Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника»

4 августа
2025 год

Новости кино >>
4 августа 2025
В Москве завершены съемки продолжения многосерийного детектива «Художник». В новом сезоне обещают возвращение Александра Сазонова, которого играет Александр Горбатов. Первый фильм держал интригу почти до финала. Зрители долго не могли вычислить, кто же на самом деле Художник, а в заключительной серии им оставалось лишь догадываться, жив или погиб капитан Сазонов, уточняет пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится премьера проекта.

Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«В конце первого сезона мы специально сделали финал открытым на случай, если вдруг будет продолжение: в сцене, в которой герой якобы погибает, на самом деле непонятно, погиб он или нет. Мы придумали новую ситуацию, а наши старые герои стали двигателями нового сюжета. Это очень ответственная история – поднять планку выше той, что была раньше. Я надеюсь, это получится, всем сердцем в это верю с первого дня работы над сценарием, потому что в это верит вся команда – все артисты и вся группа, многие из которой работали над первой частью», — рассказывает режиссер Тимур Алпатов.

Действие разворачивается летом 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками, СССР и США, уже разворачивается новое противостояние, в центре которого – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает Рудакова к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и снова погрузиться в преступную среду, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.

В сериале также играют Кирилл Зайцев и Сергей Газаров. В новом сезоне к актерскому составу присоединились Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров.

Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мы знаем, что зрители очень хотели продолжения проекта "Художник". И я благодарен продюсерам за то, что есть возможность дать этой истории толчок вперед и тем самым удовлетворить желание зрителей. В новом сезоне есть и любовь, и ненависть, и разочарование, и патриотизм, и верность Отчизне, и многое-многое другое. Мы трудимся, мы ищем лучшие решения и в каких-то местах даже передаем традиции отечественного кинематографа», — добавляет Александр Горбатов.

Съемки многосерийного детектива «Художник-2» прошли в Москве и Костроме. Проект создается компанией «ВайТ Медиа».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Художник» >>
«Художник». ТВ-ролик
«Шаляпин». ТВ-ролик №5
«Зайцев, жги! История шоумена»
«Содержанки. Новый сезон». Фичуретка
«Сквозь время»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника»
Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива
«Мосгаз. Последнее дело Черкасова»: Андрей Смоляков снова ищет маньяка
Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»
Сколько людей, столько и мнений: Зрители о сериале «Художник»
«Художник»: Новое дело Андрея Смолякова
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Марина АлександроваТимур АлпатовСергей ГазаровАлександр Горбатов (II)Виктор ДобронравовКирилл ЗайцевФёдор ЛавровКонстантин ЛавроненкоАндрей МерзликинСоня ПриссОлег Фомин
фильмы
ХудожникХудожник-2

фотографии >>
Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника» фотографии
Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника» фотографии
Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника» фотографии
Александр Горбатов появится в новом сезоне «Художника» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Иваново»

Скорбим

Эльдар Шенгелая
3 августа ушёл из жизни режиссёр Эльдар Шенгелая.

День рождения >>

Антон Андросов
Софья Гиацинтова
Марина Казанкова
Мария Куликова
Екатерина Мадалинская
Санжар Мади
Анастасия Микульчина
Виктор Смирнов
Сергей Яковлев
Любомир Димитров
Анита Пейдж
Дилан Спраус
Коул Спроус
Джеймс Таппер
Билли Боб Торнтон
Фабио Фулько
все родившиеся 4 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?