«Идет атомная гонка»: Гела Месхи, Даниил Страхов и Кирилл Кяро в трейлере шпионской драмы «Берлинская жара»

29 августа
2025 год

29 августа 2025
В сети появился трейлер шпионской драмы «Берлинская жара» о тайнах атомного проекта и судьбах людей по обе стороны фронта. Главные роли в исторической остросюжетной драме исполнили Гела Месхи, Анна Пескова, Алексей Филимонов, Даниил Страхов, Кирилл Кяро и Андрей Мерзликин. Проект снят кинокомпанией «Монументал вижн» при участии «Филин Энтертеймнт», при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), «Газпром-Медиа Холдинга», фонда «Атом», ГК «Росатом», НИЦ «Курчатовский институт» и Службы внешней разведки России. Сериал выйдет скоро в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Wink и KION.



Действие разворачивается летом 1943 года. Советское руководство получает сведения, что немецкие физики активизировали работу над атомной бомбой. Получить секретную информацию о проекте поручают советскому агенту Франсу Хартману (Гела Месхи), который работает в Берлине под прикрытием. Хартман начинает многоходовую операцию и вовлекает в нее шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга (Алексей Филимонов). В его поле зрения оказывается немецкий физик Вернер Гейзенберг (Кирилл Кяро). Тем временем судьбоносная встреча Хартмана с сотрудницей германского МИДа Дори (Анна Пескова) вносит свои нюансы и меняет привычный уклад жизни разведчика. В Москве под руководством Игоря Курчатова (Даниил Страхов) ускоряются работы по советскому атомному проекту. Чтобы победить врага и предотвратить ядерный шантаж союзников, советским ученым предстоит в кратчайшие сроки перейти от фундаментальных исследований к практическим результатам.

Генеральный продюсер Михаэль Шлихт отмечает, что одной из самых сложных задач было найти баланс между исторической правдой и художественными допущениями: «Линия советских ученых потребовала проработки огромного количества не только исторического материала, но и научных сведений». По словам Михаэля Шлихта, создатели стремились сохранить уважение к реальным событиям и при этом сделать сюжет зрелищным. Так, главный герой Франс Хартман не существовал как отдельная историческая личность — он является собирательным образом, позволяющим показать роль разведки в разработке советского атомного проекта. «Историческая правда для нас — это фон, на котором мы рассказываем человеческие истории», — подчеркивает продюсер.

Сериал опирается на реальные события времен Второй мировой войны. В 1942-1943 годах в Москве формируется Лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова — будущее ядро Курчатовского института. Именно тогда создается команда, определяются задачи и фактически запускается советский атомный проект. Эта линия в сериале построена на архивных материалах и консультациях отраслевых экспертов. Отдельная сюжетная ветка посвящена немецкому физику Вернеру Гейзенбергу и работе Германии над атомной бомбой. Это важный исторический контекст, который соседствует со шпионской линией.

«Идет атомная гонка»: Гела Месхи, Даниил Страхов и Кирилл Кяро в трейлере шпионской драмы «Берлинская жара»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

«История создания атомной бомбы до сих пор окружена ореолом секретности. "Берлинская жара" открывает неизвестные страницы в истории создания ядерного щита Советского Союза. Проект не только рассказывает о работе советских ученых и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьезные вопросы человечности, мужества, патриотизма и, конечно же, подлинной любви. Мы создали по духу современное, зрелищное и захватывающее кино. Чтобы воссоздать атмосферу 40-х мы переработали огромные массивы архивных документов, в том числе рассекреченных, пересмотрели большое количество хроники и фотографий периода Второй Мировой войны. На всем периоде работы над сериалом нас сопровождали профессиональные эксперты Росатома, Курчатовского института и Службы внешней разведки России. Для нас было важно, прежде всего, передать историческую правду работы советских физиков-ядерщиков и донести до зрителя мужественный подвиг наших разведчиков», — говорит генеральный продюсер Дмитрий Пристансков.

Исполнитель роли шефа немецкой разведки Вальтера Шелленберга, Алексей Филимонов, вспоминает, что сразу согласился на участие в проекте: «Потому что такого я не играл. Фильм исторический, а история — это очень важно для понимания того, кто ты есть. Чтобы сквозь время дать понять людям, как было и почему так». Он дает следующую оценку отрицательным персонажам: «Они всегда более сложные. У них больше внутренних проблем, своих странных задач, которые они, может быть, даже до конца и не понимают».
