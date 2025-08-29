Кино-Театр.Ру
«Жар», «Трудно быть Богом» и «Тоннель»: НТВ провел презентацию нового телевизионного сезона

29 августа
2025 год

29 августа 2025
28 августа в Москве состоялась презентация нового телевизионного сезона телеканала НТВ. Генеральный директор Алексей Земский и генеральный продюсер Тимур Вайнштейн поделились успехами канала и рассказали о том, что ждет зрителей в новом сезоне.

«Жар», «Трудно быть Богом» и «Тоннель»: НТВ провел презентацию нового телевизионного сезона
фото: Иван Пономаренко

Как сообщает пресс-служба канала, презентация нового телевизионного сезона прошла в самой большой студии Телекомплекса НТВ, площадь которой 1200 квадратных метров: именно здесь будут сниматься развлекательные шоу канала – «Суперстар!», «ВИА Суперстар!», «Маска». Так, уже 1 сентября здесь начнутся съемки девятого сезона детского международного вокального проекта «Ты супер!», а премьера состоится 7 сентября в 20:20 на НТВ. Тимур Вайнштейн поделился успехами канала, отметив, что НТВ четвертый год подряд занимает уверенное 2 место среди всех телеканалов страны, а январь и февраль этого года прошли с рекордными долями — 11% и 12% соответственно.

Особенностью презентации стали прямые включения из других студий Телекомплекса НТВ. Так, Вадим Такменев из студии «Центрального телевидения» поделился эфирными успехами своего информационного шоу, а также рассказал о том, что «Центральное телевидение» стало первой программой, вышедшей в прямой эфир из нового Телекомплекса НТВ. Из новой студии программы «Сегодня» Айна Николаева рассказала об успехах информационного вещания, которое является еще одной визитной карточной НТВ, Владимир Чернышев добавил, что НТВ уверенно себя чувствует и в аналитике, выходя в эфир с одной из лучших итоговых информационно-аналитических программ «Итоги недели». В прямом эфире студия «Место встречи», из которой Андрей Норкин присоединился к презентации и поделился эфирными показателями остросоциального ток-шоу, модернизировалась в студию программы «Своя правда» с Романом Бабаяном.

Отдельный блок был посвящен сериалам, которые являются одной из визитных карточек НТВ. Так, Тимур Вайнштейн отметил, что предыдущие сезоны двух хитов канала – детективов «Невский» и «Первый отдел» – прошли с отличными показателями: «Невский 7» рейтингом 6,3% стал лучшим сериалом 2024 года, а «Первый отдел 4» с рейтингом 7,6% – лучшим сериалом последних четырех лет в аудитории 18+. Всего же в библиотеке НТВ 27 франшиз, и новые сезоны многих из них зрители увидят в сезоне 2025/26. Также среди остросюжетных премьер – «Васька», «Пин-код», «Кукушонок», «Ночной». Отдельно были выделены совместные с онлайн-кинотеатрами проекты, которые зрители также увидят в новом сезоне: «Константинополь», «Жар», «Айда!», «Трудно быть Богом» и «Тоннель».

«Жар», «Трудно быть Богом» и «Тоннель»: НТВ провел презентацию нового телевизионного сезона
фото: Иван Пономаренко

Поделились со зрителями и успехами лайфстайл-проектов, благодаря которым НТВ 16 лет лидирует в выходные дни в дневном слоте в 14-44 и 14 лет – в аудитории 25-54. Этот сезон станет юбилейным сразу для нескольких программ об образе жизни: «Первая передача», «Главная дорога», «Живая еда с Сергеем Малоземовым», «НашПотребНадзор!», «Квартирный вопрос» и «Квартирник НТВ у Маргулиса». Пополнит линейку лайфстайл-программ НТВ новый проект «Сатья», где семейный психолог и блогер Сатья Дас поможет женщинам понять мужчин, а мужчинам – женщин.

На презентации телеканал также представил новое высокотехнологичное решение – виртуальные сеты декораций для программ, которые специально для мероприятия НТВ приготовила компания Carrot. С их помощью можно изменять виртуальное пространство и оказаться в любом месте. Так, во время презентации Вадим Такменев оказался в цифровой студии «Ты супер!», спустился в метро и даже перенесся в космос, где появилась планета НТВ, а одним из космонавток оказался легендарный Леонид Каневский. Конечно, генеральный продюсер рассказал и о праймовых развлекательных проектах канала и поделился их успехами. Так, второй сезон высокотехнологичного «Шоу Аватар» выйдет в эфир осенью этого года, а седьмой сезон шоу «Маска» НТВ покажет зимой 2026 года. Тогда же зрители увидят и шестой сезон музыкального шоу «Суперстар!». Второй сезон юмористического шоу «Звезды» зрители НТВ увидят уже 30 и 31 августа, а второй сезон «ВИА Суперстар!» выйдет в эфир 6 сентября. Также в этом сезоне в библиотеке канала появится еще один вокальный проект – «Браво! Бис!», в котором победители, финалисты и самые яркие участники других музыкальных шоу попробуют перезапустить карьеру и доказать, что их путь на музыкальный олимп еще не закончен.
№ 8
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 20:13
Как-то все строги к НТВ, не знаю почему. Назовите тогда канал, который реально можно смотреть по вашему. Мне НТВ нравится, про оперов много сериалов. читать далее>>
№ 7
Тульский парень   30.08.2025 - 22:36
... канал на котором нечего выбирать на свой вкус. напившись водки или боярышника можно случайно нажать на кнопку, по-другому не представляю. читать далее>>
№ 6
Vladislav [XzedX] (Москва)   30.08.2025 - 17:17
На НТВ прошла презентация нового телесезона, итоги прошлого озвучены, цифры все показаны, все премьеры 2025/26 оглашены и названы. Ну и в итоге для нас что? А нам, зрителям (в данном случае желающим включить... читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   30.08.2025 - 16:32
В общем, презентация выглядит солидно и многообещающе, будем надеяться, что исполнение окажется на уровне не хуже прошлого года. читать далее>>
№ 4
Ирина (Казань)   30.08.2025 - 12:33
... Полностью с вами согласна! ... Ну, что на это сказать... читать далее>>
