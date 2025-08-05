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«Ландыши» установили рекорд по съемкам самой массовой сцены в истории отечественных сериалов

5 августа
2025 год

Новости кино >>
5 августа 2025
В рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», завершившегося в Крыму, прошли эксклюзивные съемки эпизода «Ландышей. Второй весны» — второго сезона популярного сериала «Ландыши. Такая нежная любовь».

«Ландыши. Вторая весна». Фичуретка

Ключевой эпизод с участием Ники Здорик и Сергея Городничего был снят вживую, прямо на главной сцене смотра, в присутствии многотысячной аудитории. В съемках приняли участие зрители, среди которых были и поклонники столь полюбившегося многим сериала. Во время концертной программы на сцену вышли его герои, чтобы исполнить хит «Вторая весна». «"Ландыши" — это история без глянца, без фальши, про настоящую жизнь — со всеми ее сложностями, светом и болью. Мы всегда хотели, чтобы этот сериал был рядом с людьми: поддерживал, обнимал, давал почувствовать, что ты не один. Именно поэтому съемки на "Тавриде" были такими особенными — это был не эпизод, а настоящий живой концерт. Не массовка, а настоящие зрители, которые разделили с нами этот вечер и стали частью "Ландышей". И это самое важное, что могло с нами случиться», — считает исполнительница главной роли Ника Здорик.

На съемках был официально установлен рекорд «Самая массовая сцена в истории российского сериала», в котором участвовали более 33 тысяч человек. Этот рекорд был официально подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence, получив высокое международное признание в категории «Официальное превосходство» и занесен в Реестр рекордов России — самый авторитетный регистратор рекордов страны, также называемый как «Книга рекордов России». «Мы гордимся тем, что съемки одного из самых ожидаемых эпизодов второго сезона "Ландышей" прошли именно на главной сцене фестиваля "Таврида.АРТ". Это стало важным событием не только для создателей сериала, но и для тысяч участников и гостей фестиваля. А для авторов песен сериала большая награда, когда их песни поют более 33000 зрителей в унисон», — говорит руководитель службы музыкальной индустрии арт-кластера "Таврида" и музыкальный продюсер сериала Анна Храмова.

Читать Моя оборона: как воспитывает молодежь сериал «Ландыши. Такая нежная любовь»
По словам автора идеи, продюсера и сценариста сериала Юрия Сапронова, «съемки на главной сцене фестиваля "Таврида.АРТ" — стали по-настоящему беспрецедентным опытом. До нас так не делал никто: десятки тысяч зрителей не просто наблюдали за процессом, а сами стали героями, частью истории "Ландышей". Они пришли потому, что по-настоящему любят этот сериал — и сцена, которую мы сняли, получилась предельно искренней, настоящей. Это, пожалуй, самая высокая оценка для любой команды. Мы установили не просто количественный рекорд, а эмоциональный. Нам удалось стереть грань между экраном и настоящей жизнью».

Премьера первого сезона состоялась 1 января 2025 года. Он набрал на онлайн-платформах более 100 миллионов просмотров, вызвав широкий общественный отклик по всей стране. Зрители, вдохновленные образами главных героев «Ландышей», активно обсуждали сериал, делились личными историями, в соцсетях появились тысячи фото, а треки, созданные специально для проекта, попали в топы музыкальных чартов. Производством «Второй весны» занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета, АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг.Кино». Режиссером выступает клипмейкер Илья Шпота. «Съемка массовых сцен — это всегда очень сложная работа, которая сопровождается рисками потери большого количества времени. Но благодаря классной коллаборации профессиональной съемочной команды "Ландышей", команды организаторов фестиваля "Таврида.АРТ" и представителей контент-студии "Юг.Кино", получилось провести не просто невероятно мощную, но и самую массовую в России съемку концерта», — отметила руководитель контент-студии «Юг.Кино» Маргарита Посадских.

«Ландыши» установили рекорд по съемкам самой массовой сцены в истории отечественных сериалов
фото: пресс-служба фильма

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» — самое масштабное культурно-просветительское событие в России, посвященное молодому искусству. С 1 по 3 августа его посетили около 100 тысяч участников из всех регионов России, а также 21 зарубежной страны. Прошло более 300 мероприятий, посвященных молодому искусству и вдохновленных многообразием российской культуры, на пяти сценах выступили известные исполнители, прошли презентации и встречи с известными культурными деятелями.

История «Тавриды» началась в 2015-м со статуса Всероссийского молодежного образовательного форума, а в 2019-м «Таврида.АРТ» выросла в целый арт-кластер. В 2023-м по распоряжению президента Владимира Путина «Таврида» была преобразована в первый в стране молодежный туристическо-просветительский кластер. Сегодня «Таврида» — это летние школы Академии «Меганом», Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», федеральная сеть арт-резиденций и другие проекты. События арт-кластера включены в федеральный проект «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
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«Ландыши» установили рекорд по съемкам самой массовой сцены в истории отечественных сериалов фотографии
«Ландыши» установили рекорд по съемкам самой массовой сцены в истории отечественных сериалов фотографии
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