Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров попадут в «Пропасть»

«Мы с коллегами любим бросать самим себе вызовы — и после масштабных блокбастеров решили снять драматичный триллер с тремя главными действующими лицами. В такой остросюжетной истории как «Пропасть» мы увидели отличную возможность снять кино о преодолении и воле к жизни. И, конечно же, о любви, которая сильнее любого страха», — отмечает продюсер, основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук.
По сюжету Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) — счастливые молодожены. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артем (Степан Белозеров) — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое. Всем ли удастся вернуться домой?
фото: Art Pictures Studio
«Для меня "Пропасть" — кино про преодоление зависимости в отношениях и обретение себя, про возвращение к своей истинной природе. Я счастлив, что "Водород" и Art Pictures Studio доверили мне сценарий, в котором так много экшен-сцен, ярких драматичных эпизодов и настоящей любви. Надеюсь оправдать их доверие! Для этого у меня есть классная команда и супер талантливые молодые актеры. Я с замиранием сердца слежу за тем, как Тина, Марк и Степа самостоятельно выполняют сложнейшие трюки и с нетерпением жду, когда смогу увидеть это на большом экране!», — рассказывает режиссер Алексей Ионов.
Дистрибьютором картины выступит «НМГ Кинопрокат». Фильм выйдет в прокат 28 мая 2026 года.
