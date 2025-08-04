«Папины дочки. Новые» вернутся с четвертым сезоном

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XIII фестиваль короткометражного и дебютного кино пройдет с 19 по 24 августа

Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев и Михаил Врубель вошли в состав жюри «Короче»

3 августа

Миллиардеры поневоле, возвращение Меглина и русский киберпанк: главные трейлеры за неделю

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