Наруто приручает дракона, а ветераны Ghibli рекламируют завод: главные новости аниме за неделю

«Первородный грех Такопи» — добрый пришелец, который заставит вас рыдать

Читать «Первородный грех Такопи» — добрый пришелец, который заставит вас рыдать

«Выдающиеся звери» — лихое аниме о звериной школе по манге Итагаки

Читать «Выдающиеся звери» — лихое аниме о звериной школе по манге Итагаки

«Создай девушку» — научная фантастика с нотками романтики и драмы

Читать «Создай девушку» — научная фантастика с нотками романтики и драмы