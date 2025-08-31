Продолжение «Настоящего» и «Эльбрус» с Иваном Оганесяном: Пятый канал рассказал о новом телесезоне

Пятый канал поделился планами на телевизионный сезон 2025-2026. Согласно пресс-службе телеканала, зрителей ожидают продолжения популярных сериалов и премьеры новых детективов.
фото: пресс-служба Пятого канала
С 1 сентября по июнь 2026 года состоится показ премьерных эпизодов «Следа
» о работе Федеральной экспертной службы. Премьера новых серий «Своих
» намечена на зиму-весну, «Наш спецназ-4
», «Закон тайги-2
» и «Лицемеры-2
» выйдут осенью, а «Наш-спецназ. Ингушетия-2
», «Наш-спецназ. Карачаево-Черкесия
» и «Витязи-2
» — в ноябре. В осенние месяцы также вернется к роли «Настоящего
» Егор Пазенко
. Андрей Фролов
вновь предстанет в образе «Изгоя
» в историях, получивших подзаголовки «Пролог
» и «Западня
». На зиму назначена премьера второго сезона «Дома с ментами
».
Среди новинок грядущего телесезона — «Эльбрус
» с Иваном Оганесяном
, «Удар
» с Максимом Дроздом
и «Шальной отдел
». В настоящий момент продолжается премьерный показ «Великолепной Пятерки
», «Следопыта
» с Андреем Федорцовым
, «Опасного
» с Кириллом Полухиным
, шестого «Условного мента
» с Денисом Рожковым
и четвертого «Филина
» с Данилой Якушевым
.
