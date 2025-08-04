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«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном

4 августа
2025 год

Новости кино >>
4 августа 2025
Премьера четвертого сезона сериала «Папины дочки. Новые» состоится 18 августа на СТС и в онлайн-кинотеатре START, сообщает пресс-служба телеканала.

«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном
фото: START, СТС

В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Заслужить прощение и вернуть доверие детей — задача со звездочкой. Ведь желание девочек предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

«В новых сериях Веник, чувствуя вину, пытается разгрести последствия своего обмана. При этом у девочек первые влюбленности, что тоже вызывает беспокойство у моего героя. Он все время как на "Титанике", продырявленном маленькими айсбергами: одну дырку залатал, другая пробилась, и он несется в попытках вычерпать воду из тонущего корабля», — делится Филипп Бледный.

Сюрпризом для поклонников сериала станет возвращение учителя информатики Павла Сергеевича в исполнении Александра Головина. В одной из серий его герой случайно встречает Веника и Татьяну и задает им неловкие вопросы. «Здесь по-прежнему душевно, тепло и по-семейному. Меня до сих пор часто узнают по этой роли, что очень приятно. Проект подарил мне замечательных коллег, опыт в ситкоме, и я рад, что он получил продолжение. Сейчас в целом тренд на возвращение историй 2000-х, поэтому я не против появления и новых серий другого сериала СТС — "Кадетства"», — признается актер.

«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном
фото: START, СТС


Кроме возвращения Павла Сергеевича, зрителей ждут яркие перевоплощения героев. В одном из эпизодов персонажи сильно состарятся: по сюжету Соня (Полина Денисова) представляет себя и Игоря (Тимофей Кочнев) давно женатыми, а Веника дедушкой. В этой сцене Филипп носит бороду, а Полина — специальные линзы. Васильевы также попадают и в другие фантазии: Арина (Полина Айнутдинова), думая о психологе Татьяне, вспоминает сказки с участием мачехи. На съемках Ксения Теплова повторила легендарный образ Фаины Раневской из советского фильма «Золушка».

«Новый сезон обещает быть самым ярким на события, юмор и неожиданные сценарные повороты. Нам всегда важно получать фидбек, поэтому благодарим всех, кто оставляет отзывы и делится мыслями. Бывает, некоторые идеи можем взять на вооружение и дать им развитие в новых сериях», — рассказывает считает креативный продюсер Аслан Гугкаев.

Параллельно с премьерой нового сезона готовится полнометражный фильм «Папины дочки. В кино», который сюжетно связан с финалом четвертого сезона. Картина выходит в прокат 30 октября, спустя 18 лет после показа первой серии культовой телефраншизы.
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«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном фотографии
«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном фотографии
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«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном фотографии
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