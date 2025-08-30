Иван Соснин снимет новый фильм вместе с выпускниками Школы кино «Свердловской киностудии»

Иван Соснин снимет новый фильм «Свердловской киностудии». Продюсерами картины выступают генеральный директор киностудии Виктор Шадрин и генпродюсер Red Pepper Film Яна Шмайлова. Короткометражка станет выпускной работой студентов пятого потока Курса семинаров «Свердловской киностудии» для второго состава съемочной группы, уточняет пресс-служба студии.
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»
Церемония открытия курса традиционно прошла в большом кинозале Дома кино. Обучение на пятом потоке Школы кино пройдут 74 человека – студенты и вольнослушатели – по четырем специальностям. Это механик камеры, ассистент исполнительного продюсера, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по костюмам. Первые вводные лекции стартуют в начале сентября. «Хочу всех поздравить с поступлением, ведь конкурс был большой. Кино – это прекрасная профессия, ее можно сравнить с жизнью – есть взлеты, падения, разочарования. Я желаю вам, чтобы все это легко перекрывалось в тот момент, когда вы видите на экране свою картину. Я давно понял, что в кино в одиночку не выжить. Поэтому очень рад, что у нас работает Школа кино, приходят новые люди, что "Свердловская киностудия" становится объединяющим звеном, которое работает не только со своими проектами, но и с людьми, которые тоже любят кино и снимают прекрасные картины», — отметил Виктор Шадрин.
«Кино сейчас везде. Я сегодня выходила из кабинета на цыпочках – у нас в Школе кино идут съемки известного сериала, и большая часть съемочной группы – выпускники Школы кино. Это значит только одно – после окончания Курсов прямая дорога вам – на съемочную площадку. Желаю, чтобы те, кто поступил в этом году, присоединились к этой классной большой команде, чтобы вас ждали новые проекты, чтобы вы были во всех титрах», — поделилась руководитель Школы кино Екатерина Самарина.
Читать интервьюИван Соснин: «Хочется рассказать молодому поколению, о том, что на Урале есть еще мифические существа»
Выпускной работой пятого потока Курса станет короткометражная драма Ивана Соснина под рабочим названием «Мам». Объединение усилий государственной киностудии и частной кинокомпании поможет развитию кинопроизводства в регионе и индустрии в целом, уверены Шадрин и Соснин. «Спасибо за приглашение, что мы стали частью этого большого процесса. В зале сейчас я вижу много знакомых лиц – на наших проектах мы много работали с выпускниками Школы кино, и очень здорово, что мы сможем работать совместно и сделать короткий метр. Сценарий уже написан, ждем, когда вы закончите обучение и присоединитесь к нашей команде», — поделился режиссер и автор сценария.
обсуждение >>