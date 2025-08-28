Тихон Жизневский провел киноэкскурсию по Петербургу в новом выпуске «Где снимали?»

«Петербург — город, где каждое место хранит свою киноисторию. Кинокарта помогает увидеть эти истории и вдохновляет создавать новые кадры», — поделился Тихон Жизневский.
Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля — первым героем стал Калининград. Всего запланировано шесть выпусков. Кроме Калининграда, Ивановской, Ярославской областей и Петербурга, они также будут посвящены Москве и Республике Саха (Якутия). Постоянный ведущий проекта — автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
«Петербург словно создан для кино: он может быть и историческим, и современным, и даже футуристическим. В нем чувствуется особая атмосфера, которая рождает истории и вдохновляет режиссеров. Поэтому именно здесь снято так много разных фильмов. В шоу мы хотели показать эту многогранность города: как одни и те же места становятся декорациями для абсолютно разных историй. Петербург в кино всегда разный, но в этом и есть его сила — он умеет удивлять и дарить новые смыслы. Именно поэтому мы посчитали важным посвятить ему отдельный выпуск», — указывает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
обсуждение >>