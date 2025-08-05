Трейлер аниме «Леди со странным вкусом и безумный герцог»: монстры на ужин, чувства на гарнир

Гастро-романтическая комедия «Леди со странным вкусом и безумный герцог
», которая немного задержалась
с выходом, стартует в октябре. Постановкой самого брутального кулинарного сериала осени занимается Муцуми Такэда
(третий сезон «Проекта-Б
»), а за анимацию отвечает студия Asahi Production
(«Гигантский зверь Арса
», «Небесный отдел дизайна
»).
Мэлфиэра — юная аристократка с весьма специфическим вкусом: она готовит и с аппетитом поедает магических тварей, представляющих угрозу человечеству. Необычное хобби не находит понимания среди окружающих, и девушка становится изгоем в высшем обществе. Чтобы хоть как-то поправить положение, гурманка отправляется на куртуазную тусовку — в надежде, что ей удастся очаровать кавалера, который не сбежит при упоминании фантастических стейков. Именно там она сталкивается с эксцентричным герцогом Аристидом де Гэлбрейтом, о котором шепчутся, будто он испытывает особую страсть к самоличной расправе над чудовищами. Между адептами кровавых сражений и кухонных экспериментов зарождается такая же немного сумасбродная история любви.
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«Становясь волшебницей» — провокативное аниме той же студии
Мэлфиэру озвучивает Канна Накамура
(Анна из «Семи смертных грехов: Четыре всадника Апокалипсиса
»), а мрачного герцога — Тайто Бан
(Сон Джину
из «Поднятия уровня в одиночку
»). Открывающую тему Shugary Story
исполняет айдол-группа AVAM
, а за эндинг Kibou Kodo
отвечает певец и сэйю Сюнъити Токи
(«Вампирское общежитие
»).
Аниме основано на серии ранобэ Канаты Хоси
, которая стартовала в 2019-м на Shosetsuka ni Naro
, а с 2021 года выпускается издательством Kodansha
. Манга-адаптация с рисунками Тики Мидзубэ
выходит на платформе Palcy
и собрана в десяти томах.
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