Анна Ардова работает над новой мелодрамой «Dомашнего»

Ардова появилась на мероприятии в качестве автора идеи нового проекта, который находится в разработке у «Dомашнего». «Как актриса я реализована: у меня есть роли, есть театр, но все равно всегда остается ощущение, что этого мало. Я знала, мне есть что сказать, но не понимала, как это сделать и куда идти. Долгое время я боялась попробовать себя в создании собственной истории. Судьба привела меня к режиссеру Екатерине Двигубской и продюсеру Ирине Путятиной. Теперь мы обсуждаем проект для канала "Dомашний", и, если все получится, это будет невероятно», — поделилась актриса и продюсер.
«Dомашний» выпускает более 100 проектов в год. В центре историй – сильная, самостоятельная женщина, которая справляется с испытаниями и находит надежду в любви и семье. Сейчас канал активно ищет новые формы: запускает турецкую линейку, пробует сюжеты с мужскими главными героями и расширяет географию съемок в регионах России и Беларуси. При этом неизменным остается основное правило, которое есть в центре каждой истории – счастливый финал, без которых невозможно представить ДНК телеканала. «В 2016 году мы впервые составили портрет нашей зрительницы. Внутри команды мы называем ее "Еленой Александровной" – женщиной в возрасте около сорока лет с самыми привычными и понятными профессиями: педагог, бухгалтер, воспитатель. Именно такие героини ближе нашей аудитории, ведь они живут такой же жизнью, как и зрительницы канала. Мы стараемся показывать в кадре разные регионы, а не только столицу. Конечно, часть проектов снимается в Москве, но мы все активнее выходим за ее пределы. В этом году съемки проходили в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ярославле, Уфе, на юге России – в Новороссийске, Краснодаре, Крыму, а также в Минске. И географию съемок мы будем расширять и дальше», — рассказала Ирина Путятина.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам режиссера и актрисы Екатерины Двигубской, «"Dомашний" очень точно уловил веяние времени. На других каналах женская аудитория видела слабую героиню, за которую все решали окружающие. Здесь же появился новый образ самостоятельной женщины, которая сама принимает решения и преодолевает трудности. Рядом с ней может быть сильный мужчина, но он не спаситель, а партнер. Именно этот образ современной героини и стал залогом успеха. Мне кажется, это невероятно важно и по-настоящему круто».
Новый сезон на «Dомашнем» стартует линейкой мелодрам «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» 8 сентября, премьеры будут показывать по будням в 19.00. Актер и продюсер Матвей Зубалевич считает, что «зрительницы "Dомашнего" хотят видеть искреннюю, настоящую жизнь – про семью, отношения, детей и работу. Поэтому в центре каждой истории — всегда честная героиня, которая страдает, но находит силы двигаться дальше. Женщин важно не только слушать, но и слышать и понимать. К сожалению, мужчины часто слушают их фоном, не вникая в суть, и упускают важные детали – трудности, стремления, внутренние переживания. А в наших историях мы говорим со зрительницами на одном языке, снимаем проекты о них, отражаем их опыт, даем надежду».
