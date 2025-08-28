Данила Козловский возвращается в кино с главной ролью в фильме «НиктоКакТы»

В Санкт-Петербурге начались съемки полнометражного фильма «НиктоКакТы». Главного героя сыграет Данила Козловский, и это первая его большая роль в кино за последние годы. Его партнершей по фильму станет Паулина Андреева, сообщает пресс-служба проекта.
«НиктоКакТы» — фильм, сотканный из абсолютной любви, тонкого юмора и светлой грусти. Пронзительный и искренний манифест миллениалов, так называемого поколения Y, которое еще называют «поколением Питера Пэна». «НиктоКакТы» — трагикомическая история, смешная и грустная одновременно, о современных людях, молодых, красивых, успешных: рестораторах, менеджерах нефтегазовых компаний, светских красавицах, жизнь которых проходит в городе необыкновенной красоты, в дорогих ресторанах, на модных вечеринках и страстных свиданиях. Кажется, они так искушены в искусстве любви... Но готовы ли они к встрече с Абсолютной Любовью?
Режиссером-постановщиком и автором сценария фильма выступает Геннадий Островский. Несколько ведущих российских режиссеров хотели выступить в качестве постановщика картины, но, по мнению Островского, никто из них «не совпадал с материалом». После нескольких лет размышлений Островский решил сам реализовать свой сценарий. Но увидел дебютную работу выпускницы его мастерской в Московской школе нового кино Виктории Мокеровой — фильм «Чувства» и предложил ей стать со-автором фильма.
фото: пресс-служба проекта
«Это пронзительная история — о главном. О том, о чем нам рассказали 2000 лет назад*, но мы, увы, так до сих пор и не услышали. О Любви. О самых важных вещах нужно рассказывать современно и увлекательно. Трагикомедия – лучший жанр для этого. Фильм "В движении" по сценарию Геннадия Островского 20 лет назад стал манифестом поколения. Герои нашего фильма могли бы быть детьми тех героев. Увы, главные проблемы у них, да и у нас всех — все те же. Иногда, чтобы понять, что нам на самом деле важно и нужно, надо посмотреть на себя со стороны. Авторы этой увлекательной, нежной и очень современной истории помогают нам всем сделать это», — говорит продюсер Георгий Лордкипанидзе.
Оператором фильма выступает Федор Лясс, который специально приехал для съемок фильма из Лос-Анджелеса. Художником-постановщиком фильма стала Елена Жукова.
