Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка»

В Москве начались съемки доброй приключенческой комедии для юных зрителей и их родителей «Приключения пингвиненка» производства кинокомпании «Метеор Студия» при поддержке Министерства Культуры РФ, сообщает пресс-служба фильма.
По сюжету в Московском зоопарке живет очаровательный пингвиненок по имени Кви вместе со своими родителями. Любознательный и веселый, он обожает музыку и каждый день придумывает удивительные истории для своих друзей-животных. Больше всех о нем заботится куратор пингвинов Анна, которая включает ему любимые песни и в свободное время ведет о пингвиненке блог. Но однажды в зоопарк приезжает известный зоолог Виктор Поленов. Он объявляет, что Кви должен отправиться в другой город — ради важного научного проекта. Анна в отчаянии, но поделать ничего не может. Однако судьба дает пингвиненку шанс: во время перевозки происходит неожиданная авария, и Кви сбегает. Теперь его ждет невероятное путешествие по ночной Москве — полное опасностей и неожиданных встреч.
Малыш будет стремиться вернуться к маме любыми возможными способами: на машине, скейтборде, самокате, на чайках, внутри чужих чемоданов и рюкзаков, путешествуя на речном трамвайчике по Москве-реке, и даже отправится в головокружительный полет на воздушных шарах, который тут же станет сенсацией в соцсетях. Пингвиненка и других животных и птиц создадут при помощи компьютерной графики.
