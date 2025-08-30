Анна Ардова работает над новой мелодрамой «Dомашнего»

что почитать?

Режиссер сериала – о нерве проекта, работе с Куценко и Романовичем и семейном притяжении

Илья Силаев: «Для меня «Хутор» – история о заблудших душах»

Репортаж Кино-Театра.Ру со съемочной площадки фильма

«Там царь Кощей над златом чахнет»: как на съемках «Лукоморья» воссоздается мир самых знаменитых пушкинских строк

Как авторская анимация КНР превзошла хиты Голливуда

Он вам не демон: «Нэчжа побеждает Царя драконов» — китайский мультфильм, установивший рекорд по сборам

Рецензии на фильмы

Актёр скрывает имя матери ребёнка

Никита Панфилов стал отцом в третий раз

Спутник телезрителя

«По любви»: Двое в лифте, не считая еще двоих

В ночь с 1 на 2 сентября, 00:35, viju TV1000 русское