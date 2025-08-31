Продолжение «Настоящего» и «Эльбрус» с Иваном Оганесяном: Пятый канал рассказал о новом телесезоне

Кино-Театр.Ру
31 августа
2025 год

31 августа 2025
Пятый канал поделился планами на телевизионный сезон 2025-2026. Согласно пресс-службе телеканала, зрителей ожидают продолжения популярных сериалов и премьеры новых детективов.

фото: пресс-служба Пятого канала

С 1 сентября по июнь 2026 года состоится показ премьерных эпизодов «Следа» о работе Федеральной экспертной службы. Премьера новых серий «Своих» намечена на зиму-весну, «Наш спецназ-4», «Закон тайги-2» и «Лицемеры-2» выйдут осенью, а «Наш-спецназ. Ингушетия-2», «Наш-спецназ. Карачаево-Черкесия» и «Витязи-2» — в ноябре. В осенние месяцы также вернется к роли «Настоящего» Егор Пазенко. Андрей Фролов вновь предстанет в образе «Изгоя» в историях, получивших подзаголовки «Пролог» и «Западня». На зиму назначена премьера второго сезона «Дома с ментами».

Среди новинок грядущего телесезона — «Эльбрус» с Иваном Оганесяном, «Удар» с Максимом Дроздом и «Шальной отдел». В настоящий момент продолжается премьерный показ «Великолепной Пятерки», «Следопыта» с Андреем Федорцовым, «Опасного» с Кириллом Полухиным, шестого «Условного мента» с Денисом Рожковым и четвертого «Филина» с Данилой Якушевым.
№ 3
Мария_2191   1.09.2025 - 19:45
НТВ представил свои планы, теперь Пятый канал. Только вот всё равно как не смотрела эти каналы, так и не буду. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 18:18
Менты, спецназ, витязи, менты, спецназ, витязи.. Одно и тоже. Канал пора закрывать, траты денег в никуда, будто спустить в унитаз. читать далее>>
№ 1
Antea13 (Оренбург)   1.09.2025 - 16:28
Отлично. Жду Дом с ментами и Лицемеров. Витязей вот не поняла, они ж уже премьерились. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
