил ВоробьёвОльга ЗайцеваЛев ЛурьеМария СерпионоваАрина ХолинаРодион Чепель
фильмы
Секс в СССР

фотографии >>
Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма фотографии
Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма фотографии
Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма фотографии
Даниил Воробьёв исследовал «Секс в СССР»: трейлер документального фильма фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Алексашкин
27 августа ушёл из жизни оперный певец Сергей Алексашкин.
Алексей Аптовцев
24 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.

День рождения >>

Лидия Ашрапова
Юрий Беляев
Наталья Гундарева
Андрей Егоров (II)
Иван Жидков
Владимир Ивашов
Николай Кочегаров
Велта Лине
Даниил Спиваковский
Бен Газзара
Рауль Кортез
Доналд О'Коннор
Карли Поуп
Эмма Сэммс
Аманда Таппинг
Кэти Финдли
все родившиеся 28 августа >>

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Три принцессы
приключения, семейное кино, сказка
Чехия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram