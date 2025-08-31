Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Энтони Ипполито станет Сильвестром Сталлоне

31 августа
2025 год

Новости кино >>
31 августа 2025
В Голливуде подобрали актера на роль Сильвестра Сталлоне в фильме о создании «Рокки». По информации THR, будущим звездой боевиков станет Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино в сериале «Предложение», посвященном съемкам «Крестного отца».

Энтони Ипполито станет Сильвестром Сталлоне
фото: theplaylist.net

Драма расскажет о неизвестном молодом актере с частично парализованным лицом и дефектом речи, который отказывается продать свой сценарий большой киностудии, если ему не удастся сыграть роль Рокки Бальбоа. Сталлоне не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм на своих условиях.

Режиссерское кресло картины «Я играю Рокки» займет Питер Фаррелли. Производством занимается студия Amazon MGM, планирующая выпустить фильм в кинопрокат.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   2.09.2025 - 18:12
Судьба у Энтони Ипполито играть звезд кино, будучи не совсем знакомым широкому кругу зрителей. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   2.09.2025 - 17:47
Сюжет предугадать было не сложно, ведь историю жизни Сталлоне не знает только ленивый. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   31.08.2025 - 19:20
Актёр не известный, но по внешности очень схож со Сталлоне. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Режиссер «Зеленой книги» Питер Фаррелли снимет фильм о создании «Рокки»
Энтони Ипполито доверили роль Аль Пачино в сериале о создании «Крёстного отца»
персоны
Аль ПачиноСильвестр СталлонеПитер Фаррелли
фильмы
Крёстный отецПредложениеРокки

фотографии >>
Энтони Ипполито станет Сильвестром Сталлоне фотографии
«Рокки»
«Рокки»
«Рокки»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ато Мухамеджанов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Алексей Чадов
Яни Джеллман
Джулиано Джемма
Мерритт Паттерсон
Линда Перл
Киану Ривз
Сальма Хайек
Марк Хармон
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram