Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника»

В Москве завершены съемки продолжения многосерийного детектива «Художник». В новом сезоне обещают возвращение Александра Сазонова, которого играет Александр Горбатов. Первый фильм держал интригу почти до финала. Зрители долго не могли вычислить, кто же на самом деле Художник, а в заключительной серии им оставалось лишь догадываться, жив или погиб капитан Сазонов, уточняет пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
«В конце первого сезона мы специально сделали финал открытым на случай, если вдруг будет продолжение: в сцене, в которой герой якобы погибает, на самом деле непонятно, погиб он или нет. Мы придумали новую ситуацию, а наши старые герои стали двигателями нового сюжета. Это очень ответственная история – поднять планку выше той, что была раньше. Я надеюсь, это получится, всем сердцем в это верю с первого дня работы над сценарием, потому что в это верит вся команда – все артисты и вся группа, многие из которой работали над первой частью», — рассказывает режиссер Тимур Алпатов.
Действие разворачивается летом 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками, СССР и США, уже разворачивается новое противостояние, в центре которого – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает Рудакова к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и снова погрузиться в преступную среду, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.
«Мы знаем, что зрители очень хотели продолжения проекта "Художник". И я благодарен продюсерам за то, что есть возможность дать этой истории толчок вперед и тем самым удовлетворить желание зрителей. В новом сезоне есть и любовь, и ненависть, и разочарование, и патриотизм, и верность Отчизне, и многое-многое другое. Мы трудимся, мы ищем лучшие решения и в каких-то местах даже передаем традиции отечественного кинематографа», — добавляет Александр Горбатов.
Съемки многосерийного детектива «Художник-2» прошли в Москве и Костроме. Проект создается компанией «ВайТ Медиа».
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