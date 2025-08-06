Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дело — труба: тизер дебютного фильма Егора Корешкова «Яма»

6 августа
2025 год

6 августа 2025
Свердловская киностудия показала первый тизер дебютной режиссёрской работы актёра Егора Корешкова — короткометражного фильма «Яма».

«Яма». Тизер

Пожилой трубач Олег, застрявший в рутине оркестровой ямы и собственных неудач, вдруг оказывается на грани перемен. Его привычный мир начинает рушиться, вдобавок дирекция отправляет его на пенсию. «Яма» кажется беспросветной. Но одна роковая ночь на кладбище меняет все.

Дело — труба: тизер дебютного фильма Егора Корешкова «Яма»

Ведущие роли исполнили Борис Горнштейн, Юрий Овчинников, Леонид Платонов, Александр Михайлов, Евгений Корнильев, Вера Погребная, Иван Гилев, Антон Ледовский. Съемки проходили пять дней в Екатеринбурге и Свердловской области.

Премьера «Ямы» планируется летом 2025 года.
№ 6
Матвей Брикун   16.08.2025 - 21:50
... С него вполне может получится хороший режиссер. Лучше, чем актер. Нужно не останавливаться и пробовать еще. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   14.08.2025 - 12:08
Корешкову респект за работу. Первый фильм не похож на провал. Скорее всего нормальный. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   12.08.2025 - 21:57
Алкашей не могло не быть. На холоде лишним не будет пару грамм на грудь. читать далее>>
№ 3
Angelika77   10.08.2025 - 21:07
Видела трейлер - так уснуть можно от скуки и той мелодии, что пискляво звучит все 2 минуты. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   8.08.2025 - 20:48
... Корешков дебютировал, только наверняка не очень удачно. читать далее>>
Трейлер
персоны
Иван ГилевБорис ГорнштейнЕгор КорешковЕвгений КорнильевАлександр Михайлов (X)Юрий Овчинников (III)Леонид Платонов (II)Вера Погребная
фильмы
Яма

