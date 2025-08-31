Эми Адамс окажется в далекой-далекой галактике

Эми Адамс
составит компанию Райану Гослингу
в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter), уверяет Variety
.
Спустя пять лет после финала девятого эпизода
персонажу Гослинга предстоит спасти своего племянника от злодеев, включая антагонистку в исполнении Мии Гот
. Адамс предстанет в качестве матери мальчика.
В касте картины также заявлены Мэтт Смит
, Аарон Пьер
, Дэниел Ингс
, Саймон Берд, Джамаэль Уэстман и Флинн Грэй. За постановку ленты взялся Шон Леви
, автором сценария выступил Джонатан Троппер
. Съемки в Великобритании уже стартовали, релиз намечен на 28 мая 2027 года.
