Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами»

5 августа
2025 год

5 августа 2025
Начались съемки 16-серийной комедии «Копы» производства кинокомпании 1-2-3 Production. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, заказавшего сериал.

Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«У нас собралась очень крутая команда и отличные актёры. Комедия — один из самых сложных жанров: чувство юмора у всех разное. Но есть простые, жизненные моменты и ситуации, которые вызывают улыбку у каждого. Это светлая комедия об отцах и детях, о человеческой глупости, с тонной забавных сцен и интересных персонажей. Хочется верить, что зритель будет и смеяться, и сопереживать нашим героям», — говорит режиссер Иван Макаревич.

По сюжету выпускник академии МВД с золотой медалью Саша (Тимофей Кочнев) отправляется на службу в самый проблемный полицейский участок Таганрога. Выбор кажется нелогичным, но Саша знает: именно здесь много лет работает его отец, «легенда уголовного розыска», которого он никогда не видел. Однако вместо образцового героя в погонах Саша встречает его полную противоположность — Валеру по кличке «Малой» (Владимир Яглыч): ленивого, уставшего от жизни «блюстителя закона», который любит только ФК «Ростов» и брать взятки. Первый же рабочий день становится катастрофой: отец не только покрывает преступников, но и сам погряз в долгах перед местным авторитетом. Теперь перед Сашей стоит почти невыполнимая задача: ему нужно раскрыть запутанное дело и посадить главного местного бандита. Но это трудно сделать, поскольку единственный, кто знает все схемы, — его же отец, ставший главным тормозом в расследовании. По словам Тимофея Кочнева, «каков ясень, таков и клин, каков отец, таков и сын. В нашей истории мы покажем вам как бывает иначе».

Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Мы написали сериал, в котором за комичными ситуациями скрывается многослойный конфликт отцов и детей: непонимание друг друга, принципиально разные ценности и непримиримые взгляды на жизнь. "Копы" — это история о сыне, который мечтал о герое-отце, но столкнулся с его полной противоположностью. Но именно через их конфликты, абсурдные ситуации и вынужденное сотрудничество рождается нечто большее. Мне бы хотелось, чтобы у нас получилась правдивая история: искренняя, смешная, местами трогательная — все как в настоящей жизни», — поделилась генеральный продюсер Елена Торчинская.

Главные роли в сериале также исполнят Настасья Самбурская, Алексей Розин, Алексей Золотовицкий, Андрей Пынзару и Тимофей Зайцев. «Сериал выглядит как веселая комедия, но на самом деле он гораздо глубже. Мой герой — Сергей — человек, который давно перестал верить в систему, он не плохой и не хороший — он просто устал. Но когда появляется сын, этот идеалист с горящими глазами, Сергею приходится заново вспомнить, каково это, хотя бы попытаться быть тем, кем тебя когда-то считали. И вот тут начинается самое интересное! Через совместные испытания, смешные и драматичные ситуации, отец и сын учатся слышать друг друга, а значит есть надежда на взаимопонимание. Уверен, что зрители оценят не только наших ярких героев, но и смысловую глубину проекта», — считает Владимир Яглыч.

Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«ТНТ продолжает искать и находить новые формы комедии, которые способны удивлять и вовлекать самого разного зрителя. "Копы" — это современный взгляд на жанр полицейской истории с характерным для ТНТ юмором и актуальными конфликтами. Нас по-настоящему увлекла идея соединить в одной истории сложные семейные отношения и непростые реалии российской глубинки. Уверен, что проект органично впишется в линейку наших оригинальных сериалов и найдет отклик у широкой аудитории. Это комедия не только о буднях полицейских, но и о поиске себя, о переменах, к которым готов не каждый взрослый человек», — рассказал генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.
№ 2
Sveta_21Ermolova   6.08.2025 - 21:50
... Вот именно. У Кочнева такая физиономия и типаж, что больше 16 лет не дашь, а здесь в копы подался. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   5.08.2025 - 21:52
Кочнев типа сын Яглыча? ну умора получилась, подбор кадров чёт зашёл в тупик. Некого брать что ли. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Ирина Пегова и Гоша Куценко снялись в пилоте комедийного сериала «Повар под прикрытием»
Вячеслав Чепурченко и Кирилл Мелехов станут «Инкассаторами» 14 июля
Владимир Сычев начнет новую жизнь под чужим именем в сериале «Госзащита»
ТНТ
персоны
Аркадий ВодаховТимофей ЗайцевАлексей ЗолотовицкийТимофей КочневИван МакаревичАндрей ПынзаруАлексей РозинНастасья СамбурскаяЕлена ТорчинскаяВладимир Яглыч
Копы

Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами» фотографии
Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами» фотографии
Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами» фотографии
Владимир Яглыч и Тимофей Кочнев стали «Копами» фотографии
