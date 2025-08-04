Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»

Братья Сарик
и Гевонд Андреасян
экранизируют сказку «Вовка в Тридевятом царстве
». Права выкупили у дочери Вадима Коростылева
, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
фото: «Союзмультфильм»
Отмечается, что это будет полнометражный игровой фильм. Сценарий находится в работе.
«Вовка в Тридевятом царстве» — мультипликационная сказка, вышедшая в 1965 году. Главный герой — ленивый школьник Вовка, который попадает в сказочное Тридевятое царство.
Съемки должны стартовать в 2026 году, а прокат планируется в 2027-м.
