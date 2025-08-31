Кино-Театр.Ру
Эми Адамс окажется в далекой-далекой галактике

31 августа
2025 год

31 августа 2025
Эми Адамс составит компанию Райану Гослингу в фильме «Звездные войны: Звездный истребитель» (Star Wars: Starfighter), уверяет Variety.

Эми Адамс окажется в далекой-далекой галактике
фото: ticketdirect.co

Спустя пять лет после финала девятого эпизода персонажу Гослинга предстоит спасти своего племянника от злодеев, включая антагонистку в исполнении Мии Гот. Адамс предстанет в качестве матери мальчика.

В касте картины также заявлены Мэтт Смит, Аарон Пьер, Дэниел Ингс, Саймон Берд, Джамаэль Уэстман и Флинн Грэй. За постановку ленты взялся Шон Леви, автором сценария выступил Джонатан Троппер. Съемки в Великобритании уже стартовали, релиз намечен на 28 мая 2027 года.
обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   2.09.2025 - 18:18
Еще одна попытка снять хорошее кино о космической жизни будущего. Пока что лучше Гравитации нет. читать далее>>
№ 3
Птюч   1.09.2025 - 18:51
... А как же Лоис Лейн? читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 18:19
Может не надо. До сих пор дергается глаз после её "Прибытия". Адамс и инопланетные приключения не её тема. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 19:22
Смотрела только первые части "Звёздных войн", после как-то остановилась и решила, что не моё. Начали мудрить уже, дошли до 9 части, вот 10 принялись снимать. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Ссылки по теме
Миа Гот получила роль антагонистки в новых «Звездных войнах»
Сигурни Уивер встретится с Мандалорцем и Грогу
По «Звёздным войнам» создадут три новые игры
