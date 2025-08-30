Наруто приручает дракона, а ветераны Ghibli рекламируют завод: главные новости аниме за неделю

Новая манга автора «Магической битвы»
, очередные рекорды «Истребителя демонов»
и необычный юбилей сталелитейной компании: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новой инкарнации
«Кошачьего глаза
» или психологическом триллере
«Игра лжецов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Новые рекорды «Истребителя демонов»
: первая часть трилогии «Бесконечный замок»
уже самое прибыльное аниме в истории Гонконга, Таиланда и Филиппин. В японском прокате «Возвращение Акадзы
» обогнал «Титаник
», воцарившись на третьем месте со сборами 28 миллиардов иен (плюс семь миллиардов по миру).
🔘 В Америке «Клинок» пока не вышел, так что на первой строчке там оказались «Кейпоп-охотницы на демонов»
— фэнтези-мюзикл, вдохновленный корейской культурой ($19 миллионов за первый уикенд).
🔘 Перед сентябрьской премьерой «Резе»
фанатов «Человека-бензопилы
» порадуют онлайн двумя фильмами-компиляциями, благодаря которым можно будет вспомнить сюжет первого сезона.
🔘 19 сентября в японский прокат ворвется «Стометровка
» Кэндзи Иваидзавы
, а вместе с ней — очищенная версия его полнометражного дебюта «Онгаку»
.
🔘 Мастера кукольной анимации из студии dwarf
(«Консьерж покемонов
») сделали три очаровательных ролика про Марио, где он возится с усами, кепкой и купа-трупой.
🔘 Третий сезон «Фермера-аристократа
» по автобиографической манге Хирому Аракавы
выйдет 3 октября. Уход за коровами и бодрый опенинг от pachae
— в трейлере
.
🔘 Рядышком, 4 октября, стартует и продолжение новой «Ранмы ½
». В честь скорого релиза MAPPA
(«Адский рай
», «Сага о Винланде
») поделилась видеодайджестом
первого сезона.
🔘 У «Цветущей звезды Парижа
» появился тизер
, иллюстрирующий амбиции
режиссера Горо Танигути
(«Ван-Пис: Красный
») и художника Кацуи Кондо
(дизайн персонажей «Ведьминой службы доставки
»).
🔘 Автор «Магической битвы
» Гэгэ Акутами
готовит новую мангу. Называется она «Мимодзюро
» (вероятно, по имени протагониста), а рисунком занимается Юдзи Ивасаки
(«Ирохи из академии криптографии
»). Первая глава, по слухам, появится в Weekly Shonen Jump
уже 8 сентября.
🔘 27 августа от сердечного приступа скончался сэйю Такая Хаси
. Его голос можно услышать в «Наруто
», «О моем перерождении в слизь
», «Кулаке Северной звезды
», «Легенде о героях галактики
» и других аниме. Кроме того, Хаси занимал должность генерального директора агентства талантов Apte Pro
.
«Первородный грех Такопи» — добрый пришелец, который заставит вас рыдать
Новый трейлер «Санды»
Премьера фантастической антиутопии «Санда
» намечена на 4 октября. Студия Science SARU
(«Дандадан
», «Твой цвет
») представила новый постер
и трейлер, где можно увидеть пробуждение рождественского старца, освобожденного от древнего проклятия. Аниме основано на одноименной манге Пару Итагаки
(«Выдающиеся звери
»). Опенинг Adultic Children
исполняет певица yama
(«Рейтинг короля
»), а завершающую песню Diary
подготовил автор-исполнитель Соси Сакияма
(«Магическая битва
»).
В недалеком будущем Япония переживает демографический кризис: детей становится всё меньше, и государство превращает их жизнь в тщательно охраняемый эксперимент. Браки планируют с младенчества, сон регулируют, в школах — тотальный надзор. На фоне подобного абсурда обычный старшеклассник Кадзусигэ Санда случайно пробуждает силу Санта-Клауса — мифического существа, о котором давно забыли.
Ансамбль сэйю пополнили Тосихико Сэки
(Мудзан Кибуцудзи
из «Истребителя демонов
»), озвучивший 92-летнего директора Хифуми Осибу, одержимого вечной молодостью, и Хироаки Хирата
(Барлоу
из «Укрась прощальное утро цветами обещания
») — сэйю Сабуро Ягюды, аса из отряда «Красные мундиры».
«Выдающиеся звери» — лихое аниме о звериной школе по манге Итагаки
Реклама от Ghibli (почти)
Концерн Kobelco
— один из старейших металлургических и машиностроительных предприятий Японии — празднует 120-летие с размахом. Компания заказала 55-минутный промофильм «Что будет завтра?
