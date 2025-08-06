Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина»

6 августа
2025 год

Новости кино >>
6 августа 2025
Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос снимаются в 24-серийном третьем сезоне остросюжетного детектива «Дельфин», сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету после провала расследования о связях погибшего генерала Крымова в Москве и освобождения бизнесмена Лазарева (Сергей Фатьянов) в Петербурге, Андрей Кораблев (Жарков) решает сделать все возможное, чтобы остановить преступников и наконец узнать, кто скрывается под таинственным именем Chief. Как и раньше, ему будут помогать дельфин Василиса, его друзья Олег Середа (Колос) и Евгений Акимов (Алесь Снопковский), а также Инна Бережная (Румянцева) и Павел Бухтовой (Алексей Байдаков). Им вместе придется раскрыть тайны города и найти статую золотого дельфина, пропавшую после гибели Крымова.

По словам Дарьи Румянцевой, ее «героиня Инна в новом сезоне станет гораздо мягче и женственнее. Она будет более терпимо относиться к работе и делу жизни своего возлюбленного. На этот раз сценаристы добавили в детективную историю элементы науки, что сделало сюжет более захватывающим. Как всегда, в сериале будут водные сцены, хоть они и самые трудные в реализации. Зрителей ждут трюки, общение с дельфином и подводные съемки, с которыми нам уже много лет помогают потрясающие каскадёры. Я всегда с трепетом жду такие эпизоды, но они часто осложняются из-за постоянно меняющейся погоды».

Читать интервью Сергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании»
Пока герои разбираются с текущими делами, в Южноморске неожиданно исчезает известная журналистка Марина Харис, которая является автором нескольких громких расследований о преступном мире. Разбираясь в этом деле, Кораблев выясняет, что последняя работа девушки была связана с отдаленной частью региона – Дельфиньим мысом, где расположен одноименный санаторий. Андрею придется выяснить правду и вновь рискнуть своей жизнью в борьбе с криминальным гением, тайно управляющим Южноморском и побережьем. «Зрители увидят хорошо знакомого и уже полюбившегося им героя, вынужденного разрываться между служебным долгом, обязанностями руководителя, оперским азартом и любовью. И эти порой несовместимые аспекты его жизни будут постоянно заставлять Кораблева делать очередной жизненный выбор. Отличием от предыдущих сезонов станет то, что большая часть действия будет развиваться не в самом Южноморске, а за его пределами – в уютном закрытом санатории "Дельфиний мыс", где происходят загадочные преступления, дающие Кораблеву возможность нащупать путь к раскрытию многих тайн прошлого», — говорит режиссер Григорий Жихаревич.

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Валерий Цыбин и художник-постановщик Анастасия Кобзарь. Съемки проходят в Геленджике и Ленинградской области.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
найдуся   13.09.2025 - 01:14
... Посмотрите фильм "Ржев". Как он там играет! читать далее>>
№ 8
Киноман1985   15.08.2025 - 21:27
Нарисовали рейтинг 8 с копеечками. Смешно)) Поэтому начали больше серий снимать от 16 дошло до 24. читать далее>>
№ 7
Надежда М-К (Уфа)   13.08.2025 - 13:20
... Поражаюсь людям... Посмотреть хотя бы здесь фильмографию Сергея Жаркова (118 ролей). Актер на пике популярности ещё со времён выхода сериала Чума, а в скольких военных фильмах он снялся. Да и Первый... читать далее>>
№ 6
colybri   9.08.2025 - 23:50
... Та и есть. Строгают эти сезоны как сосиски на мясокомбинаете. Даже смотреть неинтересно,потому что заранее понятно,что концовка будет смазана. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   9.08.2025 - 21:00
... ну только по таким сериалам и снимаются, что мало кто знает их. Я к примеру тоже не фанатка детективных сериалов, раследований и подобного жанра, поэтому о Жаркове только слышала, видела разок. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом
В продолжении сериала «Дельфин» Сергей Жарков встретится с «Лихачом» Никитой Панфиловым
Зимой и весной выйдут продолжения сериалов «Невский», «Алекс Лютый», «Первый отдел» и «Дельфин»
Сергей Жарков вернется к «Дельфину» на черноморское побережье
Сергей Жарков подружится с «Дельфином»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Алексей БайдаковСергей ЖарковГригорий ЖихаревичАнастасия КобзарьСергей КолосДарья РумянцеваАлесь СнопковскийСергей ФатьяновВалерий ЦыбинАлексей Шаблюк
фильмы
ДельфинДельфин-3

фотографии >>
Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина» фотографии
Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина» фотографии
Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина» фотографии
Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Гайчук
10 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Евгений Гайчук.
Всеволод Турчин
9 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Турчин.
Владимир Симонов
8 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Симонов.

День рождения >>

Александр Аравушкин
Мария Бабанова
Алексей Борзунов
Даша Верещагина
Олеся Железняк
Эдуард Изотов
Павел Кузьмин
Анна Пескова
Александр Соколов (VI)
Биби Андерсон
Леонардо ДиКаприо
Сальватор Ксереб
Анджей Лапицкий
Деми Мур
Роберт Райан
Стэнли Туччи
все родившиеся 11 ноября >>

Афиша кино >>

Ран
военный фильм, драма, экранизация
Япония, Франция, 1985
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Солёная тропа
биография, драма, социальная драма, экранизация
Великобритания, 2024
Иллюзия обмана 3
криминальный фильм, триллер
США, 2025
Искупление
драма, мистика, притча, триллер
Россия, 2025
Лысый нянь
боевик, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
фильм ужасов
США, 2024
Суета
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Яга на нашу голову
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram