«Богатыри» Роман Курцын и Роман Постовалов отправятся в будущее

По сюжету юный Ваня, обычный восьмилетний школьник, увлекается историями о богатырях. Однажды он неожиданно переносится в прошлое, где встречает настоящих богатырей — Ратибора и Федора. Вместе они узнают, что злая ведьма Гордея, возлюбленная колдуна Терона, планирует воскресить его, собрав артефакты дракона. Эти артефакты были спрятаны в будущем богатырем Святогором. И вот Гордея оказывается в будущем, а Ваня и богатыри отправляются в погоню за ней. Героям предстоит отыскать злодейку в большом мегаполисе, противостоять современным чудо-технологиям и не дать колдунье осуществить задуманное.
обсуждение >>