Миллиардеры поневоле, возвращение Меглина и русский киберпанк: главные трейлеры за неделю

3 августа
2025 год

Новости кино >>
3 августа 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Миллиард проблем»
Телеканал СТС показал трейлер комедийного сериала о семье Калачёвых, случайно выигравших миллиард. С последствиями лотереи справляются герои в исполнении Сергея ЕпишеваКухня»), Анастасии ПоповойМагомаев»), Матвея СемёноваРодком») и других актёров. В одной из серий в роли самого себя появится Олег Тактаров, которого просят помочь подготовиться к боксёрскому бою.

«Миллиард проблем»

Смотреть онлайн «Бэби-тур» с Анастасией Поповой

«Дыши»
15 августа в онлайн-кинотеатре Okko стартует показ нового оригинального драматического сериала — проекта о звёздном столичном акушере, который стал сериальным дебютом режиссёра Анны Кузнецовой с Мариной Александровой, Дашей Верещагиной, Петром Бусловым и Мариэттой Цигаль-Полищук в главных ролях. Проект стал триумфатором VII фестиваля «Пилот», где получил несколько наград.

«Дыши»

Читать Смотреть онлайн: «Уэнздэй», «Дыши» и возвращение «Чужого»

«Нахимовцы. Янтарный берег»
В сети состоялась премьера трейлера семейного приключенческого фильма — продолжения популярной истории для подростковой аудитории. Сиквел «Нахимовцев» посвящен не только дружбе и взаимовыручке, но ещё и первой любви. По сюжету 14-летний Егор начинает новую жизнь в Калининграде и пытается завоевать авторитет среди одноклассников, представившись родным братом легендарных нахимовцев Логиновых.

«Нахимовцы. Янтарный берег»

Смотреть онлайн «Нахимовцы» Олега Штрома

«Идентификация»
Фантастический боевик Серика БейсеуОтражение тьмы») в духе «Бегущего по лезвию» и «Апгрейда» обзавёлся трейлером. Леон (Антон Пампушный) просыпается в лаборатории и ничего не помнит. При попытке сбежать он обнаруживает суперспособность — возможность управлять любой электроникой. Леона объявляют в розыск, но чтобы вернуть себе память, он должен открыть охоту на своих врагов.

«Идентификация». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Апгрейд»

«Метод-3»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил тизер-трейлер сериала Юрия Быкова, который выйдет этой осенью. События продолжения разворачиваются спустя пять лет после финала предыдущего сезона. Под руководством Родиона Меглина (Константин Хабенский) находится отряд маньяков, который разыскивает серийных убийц и насильников. Роли сыграли Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин и другие.

«Метод-3». Тизер-трейлер

Читать «Метод-2»: Что это было?

«Знахарь»
11 августа на ТНТ состоится премьера комедийного сериала. Когда в твоей жизни всё рушится, а полиция и коллекторы дышат в спину, можно надеяться только на чудо. Или на случайность. Именно так происходит с московским лихачом и должником Костей, который внезапно оказывается в деревне и притворяется доктором. Главные роли исполнили Денис Васильев, Екатерина Ковальчук и Николай Фоменко.

«Знахарь». ТВ-ролик

Смотреть онлайн «Пилигрим» с Денисом Васильевым

«Осторожно, люди!»
Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр Wink поделились роликом к комедийному сериалу, который стартует в сентября. В преподавателя филфака Семёнова (Андрей Некрасов) вселяется инопланетянин, который к своему ужасу узнаёт, что люди жгут нефть, которая у других цивилизаций считается лекарством от всего. Он решает уничтожить человечество, но для этого ему нужно починить свой корабль без посторонних.

«Осторожно, люди!». ТВ-ролик

Смотреть онлайн «По зову сердца» с Андреем Некрасовым

«Волшебный участок-2»
Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал второй тизер-трейлер нового сезона комедийного сериала. Лёха (Николай Наумов) вместе с командой ОБСП нападают на след Кощея и отправляются в Санкт-Петербург, где им предстоит разгадать множество сказочных тайн, расследовать местные преступления, отыскать Василису (Ева Смирнова) и столкнуться с невероятной силой, которая может уничтожить весь мир…

«Волшебный участок-2»

Читать «Волшебный участок»: Гнома-матерщинника вызывали?

