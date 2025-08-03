«И просто так» завершится на третьем сезоне

«Мы до сих пор не объявляли эту новость, потому что не хотели, чтобы слово "финал" омрачило удовольствие от просмотра сезона. Мы с огромной благодарностью благодарим всех зрителей, которые впускали этих персонажей в свои дома и сердца на протяжении многих лет», — отметил Кинг.
Финальные эпизоды сериала, который неоднократно критиковали за слабые сюжетные ходы, выйдут 7 и 14 августа.
«Кэрри Брэдшоу определяла ритм моей профессиональной жизни 27 лет. Думаю, я любила ее больше всех. Знаю, что и другие любили ее так же, как и я. Ее осуждали, ею восхищались, за нее переживали. Эта симфония чувств стала величайшим саундтреком и самым значимым спутником. И потому я испытываю самую глубокую благодарность и чувствую пожизненный долг. Перед вами всеми», — написала социальных сетях Сара Джессика Паркер, сыгравшая главную роль Кэрри.
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