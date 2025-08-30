Кино-Театр.Ру
В китайский прокат выйдет российский фильм «Группа крови»

30 августа
2025 год

Новости кино >>
30 августа 2025
В российском прокате покажут китайскую драму Ао Шэня «Нанкинский фотограф» о Нанкинской резне и силе памяти, запечатленной на снимках. О выходе картины объявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров во время презентации фильма «Группа крови» Максима Бриуса в Пекине.

В китайский прокат выйдет российский фильм «Группа крови»
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

«Как вы знаете, этот год знаменателен для российского и китайского народов тем, что 80 лет назад наши страны не только внесли решающий вклад в Победу во Второй мировой войне, но и вышли победителями в национальных войнах. Советский союз одержал победу над фашистско-немецким агрессором в Великой Отечественной войне. Китай отстоял свою свободу и независимость в войне сопротивления японским захватчикам. Понесенные нашими народами потери никогда нельзя забывать. Фильм "Группа крови", который я имею честь представить вам сегодня, именно об этом – о недопущении забвения истории и жертв военных преступлений», — заявил Александр Жаров.

В китайский прокат выйдет российский фильм «Группа крови»
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

«Нанкинский фотограф» уже успел привлечь внимание на азиатских фестивалях, а теперь его увидят и зрители в России. Релиз запланирован на 11 сентября. «Группа крови» выйдет в китайский прокат на неделю раньше, 5 сентября.
обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   30.08.2025 - 19:57
Вот так и будем обмениваться культурным кино-достоянием: они смотрят наши фильмы, а мы - китайские. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Шэнь АоМаксим БриусАлександр Жаров (III)
фильмы
Группа кровиНанкинский фотограф