» (Ashita no Arika) небольшой студии Trash
(ролик игры The Wandering Village), которую основали ветераны из легендарной Ghibli
(«Ходячий замок
», «Мой сосед Тоторо
»). За раскадровку и сценарий отвечает Акихико Ямасита
(«Унесенные призраками
», «Эксперименты Лэйн
»), дизайн персонажей и художественное руководство анимацией взял на себя Ёсихару Сато
(«Ведьмина служба доставки
», «Порко Россо
»), а продюсером выступает основатель студии Ёитиро Кугимия
(«Ветер крепчает
», «Мальчик и птица
»). Премьера состоится 2 сентября на официальном сайте
компании.
2021 год. Асуми, сотрудница отдела продаж в Kobe Steel, ощущает усталость и пустоту от повседневной рутины. На грани увольнения девушка открывает книгу об истории компании — и та мистическим образом переносит её в 1905-й, к моменту основания предприятия. Там она встречает вдохновленных людей, верящих в будущее индустрии. Один из них — неуклюжий, но целеустремленный юноша Торасукэ. Вместе они совершают путешествие сквозь время, становясь свидетелями испытаний и побед, с которыми столкнулись многие поколения сотрудников. Вдохновившись духом первопроходцев, Асуми обретает силы идти дальше.
Гнездо Миядзаки: мультфильмы, которые продолжают традиции классика
Тизер «Горничной, которая просто любит покушать»
Аниме по манге Сусуму Маэя
«Горничная, которая просто любит покушать
» покажут в следующем году. В тизере героиня наслаждается тайяки
и погружает зрителя в атмосферу грядущего слайса
о простых радостях жизни. Режиссером выступает Рёсукэ Сэмбо
(«Мегалобокс
», «Время ёкай
»), а производством занимаются студии EMT Squared
(«Перестану быть героем
», «Куда едет поезд судного дня?
») и Magic Bus
(«Космические приключения Кобры
», «Рождество в январе
»).
Горничная Сузумэ Татибана вынуждена провести год в Японии после того, как английский особняк, где она служила, оказался разрушен. Поселившись в маленькой квартире, она постепенно открывает для себя местную кухню. Такояки
, онигири
, мелонпан
— девушка с наивным восторгом пробует одно блюдо за другим, превращая обычную трапезу в маленький праздник. Начинающую гурманку озвучивает Кана Итиносэ
(Хикару Камисаки
из «Медалистки
»).
«Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
«Вечность Югурэ» начнется в октябре
Романтический сай-фай
«Вечность Югурэ
» обзавелся трейлером и датой релиза. Оригинальный проект студии P.A. Works
(«Алиса в Стране чудес
», «Иная
») стартует на японском ТВ 3 октября, а за неделю до этого выйдет специальный «Эпизод 0
», выступающий прологом истории.
Акира Химэгами пробуждается после долгого криосна и оказывается в мире, разрушенном войной. Государства исчезли, люди находятся под контролем организации OWEL, а традиционный брак заменен системой «Элси». В новой реальности он встречает гиноида Югурэ, удивительно похожую на его возлюбленную Товасу. Искусственная девушка неожиданно делает ему предложение, ставя Акиру в замешательство. Однако юноша всё же соглашается на совместное путешествие, веря, что настоящая Товаса еще жива.
В ролях:
Акира — Сюитиро Умэда
(Хикару Индо из «Лета, когда погас свет
»).
Югурэ — Юи Исикава
(Няан
из сериала «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс
»).
Товаса — Аи Каяно
(Сильфиетта
из «Реинкарнации безработного
»).
«Создай девушку» — научная фантастика с нотками романтики и драмы
«Ганглион» захватит мир этой осенью
По манге «Ганглион
» (Ganglion) Хисаи Сираивы
и Такаси Ицуки
снимут аниме. Премьера состоится 3 октября, а пока любуемся постером
. У руля проекта — Аюму Ватанабэ
(«Летнее время
», «Дети моря
»). Компанию ему составляют сценарист Харисэ
и художник Сигэру Фудзита
(«Металлическая Руж
», «Плутон
»), отвечающий за облик персонажей и анимацию. Производство доверено студии maf
, ранее работавшей над анимацией первых эпизодов «Лазаря
» с «Ведьмой и чудовищем
».
Токио, начало 2000-х. Корпорация «Ганглион» строит планы мирового господства, а её сотрудник Кэндзи Исобэ в обтягивающем трико выполняет нелепые задания вроде «взрыва Фудзи». Каждая миссия неизменно оборачивается провалом из-за супергероя Хоупмэна, а в офисе ждут лишь абсурдные распоряжения начальства. Корпоративного злодея-неудачника, застрявшего между фарсом и рутиной, воплотит Ёдзи Уэда
(Рэндзи Сомэи
из «Незнакомцев в другой жизни
», Айзен
из «Фрирен
»).
«Выходной Господина Злодея» — аниме о том, что иногда они отдыхают
Бонус: Масаси Кисимото
, автор легендарного «Наруто
», подготовил специальную иллюстрацию
в честь японской премьеры игрового фильма «Как приручить дракона
», которая состоится 5 сентября. На рисунке Наруто и Гамакити встречаются с Иккингом и Беззубиком — редкий союз героев из разных вселенных.
