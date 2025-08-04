Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев и Михаил Врубель вошли в состав жюри «Короче»

Жюри конкурса короткометражных фильмов определит победителей в следующих номинациях - «Лучший фильм», «Лучший сценарий», «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа» и «Лучший анимационный фильм» и «Специальный приз», жюри полнометражных дебютных картин определит обладателя Гран-при в своей секции и вручит два специальных приза. Кроме того, будут вручены призы партнеров фестиваля. Победителя в специальной конкурсной программе «Короче. Звезды» выберут зрители.
XIII фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Фестивальные показы можно посетить по регистрации на официальном сайте фестиваля, которая откроется за несколько дней до фестиваля. В этом году смотр увеличит количество площадок, чтобы все желающие смогли попасть на показы.
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