Дело — труба: тизер дебютного фильма Егора Корешкова «Яма»

Новости кино Ирина Горбачева станет Мэри Поппинс, Никита Кологривый — Лукашиным, а Слава Копейкин сыграет Электроника Актеры присоединились к касту новогоднего музыкального фильма ТНТ

Лайфстайл «Это очень сложное дело»: Марк Богатырёв рассказал о своём ресторане испанской кухни Пока бизнес не приносит доход

Рецензии на фильмы Краш в отражении: «Сводишь с ума» — фантастический ромком о любви, коммуналке и параллельных мирах Яркий дебют «Короче» — «Дом у озера» без лишних слез

Новости кино Не стало Владимира Симонова Актеру было 68 лет

Спутник телезрителя «Ламборгини: Человек-легенда»: Не чурайся трактора, купивши спорткар В ночь с 11 на 12 ноября, 01:10, ТНТ

Интервью Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю» Режиссер сериала «Нейровася» — о работе с нейросетями и Владимиром Епифанцевым