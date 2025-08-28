Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Тихон Жизневский провел киноэкскурсию по Петербургу в новом выпуске «Где снимали?»

28 августа
2025 год

28 августа 2025
Тихон Жизневский выступил в качестве ведущего тревел-шоу «Где снимали?» и провел зрителей по местам съемок знаменитых кинолент в Петербурге. Выпуск уже доступен на RUTUBE и в социальных сетях Кино-Театра.Ру.

Тихон Жизневский провел киноэкскурсию по Петербургу в новом выпуске «Где снимали?»
фото: Тана Лисова

«Петербург — город, где каждое место хранит свою киноисторию. Кинокарта помогает увидеть эти истории и вдохновляет создавать новые кадры», — поделился Тихон Жизневский.

Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и продолжает интерактивный онлайн-проект «Кинокарта России», где указаны точные координаты съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Премьера шоу состоялась 16 июля — первым героем стал Калининград. Всего запланировано шесть выпусков. Кроме Калининграда, Ивановской, Ярославской областей и Петербурга, они также будут посвящены Москве и Республике Саха (Якутия). Постоянный ведущий проекта — автор идеи и главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

В петербургском эпизоде зрители увидят старейший павильон «Ленфильма», заглянули в Александринский театр, Цирк на Фонтанке, Музей политической истории России и другие культовые места. Тихон Жизневский покажет, где снимались «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старик Хоттабыч», «О бедном гусаре замолвите слово», «Гардемарины, вперед», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Звезда пленительного счастья», «Собачье сердце», «Брат», «Питер ФМ», «Убойная сила», «Майор Гром», «Серебряные коньки» и сотни других фильмов и сериалов. Съемки выпуска шоу в Петербурге были подготовлены и организованы совместно с киностудией «Ленфильм».

«Петербург словно создан для кино: он может быть и историческим, и современным, и даже футуристическим. В нем чувствуется особая атмосфера, которая рождает истории и вдохновляет режиссеров. Поэтому именно здесь снято так много разных фильмов. В шоу мы хотели показать эту многогранность города: как одни и те же места становятся декорациями для абсолютно разных историй. Петербург в кино всегда разный, но в этом и есть его сила — он умеет удивлять и дарить новые смыслы. Именно поэтому мы посчитали важным посвятить ему отдельный выпуск», — указывает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

что почитать?