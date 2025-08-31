Продолжение «Настоящего» и «Эльбрус» с Иваном Оганесяном: Пятый канал рассказал о новом телесезоне

что почитать?

Новости кино Анна Ардова работает над новой мелодрамой «Dомашнего» Актриса выступает автором идеи проекта, который находится в разработке у телеканала

Лайфстайл «Она очень любит внимание»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова Недавно Мии исполнилось пять лет

Интервью Илья Силаев: «Для меня «Хутор» – история о заблудших душах» Режиссер сериала – о нерве проекта, работе с Куценко и Романовичем и семейном притяжении

Спутник телезрителя «Два дня»: Главный экспонат В ночь с 31 августа на 1 сентября, 01:10, Дом кино