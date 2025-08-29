«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона

28 августа в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве состоялась масштабная презентация Okko 2025, сочетающая живые выступления спикеров и путешествия по созданным на игровом движке Unreal Engine 15 локациям из вселенных контента Okko. Генеральный директор Сергей Шишкин, генеральный продюсер Гавриил Гордеев, продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров, руководитель спортивного направления Олег Манжа и маскот детского профиля БубOkko рассказали о результатах работы за два года, поделились планами и представили новые проекты.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
В самом начале презентации поделились цифрами: за два года число подписчиков Okko увеличилось в 2,4 раза, а совокупное смотрение – почти в 4,5 раза. Более 70% пользователей смотрят оригинальные сериалы Okko, а за два года доля зрителей оригинального контента выросла в 1,5 раза.
Okko также представил фантастический сериал «Вегетация» от режиссера Максима Свешникова, снятый по бестселлеру Алексея Иванова. Онлайн-кинотеатр также анонсировал «Полураспад», первый масштабный исторический проект о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне, и долгожданный анимационный сериал «Манюня», продолжающий знаковую франшизу для всей семьи. Были заявлены даты премьер продолжений флагманских проектов, которые выйдут в ближайшее время. В их числе «Лихие. Глава 2», стартующий 11 сентября, «Постучись в мою дверь в Москве 2», доступный с 20 октября, и продолжение сказочного детектива «Волшебный участок», который выйдет уже в ноябре.
Okko анонсировал продолжение успешной франшизы «Чикатило»: сериал получит сразу два сиквела – «След Чикатило» и «Кровь Чикатило». Также были представлены такие детективные сериалы, как «Буровая», «Похищение», «Черная графиня», «Свора», «Община» и сериал-победитель конкурса шоураннеров «Пять пилотов для Okko» «Как приручить лису», который выйдет уже в этом году.
Okko также презентовал такие проекты, как «Любовь. До и после», который расширяет вселенную режиссерского дебютаДарьи Мороз, адаптация знакового турецкого сериала «Черная любовь» и анонсировал третий сезон зрительского хита «Открытый брак».
Okko представил первое в линейке оригинального контента инклюзивное драмеди «Встать на ноги» и проект «Второе дыхание» с Александром Палем в главной роли. Онлайн-кинотеатр также показал фрагменты будущих комедий «ОПГ», «Слепой», «Тетка», «Карта желаний», «Канск». Также были заявлены комедийные проекты «ЧАТ», «Хай, систерс», «Жизнь заново» и «Профессиональный сосед», работа над которыми ведется совместно с телеканалом ТНТ.
Okko продолжает работать над полнометражным контентом. Онлайн-кинотеатр анонсировал масштабные проекты, созданные при участии Okko – «Лукоморье», «Царевна Несмеяна» и «Волчок», который выйдет в кинотеатральный прокат уже 4 декабря.
Okko продолжит развивать линейку документальных проектов, раскрывающих вселенные оригинальных художественных сериалов, например, «Общак. Главная ОПГ России» («Лихие. Глава 2»), «Русские народные. Вся правда о сказках» (ко второму сезону сериала «Волшебный участок»), «История русского секса» (к продолжению альманаха «Секс. До и после»), «Солдаты полураспада» (к масштабной исторической драме «Полураспад»), а также проекты, темы которых актуальны для жителей России, в числе которых «Горбушка. Сердце русского рока», «Гагарин. После космоса», «Секты. Во власти культа» и многие другие.
Okko анонсировал детский канал «Бубокко ТВ» – 1 сентября в сервисе начнет работать круглосуточный детский канал, на котором можно будет смотреть популярные фильмы, мультфильмы и образовательные проекты для детей и всей семьи.
