Алексей Розин и Павел Майков снимаются в комедии о семейных традициях и узах

Зрителям поведают о семье Гудовых, которая живет в небольшом подмосковном поселке. Сергей (Розин) — глава дружного семейства, у него все в порядке: верная жена (Олеся Железняк), дочь на выданье (Мария Золотухина), ферма, дом. Своего брата Семена (Майков) он считает гнилой веткой на фамильном древе. Ведь Семен позорит честное имя Гудовых, вместо нормального дела командует кладбищем, сауной и микрозаймами. Сергею не хватает только наследника, но внезапно в его доме появляется Матвей (Прохоров) — обаятельный парень-сирота, который утверждает, что он его внебрачный сын. С этого момента семейная идиллия превращается в испытание для всех, а коварный брат под шумок стремится забрать себе фамильную землю. «Мой герой Матвей мне очень близок. Когда меня спрашивали в интервью, кого я хочу сыграть, я всегда отвечал — сироту. Отчасти это перекликается с моей жизнью — я рано потерял родителей, воспитывался бабушкой и дедушкой. Не знаю, так совпало, либо вселенная меня услышала, что я получил такую роль. Поэтому мой герой мне очень откликается, и я постараюсь сделать все для того, чтобы реализовать персонажа в полном его объеме и интересным для зрителя», — рассказал Влад Прохоров.
«Мне сразу понравился сценарий, прежде всего качеством юмора. В "Гудовых" целый набор увлекательных элементов: яркие, смешные и достоверные персонажи, за которыми интересно наблюдать. Завязка цепляет, без натяжек и нелепостей, что для меня особенно важно. Съемки обещают быть интересными. У нас сильная команда и отличный каст: Розин, Майков, Железняк и молодые актеры, в которых я верю. Рад работать с Димой Грибановым: мы делали вместе "Супербобровых" и "Гранд". Он давно зарекомендовал себя, как талантливый режиссер с прекрасным вкусом и характером», — говорит режиссер Дмитрий Дьяченко.
фото: пресс-службе компании Russian Code
Компанию вышеназванным актерам составят Кристина Корбут, Аскар Нигамедзянов и Владислав Воробей. Олеся Железняк считает «большой удачей, что этот проект случится в моей жизни. У нас классная команда, и сама история мне очень нравится. Ведь семья – это такая маленькая модель мира. Моя героиня Вера – мудрая, хотя в чем-то наивная, где-то вспыльчивая, ну в общем, такая вот настоящая русская женщина».
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Сергей Авилов и художник-постановщик Светлана Никитина. Креативными продюсерами выступают Максим Паршин и Вячеслав Торкунов. Вместе с ними в авторской группе — Дмитрий Будашкаев. По словам Паршина, «когда Дмитрии Владимировичи встали у руля "Гудовых", сериал окончательно приобрел все черты комедийного блокбастера: потрясающих режиссеров, отличных актеров, добрый семейный юмор. Осталось пожелать этому кораблю доброго пути».
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