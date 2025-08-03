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Сиквел «Супермена» Джеймса Ганна запущен в работу

3 августа
2025 год

Новости кино >>
3 августа 2025
Сиквел «Супермена» Джеймса Ганна запущен в работу. Режиссер объявил в социальных сетях, что уже пишет сценарий продолжения.

Сиквел «Супермена» Джеймса Ганна запущен в работу
фото: кадр из «Супермена»

Джеймс Ганн не раскрыл никаких подробностей о сюжете, однако ранее он заявлял, что это будет не сольная картина, а фильм, в котором Супермен будет играть одну из ключевых ролей.

Блокбастер вышел в прокат 11 апреля и к этому моменту собрал в мировом прокате более 530 млн долларов. Главные роли в первом фильме новой киновселенной DC сыграли Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн и Николас Холт.
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Рэйчел БроснахэнДжеймс Ганн (II)Дэвид КоренсветНиколас Холт
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