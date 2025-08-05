Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир

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Почет Дзюндзи Ито, спешл «Нежити и Неудачи», Ночи аниме в США

«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю

Легенды мирового хоккея Александр Овечкин и Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время»

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«Стекло в пуантах — прошлый век»: Мария Шувалова о травле после дебюта в балете "Анюта"

Дочь экс-зампреда правительства России уверена, что это была заказная кампания