«Одни дома», «Таргет» и продолжение «Папиных дочек»: телеканал «Солнце» рассказал о премьерах осени

28 августа
2025 год

28 августа 2025
Канал «Солнце» поделился планами на осенний сезон. Согласно пресс-службе телеканала, зрителей ожидает рекордное количество премьер.

«Премьеры нового телевизионного сезона на телеканале «Солнце». ТВ-ролик

«Этой осенью мы открываем самый мощный сезон: такого количества премьер, которые мы покажем в эфире этой осенью, у нас не было никогда! Особенно гордимся тем, что представляем сразу несколько ключевых проектов: новые серии хита "Родители родителей", флагманский новый проект "Одни дома", три сезона обновленных "Папиных дочек", эксклюзивную премьеру нового анимационного сериала, название которого мы храним в строжайшей тайне. Мы приготовили огромное количество сюрпризов и очень волнуемся. Ведь знакомство с новыми героями – это всегда очень волнительно. Но уверены: у наших зрителей появятся новые телевизионные друзья, а встречи с уже любимыми персонажами подарят теплые вечера, когда семья собирается вместе. Это будет сезон, который объединит поколения», — говорит генеральный продюсер телеканала «Солнце» Рубен Оганесян.

Линейка премьер открылась новыми сериями первого сезона сериала собственного производства «Родители родителей», в котором сыграли Александр Самойленко, Мария Порошина, Анастасия Крылова, Александр Самойленко-младший, Никита Митасов, Артем Башенин, Ангелина Поплавская и Лев Зайд. Вслед за этим состоится главная премьера телеканала — семейная комедия «Одни дома» от создателей «Папиных дочек» и «Родителей родителей» выйдет сразу на «Солнце», Start и Okko. В рассказе про четырех детей, которые на время остались без родителей и столкнулись с недетскими и очень жизненными ситуациями, заняты Павел Рассомахин, Сергей Степин, Анна Изотова и Екатерина Червова. В саундтреке сериала — суперхит «Юность» группы ДАБРО. Семью Васильевых-Васнецовых из «Папиных дочек. Новых» как всегда ждут невероятные приключения — «Солнце» покажет сразу три сезона подряд.

«Таргет»
фото: пресс-служба телеканала «Солнце»

Также в осеннем сезоне состоится международная премьера фантастически-мистического сериала «Таргет», повествующего о школьной жизни в эпоху новейших технологий. События разворачиваются вокруг обычного старшеклассника Марка (Михаил Сотников), который начинает получать в соцсетях рекламу, предсказывающую события. Среди них — пожар в школе. Теперь он должен предупредить всех и разобраться в том, кто стоит за этим. Юная героиня анимационного сериала «Джейд Армор и Нефритовый браслет» во втором сезоне продолжит борьбу со злом, используя древние силы и артефакты. Юных зрителей ожидает и новый сезон «Простоквашино». Из любимых хитов вернутся «Манюня», «Тетя Марта», «Родители. Так и живем», «Три кота», «Маша и Медведь», «Царевны», «Отель у овечек», «Монстромания» и «Чик-чирикино».

На «Солнце» также пройдут кинопремьеры. Среди них сразу три части «Последнего богатыря», «Манюня. Приключения в деревне», «Артек. Большое путешествие», «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», «Королевский корги» и «Изумительный Морис». Кроме того, телеканал готовит интригующую анимационную премьеру, детали которой пока держатся в секрете. Зрителям предстоит познакомиться с новым супергероем.
№ 5
Тульский парень   30.08.2025 - 22:44
А где остальные крупные каналы и онлайн-платформы. читать далее>>
№ 4
Анастасия Ал. Благинина   30.08.2025 - 11:03
Детские каналы порой выдают более качественную продукцию, чем так называемые взрослые. Хотя нынешние "Папины дочки" и "Родители родителей" с Порошиной вообще не моё. "Таргет"... читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   29.08.2025 - 20:44
... Такой "семейный" канал и смотреть не хочется если честно. Больше похож на детский. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   29.08.2025 - 16:36
... С 2022 года вместо Дисней)) Импортозамещение работает! О себе пишут, как развлекательный семейный канал. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   28.08.2025 - 21:25
Сегодня узнал о существовании телеканала Солнце)) День выдался тоже солнечным. Как совпало. читать далее>>
Всего сообщений: 5
«Джейд Армор и Нефритовый браслет»
«Джейд Армор и Нефритовый браслет»
«Одни дома»
«Одни дома»
Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
