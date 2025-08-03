Миллиардеры поневоле, возвращение Меглина и русский киберпанк: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах
.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Миллиард проблем»
Телеканал СТС показал трейлер комедийного сериала о семье Калачёвых, случайно выигравших миллиард. С последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея Епишева
(«Кухня
»), Анастасии Поповой
(«Магомаев
»), Матвея Семёнова
(«Родком
») и других актёров. В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров
, которого просят помочь подготовиться к боксёрскому бою.
«Миллиард проблем»
«Бэби-тур» с Анастасией Поповой
«Дыши»
15 августа в онлайн-кинотеатре Okko стартует показ нового оригинального драматического сериала — проекта о звёздном столичном акушере, который стал сериальным дебютом режиссёра Анны Кузнецовой
с Мариной Александровой
, Дашей Верещагиной
, Петром Бусловым
и Мариэттой Цигаль-Полищук
в главных ролях. Проект стал триумфатором VII фестиваля «Пилот», где получил несколько наград.
«Дыши»
«Нахимовцы. Янтарный берег»
В сети состоялась премьера трейлера семейного приключенческого фильма — продолжения популярной истории для подростковой аудитории. Сиквел «Нахимовцев
» посвящен не только дружбе и взаимовыручке, но ещё и первой любви. По сюжету 14-летний Егор начинает новую жизнь в Калининграде и пытается завоевать авторитет среди одноклассников, представившись родным братом легендарных нахимовцев Логиновых.
«Нахимовцы. Янтарный берег»
«Идентификация»
Фантастический боевик Серика Бейсеу
(«Отражение тьмы
») в духе «Бегущего по лезвию
» и «Апгрейда
» обзавёлся трейлером. Леон (Антон Пампушный
) просыпается в лаборатории и ничего не помнит. При попытке сбежать он обнаруживает суперспособность — возможность управлять любой электроникой. Леона объявляют в розыск, но чтобы вернуть себе память, он должен открыть охоту на своих врагов.
«Идентификация». Трейлер №2
«Метод-3»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил тизер-трейлер сериала Юрия Быкова
, который выйдет этой осенью. События продолжения разворачиваются спустя пять лет после финала предыдущего сезона
. Под руководством Родиона Меглина (Константин Хабенский
) находится отряд маньяков, который разыскивает серийных убийц и насильников. Роли сыграли Никита Кологривый
, Лев Зулькарнаев
, Эльдар Калимулин
и другие.
«Метод-3». Тизер-трейлер
Читать
«Знахарь»
11 августа на ТНТ состоится премьера комедийного сериала. Когда в твоей жизни всё рушится, а полиция и коллекторы дышат в спину, можно надеяться только на чудо. Или на случайность. Именно так происходит с московским лихачом и должником Костей, который внезапно оказывается в деревне и притворяется доктором. Главные роли исполнили Денис Васильев
, Екатерина Ковальчук
и Николай Фоменко
.
«Знахарь». ТВ-ролик
«Осторожно, люди!»
Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Wink поделились роликом к комедийному сериалу, который стартует в сентября. В преподавателя филфака Семёнова (Андрей Некрасов
) вселяется инопланетянин, который к своему ужасу узнаёт, что люди жгут нефть, которая у других цивилизаций считается лекарством от всего. Он решает уничтожить человечество, но для этого ему нужно починить свой корабль без посторонних.
«Осторожно, люди!». ТВ-ролик
«Волшебный участок-2»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал второй тизер-трейлер нового сезона комедийного сериала
. Лёха (Николай Наумов
) вместе с командой ОБСП нападают на след Кощея и отправляются в Санкт-Петербург, где им предстоит разгадать множество сказочных тайн, расследовать местные преступления, отыскать Василису (Ева Смирнова
) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир…
«Волшебный участок-2»
Читать
«Вампиры средней полосы-3»
Третий сезон комедийного фэнтези
станет финальным и выйдет эксклюзивно в подписке START. Зрителей ждёт масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. К своим ролям в продолжении вернутся Юрий Стоянов
, Артём Ткаченко
, Ольга Медынич
, Дмитрий Чеботарёв
, Анастасия Стежко
, Дмитрий Лысенков
, Татьяна Догилева
, Виталия Корниенко
и другие.
«Вампиры средней полосы-3». Тизер
Читать
«Закрыть гештальт-2»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил о премьере первого трейлера продолжения комедийного сериала
. В центре истории на этот раз окажется ангел Костя (Денис Власенко
), который однажды влюбляется в таксистку по имени Оля (Мария Луговая
) и спускается к ней на Землю. Теперь девушка тоже видит души умерших и вместе с Костей помогает им исправить ошибки прошлого.
«Закрыть гештальт-2»
«Филателия»
Последний фильм режиссёра Натальи Назаровой
появится на больших экранах 25 сентября. Лента-лауреат нескольких престижных киносмотров расскажет о Яне, которая увлекается филателией. Однажды на почту, где работает девушка, заходит моряк Пётр, и её жизнь меняется. Роли в картине исполнили Алина Ходжеванова
, Максим Стоянов
, Ирина Носова
, Илья Носков
и Олеся Иванцова
.
«Филателия»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Человек-бензопила»
В онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» вышел аниме-сериал — сразу все 12 серий первого сезона в дубляже студии Flarrow Films и на японском языке с субтитрами. Это экранизация одноимённой манги Тацуки Фудзимото
, снятая японской студией MAPPA. Сценаристом аниме-версии стал Хироси Сэко
(«Атака титанов
», «Сага о Винланде
», «Магическая битва
»).
«Человек-бензопила»
«Человек-бензопила»
«Выход 8»
Завораживающий психологический триллер, снятый по мотивам японской игры-сенсации, получил дублированный трейлер. Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого лабиринта, ему нужно строго следовать правилам. Каждая ошибка отбрасывает его в самое начало пути.
«Выход 8»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Новая волна»
В сети появился русскоязычный трейлер новой ленты Ричарда Линклейтера
, который озвучила актриса и сценаристка Паулина Андреева
. Фильм расскажет о съёмках «На последнем дыхании
» — одной из важнейших картин французской «новой волны», снятой Жан-Люком Годаром
. Роль режиссёра сыграл Гийом Марбек
. В российский прокат картина выйдет 6 ноября.
«Новая волна»
Читать
«Нескромные»
25 сентября на российских экранах появится «неромантическая» комедия студии Neon — остроумная история о попытке сохранить брак в современных реалиях. Свежий взгляд на природу отношений предложит Майкл Анджело Ковино
— режиссёр, автор сценария и исполнитель одной из главных ролей в фильме. В основной каст наряду с Ковино вошли Дакота Джонсон
, Адриа Архона
и Кайл Марвин
.
«Нескромные»
Читать
