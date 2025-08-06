Сергей Жарков, Дарья Румянцева и Сергей Колос вернулись к своим ролям в третьем сезоне «Дельфина»

По сюжету после провала расследования о связях погибшего генерала Крымова в Москве и освобождения бизнесмена Лазарева (Сергей Фатьянов) в Петербурге, Андрей Кораблев (Жарков) решает сделать все возможное, чтобы остановить преступников и наконец узнать, кто скрывается под таинственным именем Chief. Как и раньше, ему будут помогать дельфин Василиса, его друзья Олег Середа (Колос) и Евгений Акимов (Алесь Снопковский), а также Инна Бережная (Румянцева) и Павел Бухтовой (Алексей Байдаков). Им вместе придется раскрыть тайны города и найти статую золотого дельфина, пропавшую после гибели Крымова.
По словам Дарьи Румянцевой, ее «героиня Инна в новом сезоне станет гораздо мягче и женственнее. Она будет более терпимо относиться к работе и делу жизни своего возлюбленного. На этот раз сценаристы добавили в детективную историю элементы науки, что сделало сюжет более захватывающим. Как всегда, в сериале будут водные сцены, хоть они и самые трудные в реализации. Зрителей ждут трюки, общение с дельфином и подводные съемки, с которыми нам уже много лет помогают потрясающие каскадёры. Я всегда с трепетом жду такие эпизоды, но они часто осложняются из-за постоянно меняющейся погоды».
Читать интервьюСергей Жарков: «Эпоха 90-х никуда не уйдет – она плотно засела в нашем сознании»
Пока герои разбираются с текущими делами, в Южноморске неожиданно исчезает известная журналистка Марина Харис, которая является автором нескольких громких расследований о преступном мире. Разбираясь в этом деле, Кораблев выясняет, что последняя работа девушки была связана с отдаленной частью региона – Дельфиньим мысом, где расположен одноименный санаторий. Андрею придется выяснить правду и вновь рискнуть своей жизнью в борьбе с криминальным гением, тайно управляющим Южноморском и побережьем. «Зрители увидят хорошо знакомого и уже полюбившегося им героя, вынужденного разрываться между служебным долгом, обязанностями руководителя, оперским азартом и любовью. И эти порой несовместимые аспекты его жизни будут постоянно заставлять Кораблева делать очередной жизненный выбор. Отличием от предыдущих сезонов станет то, что большая часть действия будет развиваться не в самом Южноморске, а за его пределами – в уютном закрытом санатории "Дельфиний мыс", где происходят загадочные преступления, дающие Кораблеву возможность нащупать путь к раскрытию многих тайн прошлого», — говорит режиссер Григорий Жихаревич.
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Валерий Цыбин и художник-постановщик Анастасия Кобзарь. Съемки проходят в Геленджике и Ленинградской области.
обсуждение >>