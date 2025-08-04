Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее

4 августа
2025 год

Новости кино >>
4 августа 2025
В Москве стартовали съемки нового приключенческого фэнтези «Богатыри» с Романом Курцыным и Романом Постоваловым в главных ролях. Картина расскажет о приключениях двух отважных витязей, которым предстоит отправиться в далекое будущее, чтобы спасти мир от могущественного колдуна. В фильме также приняли участие Алена Михайлова, Андрей Андреев, Алина Алексеева и Карина Разумовская. Производителем и дистрибьютором проекта выступает кинокомпания «Наше кино», сообщает пресс-служба проекта.

«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее
фото: пресс-служба проекта

По сюжету юный Ваня, обычный восьмилетний школьник, увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей — Ратибора и Федора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея, возлюбленная колдуна Терона, планирует воскресить его, собрав артефакты дракона. Эти артефакты были спрятаны в будущем богатырем Святогором. И вот Гордея оказывается в будущем, а Ваня и богатыри отправляются в погоню за ней. Героям предстоит отыскать злодейку в большом мегаполисе, противостоять современным чудо-технологиям и не дать колдунье осуществить задуманное.

Режиссером проекта стал Павел Воронин. Вместе с Василием Ровенским он также работал и над сценарием фильма. Генеральными продюсерами выступили Максим Рогальский и Василий Ровенский.

В широкий прокат комедийная картина в духе французского хита «Пришельцы» с Жаном Рено и Кристианом Клавье выйдет во второй половине 2026 года.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   7.08.2025 - 21:07
Ну с Постоваловым то всё ясно, он как квн-щик, а Курцына смотрю всё чаще начинают привлекать к таким низкопробным комедийным фильмам. читать далее>>
№ 3
Евгений любитель кино (Курск)   5.08.2025 - 23:31
Ровенский Андреасян номер два-- продюсирует сказки и берёт не качеством, а количеством. Уже кучу дешёвок наклепал. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   5.08.2025 - 21:56
... Думаю Жан Рено не заценил бы такое, ну я уж точно. Подбор актёров не айс, к тому же кто стоит у режиссёрского кресла? Известные всем нам.. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   4.08.2025 - 19:26
Поменяли курс) Раньше прыгали в прошлое, теперь в светлое будущее. Как тебе такое Жан Рено? читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Малой, Лысый и лохматая Муза: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2025 год
Александру Метелкину поможет ожившая кукла
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова и Карина Разумовская приступили к съемкам в городском фэнтези «Снеговик»
персоны
Алина АлексееваАндрей Андреев (III)Павел ВоронинКристиан КлавьеРоман КурцынАлёна МихайловаРоман ПостоваловКарина РазумовскаяЖан РеноВасилий РовенскийМаксим Рогальский
фильмы
БогатыриПришельцы

фотографии >>
«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее фотографии
«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее фотографии
«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее фотографии
«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сусанна Серова
6 августа ушла из жизни актриса, педагог Сусанна Серова.
Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.

День рождения >>

Виктор Авилов
Расим Балаев
Кирилл Бурдихин
Паул Буткевич
Никита Высоцкий
Юрий Каморный
Марта Кесслер
Майя Менглет
Станислав Садальский
Тобиас Зантельман
Кит Каррадайн
Рори Кэлхоун
Ханна Микуць
Сесилия Рот
Сильвия Сидни
Дастин Хоффман
все родившиеся 8 августа >>

Афиша кино >>

На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Девка-баба: Кукла-чародейка
сказка, фэнтези
Россия, 2024
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
Женщина в чёрном. Невеста дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2025
Затерянное место
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2024
Джульетта и Ромео
драма, мелодрама, музыкальный фильм
Италия, США, 2025
Остров забвения: Харука и волшебное зеркало
приключения, фэнтези
Япония, 2009
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия, молодежный фильм, спортивный фильм
Россия, 2025
Свободные люди
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен