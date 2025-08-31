Советский секс, Швейцарские Альпы и Мона Лиза: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Крутая перемена-2»
В День знаний, на «Иви» и «Кинопоиске» состоится премьера второго сезона сериала
с Никитой Ефремовым
в роли учителя с духом авантюризма. На этот раз учитель Андрей Сергеевич Ларионов отправится в Узбекистан, где ему предстоит знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского языка и литературы у школьников.
«Крутая перемена-2»
«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму
«Серафима»
В сети появился трейлер анимационного фильма для всей семьи, приключенческой истории о мальчике-сироте и его подруге Серафиме. Мультфильм в доступной и понятной форме знакомит юных зрителей с историей Серафима Саровского, одного из самых известных и почитаемых русских святых. Режиссером мультфильма стал Вадим Свешников
, сценарист мультфильма «Яга и книга заклинаний
» и других.
«Серафима»
«Необыкновенное путешествие Серафимы»
«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер новой музыкальной мелодрамы режиссёров Ольги Долматовской
и Жоры Крыжовникова
. На заре нулевых Ксюша (Тина Стойилкович
) приезжает покорять Москвы с 5-летний ребёнком на руках. Выжить в столице ей помогают подруги: студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина
) и Маша (Мария Камова
), мечтающая выйти замуж за иностранца.
«Москва слезам не верит. Все только начинается»
Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
«Секс в СССР»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального фильма от продюсера Родиона Чепеля
(«Пелевин
»), в котором настоящие истории об интимной жизни в СССР соединены с рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сейчас. Сюжеты из жизни советских граждан дополняет игровая линия с участием актеров Даниила Воробьёва
и Ольги Зайцевой
.
«Секс в СССР»
«Пелевин» Родиона Чепеля
«Космическая собака Лида»
27 ноября кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в прокат фантастическую комедию режиссёра Евгений Сангаджиева
. Трогательная история о непростых выборах на пути взросления с элементами роуд-муви собрала по-настоящему космический актёрский состав: Евгений Ткачук
, Юлия Пересильд
, Евгений Стычкин
, Александра Бортич
и Сергей Безруков
появляются в фильме в самых неожиданных амплуа.
«Космическая собака Лида»
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Первый на Олимпе»
Масштабный художественный фильм, основанный на реальных событиях, обзавелась трейлером. Картина посвящена уникальной фигуре — легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы — ленинградцу Юрию Тюкалову, роль которого исполнил Глеб Калюжный
. Постановщиком экшн-драмы выступил Артём Михалков
(«Мистер Нокаут
»).
«Первый на Олимпе»
Дерево и металл: репортаж со съемок фильма «Первый на Олимпе»
«Лихие. Глава 2», «Волшебный участок-2», «Постучись в мою дверь в Москве-2»
18 августа в рамках презентации нового сезона онлайн-кинотеатр Okko показал трейлеры своих флагманских проектов, которые стартуют уже этой осенью.
«Лихие. Глава 2»
«Волшебный участок-2». Трейлер №2
«Постучись в мою дверь в Москве-2»
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
«Алый красный»
25 августа подписчики платформы «Смотрим» получили доступ к премьерным сериям латиноамериканского хита. Это последняя работа легенды колумбийского телевидения, сценариста Фернандо Гаитана
, по оригинальной идее которого были сняты такие хиты как «Не родись красивой
» и «Кофе с ароматом любви
». Сюжет повествует о девушке, которая мечтает запустить собственный косметический бизнес.
«Алый красный». Тизер №4
«Кофе с ароматом любви»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Метод исключения»
Чёрная комедия режиссёра Пак Чхан Ука
(«Олдбой
») получила получила локализованный тизер. Главные роли в картине исполнили звезда «Игры в кальмара
» Ли Бён Хон
и актриса Сон Ё Джин
(«Любовное приземление
»). По сюжету Ман Су увольняют с бумажной фабрики, где он трудился десятки лет. После безуспешных поисков работы герой идёт на крайние меры и начинает устранять конкурентов.
«Метод исключения»
«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Мир в огне»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала дублированный трейлером фантастической экшн-комедии с Дэйвом Батистой
, Ольгой Куриленко
и Сэмюэлом Эл Джексоном
. События разворачиваются через 10 лет после вспышки на Солнце, почти уничтожившей Землю. Главный герой — бывший солдат Джейк, а ныне охотник за сокровищами, ищет знаменитую «Мону Лизу» и пытается спасти мир.
«Мир в огне»
«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Шелби Оукс. Город-призрак»
9 октября на больших экранах появится дебютный фильм Криса Стакманна
, известного кинокритика, чей YouTube-канал за 13 лет завоевал любовь более 2 миллионов подписчиков. Во время съёмок блога в городе-призраке Шелби Оукс пропадают люди, а спустя 12 лет главная героиня (Камилла Салливан
) отправляется туда, чтобы самой раскрыть обстоятельства исчезновения своей сестры.
«Шелби-Оукс. Город-призрак»
«Охота на волка» с Камиллой Салливан
«Министерство времени
»
С 1 сентября на стриминговом сервисе viju можно будет эксклюзивно посмотреть испанский сериал, сочетающий детектив, научную фантастику и драму. В современном Мадриде существует секретная организация, агенты которой путешествуют через столетия и решают проблемы вселенского масштаба. В главных ролях — Родольфо Санчо
(«Зорро
»), Аура Гарридо
(«Тело
») и Начо Фреснеда
(«Жажда мести
»).
«Министерство времени». Трейлер №2
Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»
«Хайди. Моя хитрая рысь»
Компания TenLetters выпустила трейлер увлекательной истории об отважной девочке, спасающей альпийские просторы. Одним из авторов сценария стал Роб Спрэклинг
, работавший в том числе над «Королевским корги
». В 2025 году истории Хайди исполняется 145 лет: швейцарская писательница Иоханна Спири написала роман «Хайди: годы странствий и учёбы» в 1880 году.
«Хайди. Моя хитрая рысь»
«Королевский корги»
«Форсайты»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил трейлер британского сериала. Новое прочтение классики Джона Голсуорси
возвращает зрителей в мир Форсайтов — влиятельной семьи, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Автор сценария — Дебби Хорсфилд
, создательница сериала «Полдарк
». Главные роли исполнили Франческа Аннис
, Джек Дэвенпорт
, Стивен Мойер
и другие.
«Форсайты»
«Сага о Форсайтах»
