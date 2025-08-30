Кино-Театр.Ру
Наруто приручает дракона, а ветераны Ghibli рекламируют завод: главные новости аниме за неделю

30 августа
2025 год

30 августа 2025
Новая манга автора «Магической битвы», очередные рекорды «Истребителя демонов» и необычный юбилей сталелитейной компании: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о новой инкарнации «Кошачьего глаза» или психологическом триллере «Игра лжецов»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Наруто приручает дракона, а ветераны Ghibli рекламируют завод: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Новые рекорды «Истребителя демонов»: первая часть трилогии «Бесконечный замок» уже самое прибыльное аниме в истории Гонконга, Таиланда и Филиппин. В японском прокате «Возвращение Акадзы» обогнал «Титаник», воцарившись на третьем месте со сборами 28 миллиардов иен (плюс семь миллиардов по миру).

🔘 В Америке «Клинок» пока не вышел, так что на первой строчке там оказались «Кейпоп-охотницы на демонов» — фэнтези-мюзикл, вдохновленный корейской культурой ($19 миллионов за первый уикенд).

🔘 Перед сентябрьской премьерой «Резе» фанатов «Человека-бензопилы» порадуют онлайн двумя фильмами-компиляциями, благодаря которым можно будет вспомнить сюжет первого сезона.

🔘 19 сентября в японский прокат ворвется «Стометровка» Кэндзи Иваидзавы, а вместе с ней — очищенная версия его полнометражного дебюта «Онгаку».

🔘 Мастера кукольной анимации из студии dwarfКонсьерж покемонов») сделали три очаровательных ролика про Марио, где он возится с усами, кепкой и купа-трупой.


🔘 Третий сезон «Фермера-аристократа» по автобиографической манге Хирому Аракавы выйдет 3 октября. Уход за коровами и бодрый опенинг от pachae — в трейлере.

🔘 Рядышком, 4 октября, стартует и продолжение новой «Ранмы ½». В честь скорого релиза MAPPAАдский рай», «Сага о Винланде») поделилась видеодайджестом первого сезона.

🔘 У «Цветущей звезды Парижа» появился тизер, иллюстрирующий амбиции режиссера Горо ТанигутиВан-Пис: Красный») и художника Кацуи Кондо (дизайн персонажей «Ведьминой службы доставки»).

🔘 Автор «Магической битвы» Гэгэ Акутами готовит новую мангу. Называется она «Мимодзюро» (вероятно, по имени протагониста), а рисунком занимается Юдзи ИвасакиИрохи из академии криптографии»). Первая глава, по слухам, появится в Weekly Shonen Jump уже 8 сентября.

🔘 27 августа от сердечного приступа скончался сэйю Такая Хаси. Его голос можно услышать в «Наруто», «О моем перерождении в слизь», «Кулаке Северной звезды», «Легенде о героях галактики» и других аниме. Кроме того, Хаси занимал должность генерального директора агентства талантов Apte Pro.

Читать «Первородный грех Такопи» — добрый пришелец, который заставит вас рыдать

Новый трейлер «Санды»


Премьера фантастической антиутопии «Санда» намечена на 4 октября. Студия Science SARUДандадан», «Твой цвет») представила новый постер и трейлер, где можно увидеть пробуждение рождественского старца, освобожденного от древнего проклятия. Аниме основано на одноименной манге Пару ИтагакиВыдающиеся звери»). Опенинг Adultic Children исполняет певица yamaРейтинг короля»), а завершающую песню Diary подготовил автор-исполнитель Соси СакиямаМагическая битва»).


В недалеком будущем Япония переживает демографический кризис: детей становится всё меньше, и государство превращает их жизнь в тщательно охраняемый эксперимент. Браки планируют с младенчества, сон регулируют, в школах — тотальный надзор. На фоне подобного абсурда обычный старшеклассник Кадзусигэ Санда случайно пробуждает силу Санта-Клауса — мифического существа, о котором давно забыли.

Ансамбль сэйю пополнили Тосихико Сэки (Мудзан Кибуцудзи из «Истребителя демонов»), озвучивший 92-летнего директора Хифуми Осибу, одержимого вечной молодостью, и Хироаки Хирата (Барлоу из «Укрась прощальное утро цветами обещания») — сэйю Сабуро Ягюды, аса из отряда «Красные мундиры».

Читать «Выдающиеся звери» — лихое аниме о звериной школе по манге Итагаки

Реклама от Ghibli (почти)


Концерн Kobelco — один из старейших металлургических и машиностроительных предприятий Японии — празднует 120-летие с размахом. Компания заказала 55-минутный промофильм «Что будет завтра?» (Ashita no Arika) небольшой студии Trash (ролик игры The Wandering Village), которую основали ветераны из легендарной GhibliХодячий замок», «Мой сосед Тоторо»). За раскадровку и сценарий отвечает Акихико ЯмаситаУнесенные призраками», «Эксперименты Лэйн»), дизайн персонажей и художественное руководство анимацией взял на себя Ёсихару СатоВедьмина служба доставки», «Порко Россо»), а продюсером выступает основатель студии Ёитиро КугимияВетер крепчает», «Мальчик и птица»). Премьера состоится 2 сентября на официальном сайте компании.


