«Одни дома», «Таргет» и продолжение «Папиных дочек»: телеканал «Солнце» рассказал о премьерах осени

Канал «Солнце» поделился планами на осенний сезон. Согласно пресс-службе телеканала, зрителей ожидает рекордное количество премьер.
«Премьеры нового телевизионного сезона на телеканале «Солнце». ТВ-ролик
«Этой осенью мы открываем самый мощный сезон: такого количества премьер, которые мы покажем в эфире этой осенью, у нас не было никогда! Особенно гордимся тем, что представляем сразу несколько ключевых проектов: новые серии хита "Родители родителей", флагманский новый проект "Одни дома", три сезона обновленных "Папиных дочек", эксклюзивную премьеру нового анимационного сериала, название которого мы храним в строжайшей тайне. Мы приготовили огромное количество сюрпризов и очень волнуемся. Ведь знакомство с новыми героями – это всегда очень волнительно. Но уверены: у наших зрителей появятся новые телевизионные друзья, а встречи с уже любимыми персонажами подарят теплые вечера, когда семья собирается вместе. Это будет сезон, который объединит поколения», — говорит генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян.
