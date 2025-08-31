Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»
Советский секс, Швейцарские Альпы и Мона Лиза: главные трейлеры за неделю

31 августа
2025 год

31 августа 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Крутая перемена-2»
В День знаний, на «Иви» и «Кинопоиске» состоится премьера второго сезона сериала с Никитой Ефремовым в роли учителя с духом авантюризма. На этот раз учитель Андрей Сергеевич Ларионов отправится в Узбекистан, где ему предстоит знакомить местных учителей с российской программой образования и параллельно вести уроки русского языка и литературы у школьников.

«Крутая перемена-2»

Читать «Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму

«Серафима»
В сети появился трейлер анимационного фильма для всей семьи, приключенческой истории о мальчике-сироте и его подруге Серафиме. Мультфильм в доступной и понятной форме знакомит юных зрителей с историей Серафима Саровского, одного из самых известных и почитаемых русских святых. Режиссером мультфильма стал Вадим Свешников, сценарист мультфильма «Яга и книга заклинаний» и других.

«Серафима»

Смотреть онлайн «Необыкновенное путешествие Серафимы»

«Москва слезам не верит. Всё только начинается»
Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер новой музыкальной мелодрамы режиссёров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова. На заре нулевых Ксюша (Тина Стойилкович) приезжает покорять Москвы с 5-летний ребёнком на руках. Выжить в столице ей помогают подруги: студентка медицинского Оля (Анастасия Талызина) и Маша (Мария Камова), мечтающая выйти замуж за иностранца.

«Москва слезам не верит. Все только начинается»

Читать Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

«Секс в СССР»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере трейлера документального фильма от продюсера Родиона ЧепеляПелевин»), в котором настоящие истории об интимной жизни в СССР соединены с рассуждениями экспертов о том, как россияне относятся к сексу сейчас. Сюжеты из жизни советских граждан дополняет игровая линия с участием актеров Даниила Воробьёва и Ольги Зайцевой.

«Секс в СССР»

Смотреть онлайн «Пелевин» Родиона Чепеля

«Космическая собака Лида»
27 ноября кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в прокат фантастическую комедию режиссёра Евгений Сангаджиева. Трогательная история о непростых выборах на пути взросления с элементами роуд-муви собрала по-настоящему космический актёрский состав: Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Александра Бортич и Сергей Безруков появляются в фильме в самых неожиданных амплуа.

«Космическая собака Лида»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Первый на Олимпе»
Масштабный художественный фильм, основанный на реальных событиях, обзавелась трейлером. Картина посвящена уникальной фигуре — легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы — ленинградцу Юрию Тюкалову, роль которого исполнил Глеб Калюжный. Постановщиком экшн-драмы выступил Артём МихалковМистер Нокаут»).

«Первый на Олимпе»

Читать Дерево и металл: репортаж со съемок фильма «Первый на Олимпе»

«Лихие. Глава 2», «Волшебный участок-2», «Постучись в мою дверь в Москве-2»
18 августа в рамках презентации нового сезона онлайн-кинотеатр Okko показал трейлеры своих флагманских проектов, которые стартуют уже этой осенью.

«Лихие. Глава 2»

«Волшебный участок-2». Трейлер №2

«Постучись в мою дверь в Москве-2»


ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

«Алый красный»
25 августа подписчики платформы «Смотрим» получили доступ к премьерным сериям латиноамериканского хита. Это последняя работа легенды колумбийского телевидения, сценариста Фернандо Гаитана, по оригинальной идее которого были сняты такие хиты как «Не родись красивой» и «Кофе с ароматом любви». Сюжет повествует о девушке, которая мечтает запустить собственный косметический бизнес.

«Алый красный». Тизер №4

Смотреть онлайн «Кофе с ароматом любви»


ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Метод исключения»
Чёрная комедия режиссёра Пак Чхан УкаОлдбой») получила получила локализованный тизер. Главные роли в картине исполнили звезда «Игры в кальмара» Ли Бён Хон и актриса Сон Ё ДжинЛюбовное приземление»). По сюжету Ман Су увольняют с бумажной фабрики, где он трудился десятки лет. После безуспешных поисков работы герой идёт на крайние меры и начинает устранять конкурентов.

«Метод исключения»

Читать «Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Мир в огне»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала дублированный трейлером фантастической экшн-комедии с Дэйвом Батистой, Ольгой Куриленко и Сэмюэлом Эл Джексоном. События разворачиваются через 10 лет после вспышки на Солнце, почти уничтожившей Землю. Главный герой — бывший солдат Джейк, а ныне охотник за сокровищами, ищет знаменитую «Мону Лизу» и пытается спасти мир.

«Мир в огне»

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года

«Шелби Оукс. Город-призрак»
9 октября на больших экранах появится дебютный фильм Криса Стакманна, известного кинокритика, чей YouTube-канал за 13 лет завоевал любовь более 2 миллионов подписчиков. Во время съёмок блога в городе-призраке Шелби Оукс пропадают люди, а спустя 12 лет главная героиня (Камилла Салливан) отправляется туда, чтобы самой раскрыть обстоятельства исчезновения своей сестры.

«Шелби-Оукс. Город-призрак»

Смотреть онлайн «Охота на волка» с Камиллой Салливан

«Министерство времени»
С 1 сентября на стриминговом сервисе viju можно будет эксклюзивно посмотреть испанский сериал, сочетающий детектив, научную фантастику и драму. В современном Мадриде существует секретная организация, агенты которой путешествуют через столетия и решают проблемы вселенского масштаба. В главных ролях — Родольфо СанчоЗорро»), Аура ГарридоТело») и Начо ФреснедаЖажда мести»).

«Министерство времени». Трейлер №2

Читать Есть два трона: 10 исторических сериалов, способных заменить «Игру престолов»

«Хайди. Моя хитрая рысь»
Компания TenLetters выпустила трейлер увлекательной истории об отважной девочке, спасающей альпийские просторы. Одним из авторов сценария стал Роб Спрэклинг, работавший в том числе над «Королевским корги». В 2025 году истории Хайди исполняется 145 лет: швейцарская писательница Иоханна Спири написала роман «Хайди: годы странствий и учёбы» в 1880 году.

«Хайди. Моя хитрая рысь»

Смотреть онлайн «Королевский корги»

«Форсайты»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил трейлер британского сериала. Новое прочтение классики Джона Голсуорси возвращает зрителей в мир Форсайтов — влиятельной семьи, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Автор сценария — Дебби Хорсфилд, создательница сериала «Полдарк». Главные роли исполнили Франческа Аннис, Джек Дэвенпорт, Стивен Мойер и другие.

«Форсайты»

Смотреть онлайн «Сага о Форсайтах»
обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   1.09.2025 - 19:48
Много продолжений, но не под каждый сериал они были нужны. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 19:25
Что-то да можно выбрать для просмотра, даже с нашего кино, к примеру "Крутую перемену" посмотрела бы или "Первый на Олимпе". читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Где снимали? Выпуск «Санкт-Петербург»

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

