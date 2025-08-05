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Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир

5 августа
2025 год

Новости кино >>
5 августа 2025
Гастро-романтическая комедия «Леди со странным вкусом и безумный герцог», которая немного задержалась с выходом, стартует в октябре. Постановкой самого брутального кулинарного сериала осени занимается Муцуми Такэда (третий сезон «Проекта-Б»), а за анимацию отвечает студия Asahi ProductionГигантский зверь Арса», «Небесный отдел дизайна»).


Мэлфиэра — юная аристократка с весьма специфическим вкусом: она готовит и с аппетитом поедает магических тварей, представляющих угрозу человечеству. Необычное хобби не находит понимания среди окружающих, и девушка становится изгоем в высшем обществе. Чтобы хоть как-то поправить положение, гурманка отправляется на куртуазную тусовку — в надежде, что ей удастся очаровать кавалера, который не сбежит при упоминании фантастических стейков. Именно там она сталкивается с эксцентричным герцогом Аристидом де Гэлбрейтом, о котором шепчутся, будто он испытывает особую страсть к самоличной расправе над чудовищами. Между адептами кровавых сражений и кухонных экспериментов зарождается такая же немного сумасбродная история любви.

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Мэлфиэру озвучивает Канна Накамура (Анна из «Семи смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса»), а мрачного герцога — Тайто Бан (Сон Джину из «Поднятия уровня в одиночку»). Открывающую тему Shugary Story исполняет айдол-группа AVAM, а за эндинг Kibou Kodo отвечает певец и сэйю Сюнъити ТокиВампирское общежитие»).

Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир

Аниме основано на серии ранобэ Канаты Хоси, которая стартовала в 2019-м на Shosetsuka ni Naro, а с 2021 года выпускается издательством Kodansha. Манга-адаптация с рисунками Тики Мидзубэ выходит на платформе Palcy и собрана в десяти томах.

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Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир фотографии
Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир фотографии
Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир фотографии
Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир фотографии
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