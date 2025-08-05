Карен Арутюнов подыскал для Дарьи Блохиной «Семью под прикрытием»

Подошли к концу съемки комедии «Семья под прикрытием» производства Кинокомпании братьевАндреасян. Фильм выпустит в прокат «Атмосфера Кино» в 2026 году, уточняет пресс-служба дистрибьютора.
Съемки картины проходили в солнечной Армении. «Мне близок жанр авантюрной комедии — он открывает массу возможностей для визуальных экспериментов, необычного ритма и стилистических решений. В нем можно сочетать зрелищность, легкость и искренность. Это всегда творческий вызов и возможность раскрыться как режиссеру. А самое главное — такие фильмы в России снимаются не так часто. Именно поэтому "Семья под прикрытием" выделяется своей самобытностью, насыщенным сюжетом и ярким колоритом. Уверен, зрители это почувствуют с первых минут», — рассказал режиссер фильма Карен Арутюнов.
Зрителей ожидает история организатора свадеб из Москвы Анны, приехавшей к больной бабушке. Чтобы подбодрить бабулю, девушка выдает коллегу за жениха, а случайных попутчиков — за его родителей. Но все выходит из-под контроля: охота за древним кладом, мафия, спецслужбы, погони и семейные тайны. Теперь Анне нужно не только разобраться в этом хаосе, но и найти хотя бы одного человека, которому можно доверять. «Когда впервые прочитала сценарий, подумала: "Милая история, почему бы и нет?" Моя героиня — Анна — карьеристка, которая идеально выполняет свою работу, то есть организовывает свадьбы, но сама не замужем, чем расстраивает свою единственную любимую бабулю. Аня снаружи твердая, но у нее очень трепетное отношение к близким, и это делает ее хрупкой и ранимой. Наш фильм напоминает, что главное в жизни — семья», — делится Дарья Блохина.
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