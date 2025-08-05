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Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием»

5 августа
2025 год

Новости кино >>
5 августа 2025
Подошли к концу съемки комедии «Семья под прикрытием» производства Кинокомпании братьев Андреасян. Фильм выпустит в прокат «Атмосфера Кино» в 2026 году, уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Съемки картины проходили в солнечной Армении. «Мне близок жанр авантюрной комедии — он открывает массу возможностей для визуальных экспериментов, необычного ритма и стилистических решений. В нем можно сочетать зрелищность, легкость и искренность. Это всегда творческий вызов и возможность раскрыться как режиссеру. А самое главное — такие фильмы в России снимаются не так часто. Именно поэтому "Семья под прикрытием" выделяется своей самобытностью, насыщенным сюжетом и ярким колоритом. Уверен, зрители это почувствуют с первых минут», — рассказал режиссер фильма Карен Арутюнов.

Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Главные роли исполнили Максим Лагашкин, Дарья Блохина, Наталья Бочкарева и Наталья Рудова, а компанию им составили сам постановщик, Владимир Канухин, Олег Каменщиков и Грант Тохатян.

Зрителей ожидает история организатора свадеб из Москвы Анны, приехавшей к больной бабушке. Чтобы подбодрить бабулю, девушка выдает коллегу за жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля: охота за древним кладом, мафия, спецслужбы, погони и семейные тайны. Теперь Анне нужно не только разобраться в этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять. «Когда впервые прочитала сценарий, подумала: "Милая история, почему бы и нет?" Моя героиня — Анна — карьеристка, которая идеально выполняет свою работу, то есть организовывает свадьбы, но сама не замужем, чем расстраивает свою единственную любимую бабулю. Аня снаружи твердая, но у нее очень трепетное отношение к близким, и это делает ее хрупкой и ранимой. Наш фильм напоминает, что главное в жизни — семья», — делится Дарья Блохина.
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Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием» фотографии
Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием» фотографии
Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием» фотографии
Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием» фотографии
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