2021 год. Асуми, сотрудница отдела продаж в Kobe Steel, ощущает усталость и пустоту от повседневной рутины. На грани увольнения девушка открывает книгу об истории компании — и та мистическим образом переносит её в 1905-й, к моменту основания предприятия. Там она встречает вдохновленных людей, верящих в будущее индустрии. Один из них — неуклюжий, но целеустремленный юноша Торасукэ. Вместе они совершают путешествие сквозь время, становясь свидетелями испытаний и побед, с которыми столкнулись многие поколения сотрудников. Вдохновившись духом первопроходцев, Асуми обретает силы идти дальше.

Читать Гнездо Миядзаки: мультфильмы, которые продолжают традиции классика

Тизер «Горничной, которая просто любит покушать»


Аниме по манге Сусуму Маэя «Горничная, которая просто любит покушать» покажут в следующем году. В тизере героиня наслаждается тайяки и погружает зрителя в атмосферу грядущего слайса о простых радостях жизни. Режиссером выступает Рёсукэ СэмбоМегалобокс», «Время ёкай»), а производством занимаются студии EMT SquaredПерестану быть героем», «Куда едет поезд судного дня?») и Magic BusКосмические приключения Кобры», «Рождество в январе»).


Горничная Сузумэ Татибана вынуждена провести год в Японии после того, как английский особняк, где она служила, оказался разрушен. Поселившись в маленькой квартире, она постепенно открывает для себя местную кухню. Такояки, онигири, мелонпан — девушка с наивным восторгом пробует одно блюдо за другим, превращая обычную трапезу в маленький праздник. Начинающую гурманку озвучивает Кана Итиносэ (Хикару Камисаки из «Медалистки»).

Читать «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках

«Вечность Югурэ» начнется в октябре


Романтический сай-фай «Вечность Югурэ» обзавелся трейлером и датой релиза. Оригинальный проект студии P.A. WorksАлиса в Стране чудес», «Иная») стартует на японском ТВ 3 октября, а за неделю до этого выйдет специальный «Эпизод 0», выступающий прологом истории.


Акира Химэгами пробуждается после долгого криосна и оказывается в мире, разрушенном войной. Государства исчезли, люди находятся под контролем организации OWEL, а традиционный брак заменен системой «Элси». В новой реальности он встречает гиноида Югурэ, удивительно похожую на его возлюбленную Товасу. Искусственная девушка неожиданно делает ему предложение, ставя Акиру в замешательство. Однако юноша всё же соглашается на совместное путешествие, веря, что настоящая Товаса еще жива.

В ролях:

Акира — Сюитиро Умэда (Хикару Индо из «Лета, когда погас свет»).
Югурэ — Юи Исикава (Няан из сериала «Мобильный воин Гандам: Джи-квакс»).
Товаса — Аи Каяно (Сильфиетта из «Реинкарнации безработного»).

Читать «Создай девушку» — научная фантастика с нотками романтики и драмы

«Ганглион» захватит мир этой осенью


По манге «Ганглион» (Ganglion) Хисаи Сираивы и Такаси Ицуки снимут аниме. Премьера состоится 3 октября, а пока любуемся постером. У руля проекта — Аюму ВатанабэЛетнее время», «Дети моря»). Компанию ему составляют сценарист Харисэ и художник Сигэру ФудзитаМеталлическая Руж», «Плутон»), отвечающий за облик персонажей и анимацию. Производство доверено студии maf, ранее работавшей над анимацией первых эпизодов «Лазаря» с «Ведьмой и чудовищем».

Токио, начало 2000-х. Корпорация «Ганглион» строит планы мирового господства, а её сотрудник Кэндзи Исобэ в обтягивающем трико выполняет нелепые задания вроде «взрыва Фудзи». Каждая миссия неизменно оборачивается провалом из-за супергероя Хоупмэна, а в офисе ждут лишь абсурдные распоряжения начальства. Корпоративного злодея-неудачника, застрявшего между фарсом и рутиной, воплотит Ёдзи Уэда (Рэндзи Сомэи из «Незнакомцев в другой жизни», Айзен из «Фрирен»).

Читать «Выходной Господина Злодея» — аниме о том, что иногда они отдыхают
Бонус: Масаси Кисимото, автор легендарного «Наруто», подготовил специальную иллюстрацию в честь японской премьеры игрового фильма «Как приручить дракона», которая состоится 5 сентября. На рисунке Наруто и Гамакити встречаются с Иккингом и Беззубиком — редкий союз героев из разных вселенных.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об истории и главных хитах студии MAPPA или интервью с актерами нового ревизионистского «Гандама».
№ 3
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 20:08
Вот бы и людям в реальной жизни иметь такие возможности, чтобы можно было перемещаться в прошлое и черпать оттуда вдохновение для работы идти дальше. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   30.08.2025 - 17:08
Посмотрела ролик "Санды", почитала сюжет и просто впала в ступор - что это за Санта Клаус такой, что разносит всех вокруг и в прах?Он олицетворяет в анимэ добро или наоборот зло? читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   30.08.2025 - 16:23
Просто праздник какой-то! «Истребитель демонов» продолжает творить абсолютно безумные вещи, обгнать «Титаник» — это же просто немыслимый успех для аниме в принципе. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

