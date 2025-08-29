Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова снялись в продолжении «Домовенка Кузи»

29 августа
2025 год

29 августа 2025
Завершились съемки продолжения волшебной сказки о приключениях домовенка Кузи. Первая часть собрала в прокате более 1 млрд рублей, а второй фильм выйдет уже 19 марта 2026 года. Режиссером выступил создатель первой части Виктор Лакисов. За производство фильма отвечает Кинокомпания братьев Андреасян, а дистрибьютором стала «Атмосфера кино», сообщает пресс-служба кинокомпании.

фото: Атмосфера Кино

По сюжету домовенок Кузя продолжает весело жить с Наташей и ее семьей. Добрая Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все кажется таким спокойным, но в доме Кузи и Наташи появляется загадочная гостья — домовенка Тихоня, вместе с которой начинается новая волна волшебных и увлекательных приключений. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея и сохранить сказки такими же волшебными и светлыми.

Образ опасного Кощея воплотит Иван Охлобыстин. К своим ролям вернутся Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова, Олег Комаров, Алексей Гаврилов, Марк Андреасян и другие. Кузю вновь озвучит Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов.

«Продолжение будет насыщено юмором, новыми сказочными локациями и персонажами. Если в первой части фильма мы только знакомили зрителя с миром домовенка Кузи и Наташи, то во второй уже раскрываем историю дружбы между нашими юными героями. В новом фильме сюжет также разворачивается вокруг магического артефакта — иглы злобного и могущественного Кощея. А его мир у нас, как ни странно, будет представлен в разных состояниях: как в цветущем, так и в мрачном», — рассказал режиссер Виктор Лакисов.
персоны
Марк АндреасянМарк БогатырёвСергей БуруновАлексей Гаврилов (II)Олег Комаров (II)Виктор ЛакисовЕвгения МалаховаИван ОхлобыстинСофия ПетроваЕкатерина СтуловаГарик Харламов
фильмы
Домовёнок КузяДомовёнок Кузя 2

что почитать?