«Вампиры средней полосы-3»
Третий сезон комедийного фэнтези станет финальным и выйдет эксклюзивно в подписке START. Зрителей ждёт масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. К своим ролям в продолжении вернутся Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Виталия Корниенко и другие.

«Вампиры средней полосы-3». Тизер

Читать «Вампиры средней полосы-2»: Спокойно жить не получится

«Закрыть гештальт-2»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» сообщил о премьере первого трейлера продолжения комедийного сериала. В центре истории на этот раз окажется ангел Костя (Денис Власенко), который однажды влюбляется в таксистку по имени Оля (Мария Луговая) и спускается к ней на Землю. Теперь девушка тоже видит души умерших и вместе с Костей помогает им исправить ошибки прошлого.

«Закрыть гештальт-2»

Смотреть онлайн «Закрыть гештальт», 1 сезон

«Филателия»
Последний фильм режиссёра Натальи Назаровой появится на больших экранах 25 сентября. Лента-лауреат нескольких престижных киносмотров расскажет о Яне, которая увлекается филателией. Однажды на почту, где работает девушка, заходит моряк Пётр, и её жизнь меняется. Роли в картине исполнили Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Илья Носков и Олеся Иванцова.

«Филателия»

Смотреть онлайн «Простой карандаш» Натальи Назаровой

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Человек-бензопила»
В онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» вышел аниме-сериал — сразу все 12 серий первого сезона в дубляже студии Flarrow Films и на японском языке с субтитрами. Это экранизация одноимённой манги Тацуки Фудзимото, снятая японской студией MAPPA. Сценаристом аниме-версии стал Хироси СэкоАтака титанов», «Сага о Винланде», «Магическая битва»).

«Человек-бензопила»

Смотреть онлайн «Человек-бензопила»

«Выход 8»
Завораживающий психологический триллер, снятый по мотивам японской игры-сенсации, получил дублированный трейлер. Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого лабиринта, ему нужно строго следовать правилам. Каждая ошибка отбрасывает его в самое начало пути.

«Выход 8»

Смотреть онлайн Другой японский хоррор — «Звонок»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Новая волна»
В сети появился русскоязычный трейлер новой ленты Ричарда Линклейтера, который озвучила актриса и сценаристка Паулина Андреева. Фильм расскажет о съёмках «На последнем дыхании» — одной из важнейших картин французской «новой волны», снятой Жан-Люком Годаром. Роль режиссёра сыграл Гийом Марбек. В российский прокат картина выйдет 6 ноября.

«Новая волна»

Читать Пистолет, и девушка, и все-все-все: «Новая волна» Ричарда Линклейтера обрушилась на Канны

«Нескромные»
25 сентября на российских экранах появится «неромантическая» комедия студии Neon — остроумная история о попытке сохранить брак в современных реалиях. Свежий взгляд на природу отношений предложит Майкл Анджело Ковино — режиссёр, автор сценария и исполнитель одной из главных ролей в фильме. В основной каст наряду с Ковино вошли Дакота Джонсон, Адриа Архона и Кайл Марвин.

«Нескромные»

Читать Рецензия на другой фильм с Дакотой Джонсон
№ 3
Yanina Sokolova   5.08.2025 - 21:58
... А мне надоела реклама про новоиспечённых миллиардеров - выучила уже каждую шутку с проморолика. читать далее>>
№ 2
Наруся27 (Самара)   4.08.2025 - 11:39
Из всего перечисленного только "Нахимовцы" заинтересовал. Этого "Захаря" уже надоели показывать по ТНТ. Каждые 20 мин рекламят его. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   3.08.2025 - 20:53
Разве что третий "Метод" посмотреть с Хабенским. Шуточки с "Миллиардеры по неволе" уже успела выучить наизусть с рекламных роликов. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия»
Андрей Некрасов, Екатерина Вилкова и Ангелина Стречина встретятся с пришельцами 1 сентября
Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним
Денис Васильев станет фальшивым «Знахарем» 11 августа
Объявлена дата премьеры драмы «Дыши» с Мариной Александровой и Дашей Верещагиной
«Спокойно, мужчины, я же гриб»: опубликован тизер второго сезона сериала «Волшебный участок»
Никита Кологривый сыграет маньяка в третьем сезоне сериала «Метод»
