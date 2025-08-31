Энтони Ипполито станет Сильвестром Сталлоне

В Голливуде подобрали актера на роль Сильвестра Сталлоне
в фильме о создании «Рокки
». По информации THR
, будущим звездой боевиков станет Энтони Ипполито, сыгравший Аль Пачино
в сериале «Предложение
», посвященном съемкам «Крестного отца
».
Драма расскажет о неизвестном молодом актере с частично парализованным лицом и дефектом речи, который отказывается продать свой сценарий большой киностудии, если ему не удастся сыграть роль Рокки Бальбоа. Сталлоне не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм на своих условиях.
Режиссерское кресло картины «Я играю Рокки» займет Питер Фаррелли
. Производством занимается студия Amazon MGM, планирующая выпустить фильм в кинопрокат.
