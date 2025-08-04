Кино-Театр.Ру
Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»

4 августа
2025 год

Новости кино >>
4 августа 2025
Братья Сарик и Гевонд Андреасян экранизируют сказку «Вовка в Тридевятом царстве». Права выкупили у дочери Вадима Коростылева, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

Братья Андреасян экранизируют «Вовку в Тридевятом царстве»
фото: «Союзмультфильм»

Отмечается, что это будет полнометражный игровой фильм. Сценарий находится в работе.

«Вовка в Тридевятом царстве» — мультипликационная сказка, вышедшая в 1965 году. Главный герой — ленивый школьник Вовка, который попадает в сказочное Тридевятое царство.

Съемки должны стартовать в 2026 году, а прокат планируется в 2027-м.
№ 10
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:52
Поспешила дочь Коростылёва с продажей прав - не тем передала наследство, ой не тем. читать далее>>
№ 9
Агр (Спб)   5.08.2025 - 13:32
Приличных слов нет. Так что ничего не буду писать читать далее>>
№ 8
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   5.08.2025 - 06:37
Фильм выйдет под лозунгом «И так сойдет!» читать далее>>
№ 7
Птюч   4.08.2025 - 22:42
... Я буду. А вы дальше нойте. читать далее>>
№ 6
Анастасия Ал. Благинина   4.08.2025 - 22:08
Уже на любимой советской мультипликации паразитируют... И дело не в Андреасяне. У него есть и хороший сериал, - "Солдатская мать", лично я нынешние фильмцы с содранными с шедевров СССР сюжетами... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Гевонд АндреасянСарик АндреасянВадим Коростылёв
фильмы
Вовка в Тридевятом царстве

анонс

Скорбим

Сусанна Серова
6 августа ушла из жизни актриса, педагог Сусанна Серова.
Владимир Сафронов
5 августа ушёл из жизни актёр Владимир Сафронов.
Борис Юхананов
5 августа ушёл из жизни режиссёр, актёр Борис Юхананов.
Виктор Кондрашкин
4 августа ушёл из жизни актёр Виктор Кондрашкин.

