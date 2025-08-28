Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка»

28 августа
2025 год

Новости кино >>
28 августа 2025
В Москве начались съемки доброй приключенческой комедии для юных зрителей и их родителей «Приключения пингвиненка» производства кинокомпании «Метеор Студия» при поддержке Министерства Культуры РФ, сообщает пресс-служба фильма.

Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка»
фото: пресс-служба фильма

В картине снимаются Павел Прилучный, Валентина Ляпина, Андрей Андреев, Роман Курцын, Диана Пожарская, Зоя Бербер, Юлия Сулес, Евгений Романцов и Анастасия Крылова. Режиссером и сценаристом выступает Ольга Амоль, а соавтором сценария, продюсером и художественным руководителем – Василий Ровенский. Съемки пройдут в августе и сентябре на улицах Москвы, в Московском зоопарке и Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького. Кинокомпания «Наше кино» выпустит ленту в прокат в 2026 году.

По сюжету в Московском зоопарке живет очаровательный пингвиненок по имени Кви вместе со своими родителями. Любознательный и веселый, он обожает музыку и каждый день придумывает удивительные истории для своих друзей-животных. Больше всех о нем заботится куратор пингвинов Анна, которая включает ему любимые песни и в свободное время ведет о пингвиненке блог. Но однажды в зоопарк приезжает известный зоолог Виктор Поленов. Он объявляет, что Кви должен отправиться в другой город — ради важного научного проекта. Анна в отчаянии, но поделать ничего не может. Однако судьба дает пингвиненку шанс: во время перевозки происходит неожиданная авария, и Кви сбегает. Теперь его ждет невероятное путешествие по ночной Москве — полное опасностей и неожиданных встреч.

Читать Малой, Лысый и лохматая Муза: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2025 год
Малыш будет стремиться вернуться к маме любыми возможными способами: на машине, скейтборде, самокате, на чайках, внутри чужих чемоданов и рюкзаков, путешествуя на речном трамвайчике по Москве-реке, и даже отправится в головокружительный полет на воздушных шарах, который тут же станет сенсацией в соцсетях. Пингвиненка и других животных и птиц создадут при помощи компьютерной графики.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Sveta_21Ermolova   30.08.2025 - 17:15
... Да скоро и детишкам поднадоест Прилучный, что никто не захочет смотреть сказку. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   30.08.2025 - 16:40
... надеются на семейный просмотр. логически фильм для дневного показа в кинотеатре. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   28.08.2025 - 21:18
Хватит делать тошниловку с Прилучным и тягать животных. Кто их в зоопарк пустил.. читать далее>>
№ 1
Angelika77   28.08.2025 - 20:26
Ой не знаю даже что может получиться, разве что контент для детишек 6+. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Ника Жукова, Леон Кемстач и Павел Прилучный попадут в «Лукоморье»
«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее
Ян Цапник и Дарья Блохина присоединились к команде второй «Царевны-лягушки»
персоны
Ольга АмольАндрей Андреев (III)Зоя БерберАнастасия КрыловаРоман КурцынВалентина ЛяпинаДиана ПожарскаяПавел ПрилучныйВасилий РовенскийЕвгений РоманцовЮлия Сулес
фильмы
Приключения пингвинёнка

фотографии >>
Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка» фотографии
Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка» фотографии
Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка» фотографии
Павел Прилучный и Валентина Ляпина расскажут про «Приключения пингвиненка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Родион Константинович Щедрин
29 августа ушёл из жизни композитор Родион Щедрин.
Сергей Алексашкин
27 августа ушёл из жизни оперный певец Сергей Алексашкин.
Игорь Николаев
25 августа ушёл из жизни театральный режиссёр Игорь Николаев.

День рождения >>

Виктория Агалакова
Дмитрий Дьяконов
Тихон Жизневский
Настя Задорожная
Лариса Кадочникова
Анатолий Солоницын
Лидия Сухаревская
Леонид Шварцман
Алексей Шемес
Ирина Шеянова
Тимоти Боттомс
Камерон Диас
Фред МакМюррей
Джулиан Ричингс
Рышарда Ханин
Роберт Хоффман
Майкл Чиклис
все родившиеся 30 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Три принцессы
приключения, семейное кино, сказка
Чехия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram