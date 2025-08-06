Дело — труба: тизер дебютного фильма Егора Корешкова «Яма»

Свердловская киностудия показала первый тизер дебютной режиссёрской работы актёра Егора Корешкова
— короткометражного фильма «Яма
».
«Яма». Тизер
Пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач, вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. «Яма» кажется беспросветной. Но одна роковая ночь на кладбище меняет все.
Ведущие роли исполнили Борис Горнштейн
, Юрий Овчинников
, Леонид Платонов
, Александр Михайлов
, Евгений Корнильев
, Вера Погребная
, Иван Гилев
, Антон Ледовский
. Съемки проходили пять дней в Екатеринбурге и Свердловской области.
Премьера «Ямы
» планируется летом 2025 года.
