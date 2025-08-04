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Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв»

4 августа
2025 год

Новости кино >>
4 августа 2025
Okko и Продюсерская компания «Среда» приступили к съемкам 8-серийного драматического проекта «Джайв», рассказывающего историю человека, одержимого мечтой победить в соревнованиях по бальным танцам, с Антоном Васильевым, Анной Снаткиной, Давидом Сократяном и Анастасией Уколовой в главных ролях. Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, режиссером «Джайва» стал Данил Чащин.

Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Джайв – это финальный танец в латиноамериканской программе, после которого определяются чемпионы. Это физически очень затратный танец, который требует высокой активности и координации. Как и наши съемки. Но кто хорошо станцует джайв – тот будет победителем. И при этом джайв – это танец про радость и энергию жизни. Тут можно услышать слова: драйв, кайф и джаз», — рассказывает Данил Чащин.

Когда бессменные чемпионы по бальной латине покидают пьедестал, лучшие танцоры страны с удвоенной силой включаются в гонку за первое место. Но легендарный тренер Дмитрий Смирнов (Антон Васильев) делает неожиданный ход: разбивает самую сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру – парню из киргизского аула, одержимому мечтой танцевать. Этот рискованный шаг переворачивает игру, заставляя каждого выбрать – бороться до конца или отступить, когда ставки станут слишком высоки. По словам Антона Васильева, эта история — повод для разговора о творчестве, об отношении к профессии, о том, что настоящее творчество — дорога к одиночеству.

«Команда "Джайва" — это суперкоманда. Идеальный баланс между большим производственным кино и нежным авторским проектом. Когда я пришел на пробы к Дане (Чащину), честно говоря, совсем не понимал, куда иду. Мы что-то так разболтались, и он спрашивает: "А ты танцуешь вообще?". Я говорю: "Думаю, не так, как тебе надо". И вот начались тренировки. Я впервые в жизни надел танцевальные туфли на каблуке. Впервые про себя считал "Ча-ча-раз!".Было по-разному: и злость, что не получается, я думал: "Эти движения… Зачем они? Люди так не двигаются! Это не естественно!". И радость от удавшихся движений», — делится Давид Сократян, сыгравший Ваню, парня, приехавшего покорять танцевальную Москву.

Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Роли в сериале также исполнят Диана Милютина, Анар, Ангелина Пахомова, Святослав Рогожан, Виталий Ярош, Елена Николаева, Алексей Фатеев, Светлана Камынина, Виталий Коваленко, Юлия Марченко, София Каштанова, Олег Алмазов, Анна Шепелева и другие.

«Давно мечтала поучаствовать в проекте, который связан с бальными танцами, и особенно – с латиноамериканской программой, которая мне всегда нравилась. Я благодарна судьбе, что запустился такой проект, и продюсеры утвердили меня на одну из главных ролей, которая для меня очень интересна и необычна. Так как у меня есть багаж танцевального опыта и опыта профессионального спорта, а моя героиня только учится танцевать, в моем случае мне будет сложнее всего пройти с ней начальный этап, когда она только познает волшебный мир танца. Для меня это история излечения души и тела через танец. Моя героиня больна редким заболеванием – гаптофобией (боязнь прикосновений). И самая большая моя задача донести до зрителя, как чрезвычайно закрытый человек через танец открывается этому миру», — говорит Анна Снаткина.

В качестве оператора проекта выступил Эдуард Мошкович. Сценарий сериала написали Михаил Шульман, Ирина Прохорова и Давид Саркисян, а спродюсировали проект Иван Самохвалов, Александр Цекало, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская.
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Венера333   4.08.2025 - 11:49
Необычный сценарий, обычно не смотрю российские сериалы, но ради Анны Снаткиной гляну, нравится еще со временем детства, непривычно видеть в таком образе ее. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв» фотографии
Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв» фотографии
Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв» фотографии
Анастасия Уколова, Антон Васильев и Анна Снаткина станцуют «Джайв» фотографии
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