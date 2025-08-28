Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров попадут в «Пропасть»

28 августа
2025 год

28 августа 2025
В Москве стартовали съемки нового остросюжетного фильма «Пропасть». Главные роли в фильме исполнят Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров. Производством картины занимаются кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород» при поддержке Фонда кино. Сценарий написали Владимир Батрамеев и Алина Тяжлова, а режиссером картины стал выпускник киношколы «Свободное кино» Алексей Ионов, сообщает пресс-служба Art Pictures Studio.

Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров попадут в «Пропасть»
фото: Art Pictures Studio


«Мы с коллегами любим бросать самим себе вызовы — и после масштабных блокбастеров решили снять драматичный триллер с тремя главными действующими лицами. В такой остросюжетной истории как «Пропасть» мы увидели отличную возможность снять кино о преодолении и воле к жизни. И, конечно же, о любви, которая сильнее любого страха», — отмечает продюсер, основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

По сюжету Даша (Тина Стойилкович) и Саша (Марк Эйдельштейн) — счастливые молодожены. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артем (Степан Белозеров) — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолет терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана ее жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое. Всем ли удастся вернуться домой?

Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозеров попадут в «Пропасть»
фото: Art Pictures Studio

«Для меня "Пропасть" — кино про преодоление зависимости в отношениях и обретение себя, про возвращение к своей истинной природе. Я счастлив, что "Водород" и Art Pictures Studio доверили мне сценарий, в котором так много экшен-сцен, ярких драматичных эпизодов и настоящей любви. Надеюсь оправдать их доверие! Для этого у меня есть классная команда и супер талантливые молодые актеры. Я с замиранием сердца слежу за тем, как Тина, Марк и Степа самостоятельно выполняют сложнейшие трюки и с нетерпением жду, когда смогу увидеть это на большом экране!», — рассказывает режиссер Алексей Ионов.

Дистрибьютором картины выступит «НМГ Кинопрокат». Фильм выйдет в прокат 28 мая 2026 года.
